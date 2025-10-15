Người phụ nữ bị “ăn thủng mũi” sau khi làm đẹp đổi vận

Chị K (43 tuổi, Lạng Sơn) đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mũi sưng tấy, đỏ tím. Nghiêm trọng nhất là vùng sống mũi đã bắt đầu có dấu hiệu hoại tử. Vùng da đen sần sùi ăn thủng mũi.

Qua khai thác bệnh sử, chị K cho biết tình cờ thấy quảng cáo trên mạng xã hội về “xăm chỉ tay phong thủy đổi vận, hút tài lộc tức thì” chỉ với 200.000 đồng. Khi đến cơ sở, thay vì xem chỉ tay như quảng cáo, người chủ tự xưng là “thầy phong thủy Thái Lan bắt đầu phán tướng, sau đó dẫn dụ chị thực hiện luồn chỉ nâng mũi, cấy chỉ rãnh mũi má, treo chân mày, phun môi, căng chỉ thái dương... với tổng chi phí hết 65 triệu đồng.

Khoảng 10 ngày sau can thiệp, mũi chị K bắt đầu sưng đỏ, chảy dịch nhưng cơ sở thẩm mỹ nêu trên lại giải thích đó là dấu hiệu cơ thể thải độc.

Hai tuần sau, vùng mũi chị K chuyển màu đen tím, lan rộng. Khi đó, cơ sở thẩm mỹ cũng "bốc hơi" không dấu vết.

Chị K rơi vào tình trạng hoang mang, sợ hãi. Chỉ đến khi không thể chịu đựng nổi, vùng mũi đau nhức dữ dội, chảy dịch và bắt đầu hoại tử lan rộng thì chị K mới quyết định tìm đến sự trợ giúp của bác sĩ.

Quan sát lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh, TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện JW Hàn Quốc cho biết: “ Vùng da dọc sống mũi viêm đỏ lan tỏa, phù nề. Xuất hiện ổ hoại tử trung tâm màu đen. Kèm theo những mô bị thâm nhiễm xung quanh. Đây là dấu hiệu điển hình của thiếu máu cục bộ mô mũi. Nguyên nhân do tắc mạch hoặc nhiễm trùng hoại tử mô mềm trong thời gian dài ” .



Chị K được chỉ định tiến hành thực hiện nạo sạch mô chết, kiểm soát nhiễm trùng, đồng thời lên kế hoạch tái tạo mũi nhiều giai đoạn cho bệnh nhân.

Khi bắt đầu ca xử lý, ê-kíp bác sĩ thực sự bàng hoàng trước tình trạng bên trong mũi. Toàn dịch lợn cợn, nhiễm trùng ăn sâu vào nền xương, thông sâu vào khoang vách ngăn. Mỗi lần bác sĩ tiến hành bơm rửa và hút lọc, hàng loạt mô hoại tử, sợi chỉ tan chảy không rõ nguồn gốc cùng mỡ vón cục được lấy ra liên tục. Cho thấy tình trạng nhiễm trùng đã diễn ra trong thời gian dài.

Cấu trúc sụn mũi bị phá hủy gần như toàn phần, niêm mạc bên trong sưng phồng và dính chặt. Ê-kíp phải vừa làm sạch, vừa kiểm soát chảy máu. Đồng thời vừa dẫn lưu ổ viêm trong nhiều giờ liền để ngăn nhiễm trùng lan rộng.

Hiện chị K đã ổn định sau 7 ngày truyền kháng sinh.

Bác sĩ Tú nhắc nhở người dân, mỗi thủ thuật trên gương mặt, dù là nhỏ nhất, đều tác động đến hệ mạch máu và dây thần kinh vùng mặt. Chỉ cần một mũi tiêm sai vị trí, hay một sợi chỉ cấy không đúng lớp mô, có thể gây tắc mạch, hoại tử mô. Vì vậy, người dân tuyệt đối không thực hiện bất kỳ thủ thuật thẩm mỹ nào tại các cơ sở không phép, không nghe theo quảng cáo “làm đẹp phong thủy”, “cấy chỉ đổi vận”, “bùa hút tài lộc”… mà nên tìm hiểu kỹ về bác sĩ có chứng chỉ hành nghề, tại cơ sở y tế hợp pháp, vô khuẩn và được cấp phép hay không trước khi thực hiện.