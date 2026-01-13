Người đàn ông 55 tuổi nguy kịch sau khi ăn món "vạn người mê"

Ngày 12/1, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa cấp cứu và làm thủ tục chuyển viện cho bệnh nhân T.T.H (55 tuổi, trú phường Thành Sen) do nhiễm khuẩn huyết, nghi nhiễm liên cầu khuẩn lợn do ăn tiết canh dê cách đây 10 ngày.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 10/1, ông H. đang ở nhà thì xuất hiện triệu chứng đau đầu, chóng mặt, ngã nên được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh thăm khám.

Thời điểm vào viện, bệnh nhân bị sốt, đau đầu, nói ngọng, đau nhức toàn thân, trên cơ thể xuất hiện nhiều nốt xuất huyết dưới da. Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhân có tình trạng nhiễm trùng, tăng men gan, theo dõi suy thận cấp.

Tại Khoa Hồi sức tích cực, ông H. được đặt ống nội khí quản, thở máy, sử dụng vận mạch.

Tuy nhiên, do bệnh nhân rơi vào tình trạng nguy kịch nên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã làm các thủ tục cần thiết, chuyển bệnh nhân ra Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để tiếp tục cấp cứu.

Khai thác tiền sử bệnh người nhà cho biết, bệnh nhân từng ăn tiết canh dê tại một nhà hàng trên địa bàn Hà Tĩnh. Căn cứ vào các triệu chứng, các bác sĩ nghi bệnh nhân nhiễm liên cầu khuẩn lợn. Bệnh viện khuyến cáo người dân nên ăn chín, uống sôi, hạn chế ăn tiết canh và các thực phẩm sống.

Tiết canh - món ăn tiềm ẩn nhiều mầm bệnh nghiêm trọng

Theo các bác sĩ chuyên khoa, vi khuẩn liên cầu lợn có thể tồn tại trong cơ thể những con vật trông có vẻ khỏe mạnh, đặc biệt là ở vùng họng, mũi. Khi giết mổ, vi khuẩn có thể lan ra các bộ phận khác hoặc lẫn vào máu, nguyên liệu chính để chế biến tiết canh. Người ăn món này sẽ có nguy cơ cao bị nhiễm khuẩn. Diễn biến của bệnh rất nhanh, chỉ sau vài giờ đến vài ngày là có thể chuyển sang giai đoạn nguy hiểm.

Tiết canh tiềm ẩn rất nhiều mầm bệnh, người ăn có nguy cơ nhiễm liên cầu lợn, sán, giun và bệnh đường tiêu hóa, viêm não mô cầu, thậm chí tử vong. Ảnh minh họa.

Thực tế cho thấy, nhiều người vẫn chủ quan với thói quen ăn uống của mình. Họ cho rằng việc sử dụng tiết canh từ lợn, vịt, dê nhà nuôi là an toàn, thậm chí “sạch” hơn các loại thực phẩm công nghiệp. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, gia súc, gia cầm nuôi nhỏ lẻ trong các hộ gia đình ít khi được tiêm phòng đầy đủ, thức ăn không kiểm soát, dễ nhiễm giun sán, vi khuẩn, vi rút. Quan niệm “sạch” trong trường hợp này là hoàn toàn sai lầm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm bệnh nguy hiểm cho người sử dụng.

- Khi nào cần đi viện: Khi có các dấu hiệu như sốt, buồn nôn, chóng mặt, đau đầu, rối loạn tiêu hóa, xuất huyết dưới da, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra và điều trị sớm. Việc chậm trễ có thể khiến bệnh chuyển nặng, gây biến chứng nguy hiểm, thậm chí tử vong.

- Nguy cơ cao nhiễm các mầm bệnh nguy hiểm: Tiết canh không hề giàu dinh dưỡng như nhiều người lầm tưởng, ngược lại còn là món ăn có nguy cơ cao nhiễm các mầm bệnh nguy hiểm. Trong tiết động vật có thể chứa máu đen, chất thải độc hại của cơ thể, nếu ăn phải sẽ rất có hại cho sức khỏe.

- Hãy nói không với thực phẩm tái sống: Để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng, việc thay đổi thói quen ăn uống là điều cần thiết. Hãy nói không với thực phẩm tái sống, chưa được nấu chín và nâng cao ý thức trong vệ sinh an toàn thực phẩm, đó chính là "lá chắn" hiệu quả nhất trước hiểm họa của những căn bệnh lây truyền nguy hiểm từ thực phẩm.

(theo Vietnamnet, Hưng Yên)