Cảnh báo: Sáng dậy thấy 5 thứ này sợ rằng gan đã "rỗ như tổ ong", tế bào ung thư len lỏi từng ngóc ngách

Buổi sáng, ngay sau khi thức dậy là một trong những thời điểm bệnh về gan, đặc biệt là ung thư gan dễ bị "lộ" nhất. Tiếc là không phải ai cũng để tâm.

Nhiều người trẻ vẫn tự tin bước ra khỏi giường mỗi sáng với suy nghĩ chỉ cần còn sức đi làm là cơ thể vẫn ổn. Chúng ta có xu hướng đổ lỗi cho một đêm mất ngủ, ngủ không ngon, căng thẳng công việc... khi thấy cơ thể rệu rã vào bình minh. Thế nhưng, buổi sáng chính là thời điểm tấm gương sức khỏe phản chiếu chân thực nhất trạng thái của lá gan và xin đừng chủ quan để rồi hối hận!

Là cơ quan duy nhất không có dây thần kinh cảm giác đau, gan luôn chọn cách chịu đựng trong im lặng. Đến khi các mô gan khỏe mạnh bị hủy hoại, biến dạng thành những hốc rỗng xơ xác như tổ ong, cơ thể mới buộc phải phát ra những tín hiệu cầu cứu. Nếu muốn cứu lá gan và cứu mạng chính mình, nếu thấy 5 bất thường khi thức dậy buổi sáng cảnh báo xơ gan hay ung thư gan dưới đây tốt nhất bạn nên đi khám sớm:

1. Sáng nào cũng mệt mỏi rã rời dù ngủ đủ

Mục đích tối thượng của một giấc ngủ dài 7 đến 8 tiếng là để cơ thể sạc lại năng lượng. Tuy nhiên, nếu bạn vừa bước xuống giường đã cảm thấy hai chân nặng trĩu, toàn thân đau nhức và đầu óc mông lung như chưa hề được nghỉ ngơi, đó là lúc bạn nên đi tầm soát ung thư gan ngay lập tức.

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Gan là trung tâm quản lý và sản sinh ra các enzyme cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động sống. Một khi cơ thể bị ung thư gan tấn công, chu trình tổng hợp năng lượng này sẽ bị đứt gãy hoàn toàn. Cơ thể bạn rơi vào trạng thái đói năng lượng mãn tính, kết hợp với sự sụt giảm nồng độ cholinesterase trong máu làm tê liệt khả năng dẫn truyền thần kinh cơ, tạo ra cảm giác kiệt sức biên độ lớn cực kỳ mệt mỏi.

2. Diện mạo thay đổi do ung thư gan giai đoạn sớm

Một làn da xỉn màu, thô ráp, mất đi độ đàn hồi tự nhiên cùng hai quầng thâm mắt đậm xuất hiện trên gương mặt buổi sáng chính là dấu hiệu ngoại hình cảnh báo bệnh ung thư gan điển hình.

Tình trạng này xảy ra do chức năng gan suy thoái làm mất đi khả năng cân bằng hormone estrogen trong cơ thể. Khi lượng estrogen trong máu tăng cao một cách mất kiểm soát do ảnh hưởng từ các khối u ung thư gan, nó sẽ kích thích các tế bào hắc tố liên tục sản sinh ra lượng melanin vượt mức cho phép. Các sắc tố đen này có xu hướng lắng đọng dưới vùng da mỏng khiến diện mạo của bạn trông kiệt quệ và già đi trước tuổi.

3. Hơi thở có mùi hôi nồng nặc và khô đắng miệng khó hiểu

Nhiều người dù đã đánh răng kỹ từ tối hôm trước nhưng cứ mở mắt ra là cảm thấy khoang miệng có mùi hôi nồng nặc như mùi trứng thối. Đi kèm với đó là cảm giác cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt thấy vị đắng ngắt rất khó chịu.

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Thực chất, đây là hệ quả của việc nhà máy thải độc lớn nhất cơ thể đang đình công do sự xuất hiện của các tế bào ác tính. Khi nguy cơ bệnh ung thư gan ập đến, khả năng chuyển hóa các chất độc của cơ thể bị tê liệt. Lượng amoniac và urê nitơ không được thanh lọc sẽ tích tụ đậm đặc trong máu, buộc phải tìm đường thoát ra ngoài thông qua hơi thở của bạn. Song song đó, việc túi mật bị chèn ép do tổn thương cấu trúc khi mắc ung thư gan cũng khiến dịch mật bị trào ngược, gây nên vị đắng ngắt đặc trưng vào sáng sớm.

4. Nước tiểu có màu vàng sậm

Cốc nước tiểu đầu tiên vào buổi sáng là bài kiểm tra nhanh nhất về hiệu suất làm việc của hệ thống tiêu hóa. Ở một cơ thể khỏe mạnh, nước tiểu sau một đêm có thể hơi tích tụ nhưng sẽ nhanh chóng chuyển về màu trong suốt sau khi bạn bù nước.

Ngược lại, nếu dòng nước tiểu có màu vàng sậm như nước chè đặc dù bạn không hề nhịn uống nước, hãy nghĩ ngay đến rủi ro gan đang bị nhiễm độc nặng. Khi các tế bào gan bị phá hủy hàng loạt do ung thư gan, chất bilirubin, một sắc tố có màu vàng, không thể chuyển hóa bình thường. Chất này sẽ tràn vào hệ tuần hoàn máu và buộc phải đào thái qua thận, nhuộm màu nước tiểu một cách bất thường.

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5. Chảy máu chân răng bộc lộ dấu hiệu ung thư gan

Khi soi gương đánh răng vào buổi sáng, nếu bạn nhận thấy máu chảy ra đỏ mọng ở vùng lợi dù chỉ chạm nhẹ bàn chải, hoặc đột ngột bị chảy máu cam dù thời tiết không hề hanh khô, đây là lời cảnh báo hệ đông máu đang gặp nguy hiểm do bệnh lý tại gan.

Gan chịu trách nhiệm tổng hợp hầu hết các yếu tố đông máu thiết yếu cho cơ thể. Khi các cấu trúc gan bị tàn phá bởi căn bệnh ung thư gan, khả năng sản xuất protein đông máu sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Hệ quả là cơ thể bạn sẽ xuất hiện tình trạng xuất huyết rải rác, dễ nhận biết nhất là hiện tượng chảy máu chân răng hoặc chảy máu cam lặp đi lặp lại vào sáng sớm.

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Lời khuyên để bảo vệ gan: Lá gan có thể phục hồi, điều trị có hiệu quả nếu được phát hiện tổn thương và bảo vệ đúng cách ngay từ giai đoạn sớm. Để ngăn chặn tiến trình xơ gan tiến triển thành ung thư gan di căn, việc thay đổi lối sống là điều bắt buộc. Bạn cần cần loại bỏ ngay thói quen thức khuya sau 23 giờ, hạn chế tối đa việc tiêu thụ rượu bia hoặc đồ ăn chế biến sẵn. Thay vào đó, hãy duy trì thói quen thanh lọc cơ thể bằng một cốc nước ấm ngay sau khi thức dậy, tăng cường rau xanh vào thực đơn, vậ động đều đặn và thực hiện tầm soát ung thư gan định kỳ mỗi 6 tháng để bảo vệ mạng sống của chính mình.

Tổng hợp