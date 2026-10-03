Người đàn ông 45 tuổi tử vong sau bữa ăn, bác sĩ cảnh báo 2 món "quen mặt"

Một người đàn ông 45 tuổi bất ngờ ngã quỵ ngay sau bữa ăn và tử vong chỉ 4 ngày sau đó, sự việc xảy ra tại Trung Quốc khiến nhiều người giật mình trước cảnh báo về 2 món ăn quen thuộc.

Một người đàn ông 45 tuổi ở Hà Nam, Trung Quốc, bất ngờ ngã quỵ khi đang ăn tối và tử vong sau 4 ngày điều trị tích cực. Trường hợp này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những yếu tố nguy cơ tim mạch, đặc biệt là chế độ ăn nhiều muối và chất béo không lành mạnh.

Theo thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải, người đàn ông họ Lư, 45 tuổi, trước đó thường xuất hiện tình trạng chóng mặt, xây xẩm và tức ngực khoảng 30 phút đến 1 giờ sau bữa ăn. Tuy nhiên, anh cho rằng đây chỉ là cảm giác mệt mỏi do ăn quá no nên thường nằm nghỉ và không đi kiểm tra sức khỏe dù người thân nhiều lần khuyên nhủ.

Một buổi tối, khi đang dùng bữa cùng gia đình, anh đột ngột buông đũa, ngã xuống sàn và rơi vào trạng thái hôn mê. Người nhà nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện cấp cứu.

Người đàn ông 45 tuổi này mê các món muối chua, ngày nào cũng phải ăn ít nhất 2 bữa. Ảnh minh họa.

Tại viện kết quả kiểm tra cho thấy người bệnh bị xơ vữa động mạch não nghiêm trọng, lòng mạch bị thu hẹp và xuất hiện huyết khối gây tắc nghẽn cấp tính. Dù được điều trị tích cực, anh không qua khỏi sau 4 ngày. Trường hợp này cho thấy các bệnh lý mạch máu có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài mà không phải lúc nào cũng gây ra triệu chứng rõ ràng.

Dấu hiệu bất thường sau bữa ăn

Điều quan trọng nhất trong câu chuyện trên không chỉ nằm ở hai nhóm thực phẩm mà còn ở việc người bệnh đã bỏ qua những triệu chứng bất thường trong thời gian dài.

Chóng mặt hoặc mệt mỏi sau ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân và không đồng nghĩa với việc não đang thiếu máu nghiêm trọng. Tuy nhiên, nếu triệu chứng xảy ra thường xuyên, kéo dài hoặc đi kèm các dấu hiệu như đau tức ngực, khó thở, tim đập bất thường, yếu hoặc tê một bên cơ thể, méo miệng, nói khó, nhìn mờ hay mất thăng bằng, cần được đánh giá y tế.

Đặc biệt, các dấu hiệu đột quỵ thường xuất hiện đột ngột. Khi nghi ngờ đột quỵ, cần gọi cấp cứu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt, thay vì chờ triệu chứng tự biến mất.

Làm gì để phòng nguy cơ sự cố tim mạch?

Phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Để giảm nguy cơ gặp các biến cố tim mạch, mạch máu não, bác sĩ khuyến cáo mỗi người nên bắt đầu từ những thay đổi đơn giản trong chế độ ăn uống và sinh hoạt hằng ngày.

Hạn chế đồ muối chua, món chiên rán: Dưa muối, thịt muối và các thực phẩm nhiều natri nên được sử dụng ở mức vừa phải, tránh trở thành món ăn xuất hiện thường xuyên trong mọi bữa cơm. Tương tự, các món chiên rán nhiều dầu mỡ cũng nên hạn chế, đặc biệt là những món chiên ngập dầu. Khi ăn, không nên kết hợp quá nhiều món mặn và nhiều chất béo trong cùng một bữa.

Đừng ăn quá no, nghỉ ngơi hợp lý sau bữa ăn: Sau khi ăn, nên dành thời gian thư giãn, tránh vận động gắng sức hoặc tập luyện cường độ cao ngay lập tức, nhất là sau một bữa ăn lớn. Một bữa ăn vừa đủ và thói quen sinh hoạt điều độ sẽ có lợi hơn cho sức khỏe tim mạch về lâu dài.

Ưu tiên thực phẩm tươi, giàu chất xơ: Rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt như yến mạch, gạo lứt nên được tăng cường trong khẩu phần. Đồng thời, ưu tiên hấp, luộc hoặc áp chảo thay cho chiên ngập dầu để giảm lượng chất béo không có lợi.

Chủ động kiểm tra sức khỏe, đừng bỏ qua dấu hiệu bất thường: Từ tuổi trung niên, mọi người nên chú ý kiểm tra định kỳ huyết áp, đường huyết và cholesterol, đặc biệt nếu có các yếu tố nguy cơ tim mạch.

Nếu thường xuyên xuất hiện chóng mặt, đau tức ngực, khó thở hoặc các triệu chứng bất thường sau ăn, không nên tự cho rằng đó chỉ là do ăn quá no. Cần đi khám để xác định nguyên nhân và có hướng xử lý phù hợp.

Đặc biệt, nếu đột ngột xuất hiện méo miệng, yếu hoặc tê một bên cơ thể, nói khó, nhìn mờ hay mất thăng bằng, cần nghĩ đến dấu hiệu đột quỵ và gọi cấp cứu ngay.