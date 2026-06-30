Người đàn ông 43 tuổi bất ngờ thành bệnh nhân khi đưa con đi khám

Một người đàn ông 43 tuổi đang trên đường đưa con lên Hà Nội khám bệnh thì bất ngờ xuất hiện cơn nhồi máu cơ tim cấp.

Đang trên đường đưa con từ Ninh Bình lên Hà Nội khám bệnh, người đàn ông 43 tuổi bất ngờ đau ngực dữ dội do nhồi máu cơ tim cấp. Gia đình quyết định dừng xe đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, giúp giữ được "thời gian vàng" để cứu cơ tim.

Sáng 30/6, anh Đ. (43 tuổi, xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình) cùng vợ đưa con trai lên Hà Nội điều trị dị tật lõm ngực bẩm sinh. Xe khách vừa khởi hành khoảng 20 phút, anh xuất hiện cơn đau ngực dữ dội, vã mồ hôi, tay chân lạnh.

Lo ngại chồng gặp biến cố tim mạch, người vợ lập tức đề nghị tài xế đưa xe vào Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Đó cũng là quyết định giúp người bệnh được cấp cứu đúng "thời gian vàng".

Bác sĩ chạy đua với thời gian để cứu cơ tim cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Khoảng 7h sáng, bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu trong tình trạng báo động đỏ. Kết quả điện tâm đồ xác định người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp thành dưới. Ngay lập tức, quy trình cấp cứu nhồi máu cơ tim được kích hoạt, bệnh nhân được chuyển thẳng đến phòng can thiệp tim mạch. Kết quả chụp động mạch vành cho thấy động mạch vành phải (RCA) hẹp khít gần như hoàn toàn, làm gián đoạn dòng máu nuôi cơ tim.

Theo các bác sĩ, đây là thể nhồi máu cơ tim có nguy cơ cao xuất hiện các biến chứng rối loạn nhịp nguy hiểm, đặc biệt là block nhĩ thất và ngừng tim nếu không được tái thông mạch vành kịp thời. Bằng kỹ thuật can thiệp hiện đại, các bác sĩ đưa ống thông từ động mạch quay lên tim, tiếp cận vị trí tổn thương, nong bóng và đặt stent tái thông thành công động mạch vành phải, khôi phục hoàn toàn dòng máu nuôi cơ tim.

Đến khoảng 9h30, sau gần 2,5 giờ từ khi nhập viện, người bệnh được tái thông mạch vành thành công, bảo tồn chức năng tim và qua cơn nguy kịch.

Theo PGS-TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, với nhồi máu cơ tim cấp, mỗi phút chậm trễ đều khiến thêm nhiều tế bào cơ tim bị hoại tử. Nếu bệnh nhân tiếp tục di chuyển lên Hà Nội, nguy cơ suy tim, rối loạn nhịp hoặc ngừng tim trên đường sẽ tăng cao.

"Việc đưa các chuyên gia tim mạch và kỹ thuật chuyên sâu về cơ sở Ninh Bình giúp người bệnh được tiếp cận điều trị ngay trong "thời gian vàng", không phải chuyển tuyến trong các tình huống cấp cứu", PGS Cơ nói.

Hiện bệnh nhân tỉnh táo, huyết động ổn định, hết đau ngực và tiếp tục được theo dõi sau can thiệp.

(theo qdnd, nguoilaodong)