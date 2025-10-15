Người đàn ông 47 tuổi đột tử khi đang tập luyện

Một người đàn ông 47 tuổi, đang ở độ tuổi sung mãn nhất của cuộc đời, bất ngờ gục ngã ngay trong lúc tập gym khiến nhiều người bàng hoàng. Ai cũng nghĩ, người thường xuyên vận động thì phải khỏe mạnh, sao lại ra đi đột ngột như vậy? Sự thật là, tập luyện không đúng cách đôi khi lại khiến nó trở thành thảm họa.

Đằng sau cái chết đột ngột khi tập luyện

- Bệnh tim tiềm ẩn: Theo thống kê y học, khoảng 80% các trường hợp đột tử khi tập thể thao đều liên quan đến các bệnh tim mạch chưa được phát hiện , như bệnh mạch vành, cơ tim phì đại hay dị tật mạch máu. Những vấn đề này rất khó phát hiện qua khám sức khỏe thông thường , nếu không làm các xét nghiệm chuyên sâu như siêu âm tim hay điện tâm đồ gắng sức.

- Tăng cường độ tập quá nhanh: Không ít người đang tập ở mức trung bình nhưng vì muốn “đẩy nhanh hiệu quả” nên đột ngột tăng cường độ, ví dụ từ 5km lên 10km chạy, hoặc nâng tạ nặng gấp đôi. Hành động này khiến tim phải chịu áp lực đột ngột , làm tăng nguy cơ rối loạn nhịp tim và đột tử gấp 3 lần so với người tập đúng sức.

- Coi nhẹ tín hiệu cảnh báo của cơ thể: Các triệu chứng như tức ngực, chóng mặt, mệt bất thường, khó thở thường bị xem nhẹ, nghĩ chỉ là do “tập hơi sức”. Thực tế, đó là lời cầu cứu của tim mạch, nếu vẫn cố tiếp tục, hậu quả có thể khôn lường.

Nguyên tắc vàng để tập luyện an toàn

- Tăng cường độ từ từ: Đừng để sự nôn nóng giết chết sức khỏe. Mức độ vận động chỉ nên tăng tối đa 10% mỗi tuần để tim và hệ tuần hoàn có thời gian thích nghi.

- Luôn khởi động kỹ trước khi tập: Dành 10- 15 phút cho các động tác giãn cơ, xoay khớp vai, khớp gối , giúp giảm tới 30% nguy cơ chấn thương và tránh co rút cơ bắp khi tập nặng.

- Theo dõi nhịp tim khi vận động: Nguyên tắc cơ bản là nhịp tim khi tập không vượt quá 80% chỉ số (220 - tuổi). Ngoài ra, nếu đang tập mà không thể nói chuyện bình thường , nghĩa là bạn đã quá sức.

Người trung niên tập thể thao càng cần cẩn trọng

- Kiểm tra tim mạch định kỳ: Người trên 40 tuổi nên khám tim ít nhất mỗi năm một lần , bao gồm điện tâm đồ và siêu âm tim. Nếu trong gia đình có tiền sử bệnh tim, cần làm thêm test gắng sức trước khi bắt đầu tập nặng.

- Cẩn thận với “hội chứng chiến binh cuối tuần”: Đây là tình trạng người ít vận động cả tuần, cuối tuần lại tập bù dữ dội, điều này cực kỳ nguy hiểm cho tim mạch. Thay vào đó, hãy duy trì 3-5 buổi tập đều đặn mỗi tuần với cường độ vừa phải.

- Tránh tập trong môi trường quá nóng hoặc ẩm: Nhiệt độ cao khiến cơ thể mất nước và rối loạn điện giải , dễ dẫn tới co giật hoặc rối loạn nhịp tim . Nên chọn không gian thoáng mát, uống nước từng ngụm nhỏ trong khi tập.

Tập thể dục là để sống khỏe, đừng để biến thành bi kịch. Các vận động viên chuyên nghiệp luôn có bác sĩ đi cùng, còn người bình thường thì chỉ có chính mình để bảo vệ sức khỏe. Vì vậy, hãy lắng nghe cơ thể, tập đúng sức, khám định kỳ , đừng để “đam mê thể hình” biến thành cuộc đua sinh tử .

Sức khỏe không đến từ việc bạn tập bao nhiêu, mà từ việc bạn tập thông minh đến mức nào .

Nguồn và ảnh: Sohu