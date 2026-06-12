Chỉ trong vài tháng, người đàn ông 45 tuổi bất ngờ sụt hàng chục kg, đi ngoài ra máu, chán ăn kéo dài. Kết quả khám tại bệnh viện khiến gia đình bàng hoàng.

Trường hợp đau lòng trên xảy ra tại Trung Quốc. Truyền thông đưa tin, chỉ trong vài tháng, một người đàn ông 45 tuổi bất ngờ sụt hàng chục kg, đi ngoài ra máu, chán ăn kéo dài.

Cho rằng mình bị trĩ nên ông chủ quan không đi khám. Đến khi các triệu chứng ngày càng nặng, ông mới đến bệnh viện kiểm tra. Kết quả khiến gia đình bàng hoàng: ung thư trực tràng, phát hiện ở giai đoạn muộn, đã di căn đến gan và phổi.

Dù được điều trị bằng hóa trị toàn thân và liệu pháp miễn dịch, người bệnh chỉ cầm cự được khoảng một năm trước khi qua đời. Trường hợp này không phải hiếm. Theo các bác sĩ, nguyên nhân lớn nằm ở thói quen ăn uống kéo dài nhiều năm.

Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn đóng vai trò quan trọng trong nguy cơ mắc bệnh, thậm chí có thể xem là một trong những yếu tố quyết định.

Đáng chú ý, bữa sáng, bữa ăn nhiều người không coi trọng, lại có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe đường ruột. Nếu bắt đầu ngày mới bằng những thực phẩm không lành mạnh, các bữa còn lại trong ngày cũng khó "cứu vãn". Bác sĩ cảnh báo có 3 kiểu ăn sáng nên hạn chế tối đa.

Ảnh minh hoạ.

Trước hết là nhóm thực phẩm nhiều chất béo. Các món chiên rán, nội tạng động vật, thịt mỡ hay dầu mỡ động vật là lựa chọn quen thuộc của không ít người. Tuy nhiên, tiêu thụ lượng lớn chất béo bão hòa ngay từ buổi sáng sẽ làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Về lâu dài, điều này dễ gây táo bón, khiến chất thải lưu lại lâu trong ruột, liên tục kích thích niêm mạc ruột và làm tăng nguy cơ ung thư.

Ảnh minh hoạ.

Thứ hai là thực phẩm muối chua, hun khói. Dưa muối, cá khô, thịt xông khói… thường được nhiều người dùng kèm bữa sáng vì tiện lợi và đậm vị. Nhưng các món này có thể chứa nitrit, khi kết hợp với protein sẽ tạo thành nitrosamine – một chất có khả năng gây ung thư. Ngoài ra, thực phẩm hun khói còn chứa benzopyrene, một hợp chất độc hại khác đã được cảnh báo liên quan đến ung thư.

Ảnh minh hoạ.

Nhóm thứ ba là thực phẩm nhiều đường. Bánh ngọt, nước ngọt có gas, sữa hoặc cháo thêm nhiều đường là lựa chọn phổ biến vào buổi sáng. Tuy nhiên, việc tiêu thụ quá nhiều đường dễ dẫn đến dư thừa năng lượng, gây tăng cân và béo phì. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến chuyển hóa mà còn làm tăng nguy cơ tổn thương đường ruột, từ đó liên quan đến ung thư đại trực tràng.

Ung thư đại trực tràng thường âm thầm trong nhiều năm.Ảnh: Shutterstock.

Theo các chuyên gia, nguy cơ mắc bệnh tăng rõ rệt sau tuổi 45-50. Ngoài tuổi tác, những người có các yếu tố sau cần đặc biệt lưu ý:

-Ăn nhiều thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn, đồ nướng cháy, thực phẩm hun khói.

-Chế độ ăn thiếu rau xanh và trái cây.

-Hút thuốc lá, thường xuyên sử dụng rượu bia.

-Ít vận động, thừa cân hoặc béo phì.

-Có tiền sử polyp đại tràng.

-Có người thân mắc ung thư đại trực tràng.

Ở giai đoạn sớm, ung thư đại trực tràng thường không gây triệu chứng rõ ràng hoặc có biểu hiện dễ nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường. Người dân nên đến cơ sở y tế khi xuất hiện các dấu hiệu kéo dài như:

-Thay đổi thói quen đại tiện, táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài.

-Táo bón và tiêu chảy xen kẽ.

-Đi ngoài ra máu hoặc phân lẫn chất nhầy.

-Phân nhỏ, dẹt hoặc thay đổi hình dạng bất thường.

-Đau bụng âm ỉ, cảm giác đi ngoài không hết.

-Mệt mỏi kéo dài, thiếu máu.

-Sụt cân không rõ nguyên nhân.

Khi gặp các dấu hiệu trên, việc đi khám và nội soi đại tràng là cần thiết để phát hiện sớm bệnh.

Nhiều người e ngại nội soi vì sợ đau hoặc lo rủi ro, nhưng theo các chuyên gia, nguy cơ từ việc trì hoãn phát hiện ung thư còn lớn hơn rất nhiều. Thực tế, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, ung thư đại trực tràng có tiên lượng điều trị tốt hơn đáng kể.