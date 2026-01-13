3 điều nên làm sau khi ăn giúp kiểm soát đường huyết

Uống nước sau khi ăn là cách đơn giản nhưng hiệu quả góp phần kiểm soát đường huyết (Ảnh: Eatingwell)

Khi gặp phải những vấn đề liên quan đến đường huyết, điều cần quan tâm không chỉ là những gì ăn hàng ngày cả những gì nên làm sau bữa ăn. Một số hành động nhỏ sau có thể giúp giảm sự tăng đột biến, ngăn ngừa tình trạng tụt đường huyết, cải thiện năng lượng và hỗ trợ sức khỏe trao đổi chất tổng thể. Tuy nhiên, những điều này không thể thay thế thuốc, vì vậy nếu bạn bị tiểu đường, hãy nói chuyện với bác sĩ về các phương pháp điều trị cần thiết để ổn định lượng đường trong máu.

Dưới đây là 3 điều thiết thực mà các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên làm sau khi ăn để kiểm soát tốt hơn các vấn đề về đường huyết.

1. Đi bộ 10 phút

Vận động nhẹ sau khi ăn là một trong những cách tốt nhất để làm giảm phản ứng đường huyết của cơ thể sau bữa ăn. Đi bộ sau khi ăn rất hiệu quả vì nó giúp cơ thể sử dụng glucose từ bữa ăn ngay lập tức, thay vì để tích tụ trong máu. Tập thể dục cũng làm chuyển hướng dòng máu khỏi ruột, làm giảm sự hấp thụ glucose.

Đi bộ nhẹ nhàng dù chỉ 10 phút mỗi ngày cũng mang lại hiệu quả tích cực cho sức khỏe (Ảnh: Pexels)

Nếu vì lý do nào đó không thể rời khỏi nhà để đi bộ, tập thể dục sau bữa ăn thì những hoạt động dọn dẹp, vận động nhẹ nhàng cũng có tác dụng tích cực cho sức khỏe thay vì thói quen khá phổ biến là ngồi hay nằm xem tivi, sử dụng điện thoại.

2. Uống nước

Hãy uống nước sau (và cả trong) bữa ăn, tốt nhất là nước lọc. Việc bổ sung nước giúp thận loại bỏ lượng glucose dư thừa khỏi máu.

3. Thêm món tráng miệng từ trái cây

Nên ăn trái cây giàu chất xơ (như các loại quả mọng) hoặc món tráng miệng giàu chất xơ (như pudding hạt chia). Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate từ thực phẩm trong bữa ăn. Một chút đồ tráng miệng cũng là cách "nhắc" bản thân rằng bữa ăn đã kết thúc, và bạn đã nạp đủ số thực phẩm cần thiết.

Yến mạch với quả mọng, đậu, hạt quinoa và khoai lang là những lựa chọn giàu chất xơ, phù hợp cho bữa tối.

Chế độ ăn cân bằng, lành mạnh giúp ổn định đường huyết (Ảnh: Pexels)

Một số thói quen tốt khác nên duy trì thường xuyên:

- Xây dựng bữa ăn cân bằng giữa các thành phần giúp duy trì lượng đường trong máu một cách ổn định và cũng tạo cảm giác no lâu hơn.

- Thứ tự ăn cũng nên được sắp xếp hợp lý, theo đó nên ăn rau trước khi ăn cơm hay các loại tinh bột (cơm, bánh mì, khoai tây...) để làm chậm quá trình tiêu hóa và giảm sự tăng đột biến đường huyết.

- Hạn chế thời gian ngồi trước màn hình máy tính hay sử dụng điện thoại. Thay vào đó hãy tích cực vận động, lựa chọn bài tập phù hợp.

- Tránh xa thuốc lá

- Cải thiện chất lượng giấc ngủ: Các thói quen thư giãn, duy trì giờ đi ngủ và thức dậy đều đặn, ngủ ở nơi tối, yên tĩnh, mát mẻ, tắt âm thanh thiết bị điện tử trước khi ngủ đều giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Đây là điều cần thiết để kiểm soát lượng đường trong máu đúng cách.