Nam Anh vừa đăng quang Miss Cosmo TP.HCM: Tiết lộ điều giúp người đẹp luôn rạng rỡ sau nhiều sóng gió và biến cố

Với Nam Anh, nhan sắc bền vững không chỉ đến từ ngoại hình mà còn bắt đầu từ một tinh thần khỏe mạnh.

Đêm chung kết Miss Cosmo TP.HCM 2026 khép lại với chiến thắng thuộc về Nguyễn Thị Lệ Nam (Nam Anh), trong khi em gái song sinh Nguyễn Thị Lệ Nam Em giành danh hiệu Á khôi 1. Sau nhiều năm hoạt động trong làng giải trí, đây được xem là cột mốc đáng nhớ trong hành trình của Nam Anh, không chỉ bởi chiếc vương miện mà còn bởi hình ảnh một người đẹp từng bước vượt qua những biến cố trong cuộc sống.

Ít ai biết rằng, phía sau vẻ ngoài rạng rỡ của tân hoa khôi là hành trình học cách chữa lành tinh thần, thay đổi góc nhìn và chăm sóc sức khỏe từ bên trong. Với Nam Anh, nhan sắc bền vững không chỉ đến từ ngoại hình mà còn bắt đầu từ một tinh thần khỏe mạnh.

"Sống thật" là điều giúp Nam Anh vượt qua những tổn thương

Trong phần ứng xử tại đêm chung kết, Nam Anh chia sẻ thông điệp "Sống thật". Cô cho biết mỗi người đều có những tổn thương và thử thách riêng, nhưng chính những trải nghiệm đó giúp bản thân biết yêu thương nhiều hơn, biết đồng cảm và lan tỏa năng lượng tích cực đến những người xung quanh.

Thông điệp này cũng phản ánh hành trình của Nam Anh trong nhiều năm qua. Từng đối mặt với không ít áp lực trong cuộc sống và công việc, người đẹp lựa chọn nhìn nhận khó khăn như một cơ hội để trưởng thành thay vì để bản thân mắc kẹt trong những cảm xúc tiêu cực.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng đây cũng là một trong những nền tảng quan trọng để xây dựng sức khỏe tinh thần. Việc chấp nhận cảm xúc của bản thân, nhìn nhận biến cố theo hướng tích cực và duy trì sự kết nối với những giá trị có ý nghĩa trong cuộc sống có thể giúp tăng khả năng phục hồi tâm lý (resilience) sau những giai đoạn khó khăn.

Tinh thần tích cực cũng là một "liều thuốc" cho sức khỏe

Ngày càng nhiều nghiên cứu cho thấy sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất có mối liên hệ chặt chẽ.

Theo Hiệp hội Tâm lý học Mỹ (American Psychological Association), căng thẳng kéo dài khiến cơ thể liên tục sản sinh hormone cortisol. Khi cortisol duy trì ở mức cao trong thời gian dài, cơ thể có thể gặp nhiều vấn đề như rối loạn giấc ngủ, suy giảm miễn dịch, tăng nguy cơ bệnh tim mạch, đau đầu, mệt mỏi và ảnh hưởng đến làn da.

Ngược lại, việc duy trì suy nghĩ tích cực, quản lý căng thẳng hiệu quả và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực giúp cơ thể điều hòa phản ứng với stress, từ đó hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Đó cũng là lý do nhiều chuyên gia cho rằng việc chăm sóc tinh thần không phải là điều "xa xỉ", mà là một phần quan trọng trong chăm sóc sức khỏe.

Chữa lành không phải là quên đi biến cố

Một điểm đáng chú ý trong chia sẻ của Nam Anh là cô không phủ nhận những tổn thương đã trải qua. Thay vào đó, người đẹp xem chúng là bài học giúp mình trưởng thành hơn.

Các chuyên gia tâm lý nhận định, chữa lành không đồng nghĩa với việc cố gắng quên đi những trải nghiệm đau buồn. Điều quan trọng là học cách chấp nhận, thích nghi và tìm được ý nghĩa tích cực từ những điều đã xảy ra. Đây cũng là một biểu hiện của khả năng phục hồi tâm lý - yếu tố được chứng minh có liên quan đến chất lượng cuộc sống và sức khỏe lâu dài.

Sắc đẹp bắt đầu từ sự bình an bên trong

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hiện đại, khái niệm "wellness" ngày càng được nhắc đến nhiều hơn. Không chỉ dừng lại ở việc ăn uống hay tập luyện, wellness còn bao gồm sức khỏe tinh thần, cảm xúc và các mối quan hệ xã hội.

Nhìn vào hành trình của Nam Anh, có thể thấy điều giúp cô tạo dấu ấn không chỉ là danh hiệu mới đạt được, mà còn là hình ảnh một người phụ nữ từng trải, biết cách đứng dậy sau những biến cố và lựa chọn sống tích cực.

Có lẽ đó cũng là "bí quyết" giúp tân Miss Cosmo TP.HCM luôn giữ được thần thái tự tin và nguồn năng lượng tích cực mỗi khi xuất hiện. Bởi như nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, một tinh thần khỏe mạnh không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn góp phần tạo nên vẻ ngoài rạng rỡ theo cách bền vững nhất.