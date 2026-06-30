Nghiên cứu mới cảnh báo loại gối tiềm ẩn nguy cơ ung thư và đột quỵ

Mỗi đêm khi ngủ, gối luôn tiếp xúc trực tiếp với cơ thể, nâng đỡ vai và cổ mệt mỏi, đảm bảo giấc ngủ ngon. Tuy nhiên, điều mà nhiều người không biết là vật dụng thông thường luôn bên cạnh chúng ta khi ngủ đôi khi lại tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh!

Hãy ngừng sử dụng loại gối này! Nó có thể làm tổn thương các mạch máu trong não

Có câu ngạn ngữ cũ rằng, "Một tâm hồn thanh thản là một điều may mắn khó tránh khỏi", nhưng một nghiên cứu được công bố trên tạp chí European Stroke của Anh lại đưa ra một lời cảnh báo: Sử dụng gối quá cao có thể gây ra chứng bóc tách động mạch đốt sống, một trong những nguyên nhân quan trọng gây đột quỵ.

Động mạch đốt sống, nằm sâu trong cổ, là một động mạch quan trọng cung cấp máu cho phần sau của não, thân não và tiểu não. Khi xảy ra hiện tượng bóc tách động mạch đốt sống, nó có thể gây hẹp hoặc tắc nghẽn mạch máu, cũng có thể gây ra huyết khối, làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Nghiên cứu này đã phân loại gối thành 3 loại dựa trên chiều cao của chúng: Dưới 12 cm, 12-15 cm (gối cao) và trên 15 cm (gối rất cao).

Kết quả thống kê cho thấy khoảng 10% các trường hợp bóc tách động mạch đốt sống tự phát có liên quan đến việc sử dụng gối cao hoặc rất cao.

Các nhà nghiên cứu giải thích, nếu gối quá cao, cổ sẽ bị gập nhiều hơn khi sử dụng. Khi trở mình hoặc xoay người, cổ dễ bị tổn thương hơn, điều này có thể dẫn đến chứng phình động mạch đốt sống tự phát và làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Thực tế, độ cao của gối có tác động đáng kể đến sức khỏe.

Gối quá cao có thể làm thay đổi độ cong sinh lý bình thường của cột sống cổ, dẫn đến mỏi cơ và căng dây chằng, gây ra các triệu chứng như đau cổ và vai, tê tay và chóng mặt. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến lượng máu cung cấp cho não.

Hơn nữa, một chiếc gối quá thấp không nhất thiết là tốt hơn. Gối quá thấp sẽ kéo căng các cơ ở phía trước cổ, điều này cũng có hại cho sức khỏe cột sống cổ và dễ dẫn đến thở bằng miệng và ngáy ngủ.

Vậy, chiều cao lý tưởng của gối là bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo tiêu chuẩn này:

Khi nằm ngửa, chiều cao của gối khi bị nén lại phải sao cho tai và vai thẳng hàng, cằm và xương ức cũng thẳng hàng; khi nằm nghiêng, chiều cao của gối khi bị nén lại phải tương ứng với chiều rộng của một vai.

Những chiếc gối này có thể chứa chất gây ung thư

Trước đây, chương trình "Điều tra tài chính" của CCTV đã phơi bày các vấn đề về chất lượng của một số sản phẩm chăn ga gối đệm làm từ cao su thiên nhiên.

Nhiều loại gối cao su thiên nhiên tuyên bố chứa hơn 90% cao su thiên nhiên, thậm chí gần đạt 100%. Tuy nhiên, các chuyên gia trong ngành chỉ ra rằng chất tạo bọt, chất oxy hóa và các chất phụ gia khác được thêm vào trong quá trình sản xuất các sản phẩm trải giường bằng cao su thiên nhiên, vì vậy việc có được nệm và gối làm từ 100% cao su thiên nhiên nguyên chất là điều không thể. Các sản phẩm chất lượng cao thường chỉ đạt khoảng 93%.

Để giảm chi phí, một số nhà sản xuất vô lương tâm thêm lượng bột talc quá mức vào các sản phẩm chăn ga gối đệm làm từ cao su thiên nhiên, dẫn đến hàm lượng cao su thiên nhiên rất thấp. Đây thường là lý do tại sao một số người gặp phải tình trạng hư hỏng hoặc vụn vỡ khi sử dụng nệm và gối cao su thiên nhiên của họ.

Một số người đã mua nệm cao su thiên nhiên và chúng bị mục nát chỉ trong vòng chưa đầy 20 ngày.

Ngoài ra, giảm mật độ cao su thiên nhiên cũng là một trong những cách mà ngành công nghiệp này cắt giảm chi phí. Đôi khi chiếc gối bạn mua có thể trông to nhưng lại mềm, lỏng lẻo và thiếu độ nâng đỡ. Sử dụng những sản phẩm như vậy trong thời gian dài không tốt cho sức khỏe cột sống cổ.

Vấn đề lớn hơn là một số sản phẩm mủ cao su kém chất lượng có thể giải phóng styren, một chất gây ung thư, cũng có thể tạo ra nitrosamin, một chất gây ung thư nhóm 1, trong quá trình lưu hóa, có thể âm thầm gây hại cho cơ thể con người.

Do đó, khi mua gối cao su thiên nhiên, bạn phải cẩn thận và không nên dễ dàng tin vào những lời quảng cáo về gối cao su thiên nhiên "100% cao su thiên nhiên".

Quan trọng nhất là hãy kiểm tra xem đó có phải là thương hiệu chính hãng và có chứng nhận chất lượng hay không.

Ngoài ra, bạn có thể ngửi mùi. Sản phẩm cao su thiên nhiên đạt tiêu chuẩn thường có mùi thơm nhẹ, dễ chịu. Sản phẩm quá thơm hoặc quá nặng mùi đều không tốt. Hãy ấn nhẹ bằng tay. Nếu sản phẩm có độ đàn hồi tốt và có thể đàn hồi đồng bộ với chuyển động của tay, điều đó có nghĩa là hàm lượng cao su thiên nhiên cao và chất lượng tốt.

Một chất liệu phổ biến khác được sử dụng trong gối là bọt polyurethane, chẳng hạn như gối có độ đàn hồi chậm.

Nếu bạn sử dụng loại gối này ở nhà, bạn cũng nên kiểm tra xem đó có phải là sản phẩm không có nhãn mác hoặc chứng nhận hợp lệ hay không.

Một số loại gối kém chất lượng thuộc loại này có thể được thêm chất chống cháy brom hóa, nhằm mục đích cải thiện khả năng chống cháy của chất độn gối để ngăn ngừa hỏa hoạn.

Tuy nhiên, các nghiên cứu liên quan đã phát hiện một số chất chống cháy chứa brom (như polybrominated diphenyl ether) có độc tính thần kinh, độc tính nội tiết và độc tính sinh sản. Việc sử dụng lâu dài gối làm từ vật liệu này thậm chí có thể làm trầm trọng thêm nguy cơ mắc ung thư.

Tóm lại, điều cần thiết là mua các sản phẩm đạt tiêu chuẩn từ các thương hiệu uy tín và kiểm tra kỹ các tiêu chuẩn thực hiện được ghi trên nhãn sản phẩm.

(Nguồn: Sohu, CCTV, European Stroke)