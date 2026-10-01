58 tuổi vẫn giữ phong độ khiến người khác ghen tị, Y Năng Tĩnh tiết lộ 3 thói quen chăm sóc bản thân thường làm mỗi ngày vào mùa thu

Đây đều là những việc khá đơn giản nhưng được cô thực hiện đều đặn mỗi ngày.

Khi thời tiết chuyển sang thu, nhiệt độ bắt đầu giảm, độ ẩm trong không khí thay đổi khiến làn da dễ khô ráp, cơ thể cũng có thể cảm thấy mệt mỏi hơn. Với Y Năng Tĩnh, chăm sóc bản thân trong giai đoạn giao mùa không chỉ nằm ở việc dưỡng da mà còn bao gồm giữ ấm cơ thể, chăm sóc làn da toàn thân và dành thời gian cân bằng cảm xúc.

Ở tuổi 58, nữ diễn viên, ca sĩ Đài Loan (Trung Quốc) mới đây chia sẻ những thói quen cô thường duy trì mỗi khi bước vào mùa thu. Đây đều là những việc khá đơn giản nhưng được cô thực hiện đều đặn mỗi ngày.

1. Chú ý giữ ấm vùng bụng, cổ và mắt cá chân

Theo chia sẻ của Y Năng Tĩnh, khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, cô đặc biệt chú ý đến những vùng cơ thể dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhiệt độ như vùng bụng, sau gáy và mắt cá chân.

Buổi sáng, cô thường bắt đầu ngày mới bằng một vài động tác giãn cơ nhẹ nhàng, giúp cơ thể chuyển dần từ trạng thái nghỉ ngơi sang vận động. Khi lựa chọn trang phục, cô cũng chú ý che chắn những vùng này, đặc biệt vào thời điểm sáng sớm hoặc buổi tối khi nhiệt độ xuống thấp.

Thực tế, khi bước vào mùa thu, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm có thể khiến cơ thể phải liên tục thích nghi với môi trường. Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào các sản phẩm dưỡng da, việc lựa chọn trang phục phù hợp thời tiết, tránh để cơ thể bị lạnh đột ngột cũng là một phần của chăm sóc bản thân.

Với phụ nữ, đây cũng là thời điểm có thể điều chỉnh lại những thói quen nhỏ trong sinh hoạt, từ cách ăn mặc, vận động đến thời gian nghỉ ngơi.

2. Dưỡng ẩm từ bên trong lẫn bên ngoài

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy khi thời tiết chuyển sang thu là làn da có xu hướng khô hơn. Không chỉ da mặt, vùng tay, chân, khuỷu tay hay đầu gối cũng có thể xuất hiện cảm giác căng, khô và sần sùi.

Y Năng Tĩnh cho biết cô thường kết hợp chăm sóc cơ thể từ bên trong với dưỡng da bên ngoài. Trong chế độ ăn uống, cô chú ý bổ sung các nhóm thực phẩm mà bản thân yêu thích, đồng thời duy trì việc uống đủ nước. Bên cạnh đó, nữ diễn viên sử dụng các sản phẩm dưỡng thể như lotion hoặc dầu dưỡng để hạn chế cảm giác khô ráp.

Một mẹo chăm sóc da khá đơn giản là thoa kem dưỡng ngay sau khi tắm. Khi đó, trên bề mặt da vẫn còn một lượng nước nhỏ, việc sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm có thể giúp giảm tình trạng da mất nước và mang lại cảm giác mềm mại hơn.

Tuy nhiên, dưỡng ẩm không có nghĩa là phải sử dụng thật nhiều sản phẩm. Với làn da cơ thể, một sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp và được sử dụng đều đặn thường quan trọng hơn một chu trình chăm sóc quá phức tạp.

3. Chậm lại để chăm sóc cảm xúc

Bên cạnh việc chăm sóc cơ thể và làn da, Y Năng Tĩnh cũng cho rằng trạng thái tinh thần có ảnh hưởng không nhỏ đến cảm giác khỏe khoắn của mỗi người.

Cô duy trì thói quen viết nhật ký, sắp xếp lại suy nghĩ và dành cho bản thân những khoảng thời gian yên tĩnh. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên thưởng thức một tách trà nhân sâm hoặc hoàng tinh như một cách tạo khoảng nghỉ giữa lịch trình bận rộn.

Đối với cuộc sống hiện đại, những khoảng thời gian “chậm lại” đôi khi không cần quá cầu kỳ. Đó có thể đơn giản là đặt điện thoại xuống trước khi đi ngủ, đọc vài trang sách, uống một tách trà ấm hoặc dành vài phút dưỡng da sau khi tắm.

Những hoạt động nhỏ này không trực tiếp khiến chúng ta trẻ hơn, nhưng có thể trở thành một phần của lối sống giúp cơ thể và tinh thần có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Chăm sóc khi giao mùa: Đừng chỉ tập trung vào làn da

Từ những chia sẻ của Y Năng Tĩnh, có thể thấy quan niệm chăm sóc bản thân của cô không xoay quanh việc tìm kiếm một phương pháp “chống lão hóa” cấp tốc. Thay vào đó là những thói quen nhỏ được duy trì đều đặn: chú ý giữ ấm khi thời tiết thay đổi, dưỡng ẩm cho làn da và dành thời gian chăm sóc tinh thần.

Ở tuổi 58, việc duy trì một diện mạo khỏe khoắn không nhất thiết phải bắt đầu từ những quy trình làm đẹp phức tạp. Đôi khi, đó lại là cách một người ăn uống, vận động, nghỉ ngơi và đối xử với chính mình mỗi ngày.

Khi mùa thu bắt đầu, chị em có thể xem đây như một dịp để điều chỉnh lại nhịp sống: ngủ đủ hơn, vận động đều đặn, uống đủ nước, dưỡng ẩm cho da và dành cho bản thân một khoảng thời gian yên tĩnh mỗi ngày. Những thay đổi nhỏ nhưng nhất quán mới là nền tảng để duy trì trạng thái khỏe khoắn lâu dài.