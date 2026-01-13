Sở Y tế Lào Cai khuyến cáo người dân tạm ngừng dùng thịt heo của Đồ hộp Hạ Long

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, trước thông tin Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long sử dụng nguyên liệu từ thịt heo dương tính với dịch tả châu Phi để chế biến thực phẩm, Sở Y tế tỉnh Lào Cai đã ban hành văn bản yêu cầu khẩn trương rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Theo Sở Y tế, Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long hiện sản xuất nhiều mặt hàng thực phẩm đồ hộp, trong đó có các sản phẩm được tiêu thụ phổ biến trên thị trường, có khả năng sử dụng trực tiếp hoặc làm nguyên liệu chế biến tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố. Nếu không được kiểm soát kịp thời, nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.

Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long vướng lùm xùm dùng nguyên liệu từ thịt heo dương tính với dịch tả châu Phi để chế biến thực phẩm.

Để chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, Sở Y tế đề nghị UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm; hướng dẫn người dân lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn.

Đồng thời, khuyến cáo người dân tạm thời dừng sử dụng các sản phẩm từ thịt heo của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long cho đến khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng.

Trường hợp người dân đã sử dụng các sản phẩm trên và xuất hiện biểu hiện bất thường về sức khỏe, cần đến ngay cơ sở y tế để được kiểm tra và xử lý kịp thời.

Cùng với đó, UBND các xã, phường được yêu cầu chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành rà soát các cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn, dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Nếu phát hiện sản phẩm liên quan, yêu cầu thu hồi, không tiếp tục lưu thông hoặc sử dụng làm nguyên liệu chế biến khi chưa có kết luận của cơ quan chức năng; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo quy định.

Sở Y tế Lào Cai nhấn mạnh, việc tăng cường quản lý và kiểm tra an toàn thực phẩm trong thời điểm hiện nay là yêu cầu cấp bách nhằm bảo vệ sức khỏe Nhân dân, nhất là trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Các địa phương, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả theo đúng thời gian quy định.