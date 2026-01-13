Đừng chủ quan với u xơ tử cung

Mới đây, Trung tâm Y tế khu vực Thuận An (TP Hồ Chí Minh) tiếp nhận một bệnh nhân nữ 43 tuổi nhập viện vì đau tức vùng hạ vị. Người bệnh từng được phát hiện u xơ tử cung từ nhiều năm trước nhưng không điều trị, chỉ theo dõi không thường xuyên. Thời gian gần đây, bụng to nhanh, căng tức vùng bụng dưới, ảnh hưởng sinh hoạt nên mới đến khám.

Kết quả thăm khám cho thấy tử cung to ngang rốn, tương đương thai khoảng 20 tuần. Siêu âm ghi nhận khối nhân xơ kích thước khoảng 147 x 135 x 134 mm. Các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật bóc nhân xơ tử cung nhằm ngăn ngừa biến chứng nguy hiểm.

Theo các bác sĩ, u xơ tử cung nếu để phát triển quá lớn có thể gây thiếu máu nặng, chèn ép bàng quang và ruột (tiểu nhiều, bí tiểu, táo bón), làm biến dạng tử cung, ảnh hưởng khả năng mang thai. Khối u lớn cũng khiến phẫu thuật trở nên phức tạp hơn, tăng nguy cơ mất máu và biến chứng sau mổ.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ nữ nên khám phụ khoa định kỳ 6-12 tháng/lần, đặc biệt từ 30 tuổi trở lên hoặc đã từng được chẩn đoán u xơ tử cung. Việc phát hiện sớm và điều trị đúng thời điểm giúp giảm biến chứng, bảo tồn chức năng sinh sản và nâng cao chất lượng cuộc sống.