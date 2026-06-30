Người có hai quả thận khỏe thường có 8 thói quen này: Làm đủ thì xin chúc mừng!

Thận khỏe hay không phụ thuộc rất nhiều vào các thói quen hằng ngày của mỗi người.

Mỗi ngày, hai quả thận âm thầm lọc khoảng 200 lít máu, loại bỏ chất thải, cân bằng nước và các chất điện giải trong cơ thể. Thế nhưng, không ít người chỉ quan tâm đến sức khỏe thận khi bệnh đã tiến triển.

Theo tiến sĩ Anoop M Gowda, bác sĩ chuyên khoa Thận học và Ghép thận tại Bệnh viện Apollo Sheshadripuram (Ấn Độ), việc bảo vệ thận không nhất thiết phải bắt đầu bằng những thay đổi quá lớn. Chỉ cần duy trì một số thói quen đơn giản hằng ngày cũng có thể giúp giảm đáng kể gánh nặng cho cơ quan này.

8 điều nên làm để có hai quả thận khỏe

Dưới đây là 8 thói quen được tiến sĩ Anoop M Gowda khuyến khích.

1. Duy trì vận động mỗi ngày

Duy trì vận động mỗi ngày giúp thận khỏe hơn (Ảnh minh họa).

Bạn không cần tập luyện cường độ cao hay chạy marathon để bảo vệ thận. Chỉ khoảng 30 phút vận động mỗi ngày như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc bơi lội đã góp phần kiểm soát cân nặng và huyết áp. Đây đều là những yếu tố giúp giảm áp lực lên hệ thống lọc của thận.

2. Kiểm soát lượng đường trong máu

Đái tháo đường là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận. Khi đường huyết duy trì ở mức cao trong thời gian dài, các mạch máu nhỏ bên trong thận có thể bị tổn thương dần dần. Vì vậy, hạn chế các thực phẩm gây tăng đường huyết mạnh và kiểm soát lượng đường nạp vào mỗi ngày là cách giúp bảo vệ thận.

3. Theo dõi huyết áp thường xuyên

Tăng huyết áp được ví như "kẻ phá hoại thầm lặng" đối với thận. Huyết áp cao kéo dài có thể làm tổn thương các đơn vị lọc của thận. Vì vậy, mỗi người nên kiểm tra huyết áp định kỳ. Nếu đã được chẩn đoán tăng huyết áp, cần kiểm soát tốt bằng thay đổi lối sống và sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

4. Ăn uống cân bằng, ưu tiên thực phẩm nguyên chất

Ăn uống cân bằng, ưu tiên thực phẩm nguyên chất (Ảnh minh họa).

Thay vì theo đuổi các chế độ giảm cân cực đoan, chuyên gia khuyến khích xây dựng chế độ ăn cân đối với nhiều rau, ngũ cốc nguyên hạt và nguồn protein nạc. Một chế độ ăn lành mạnh giúp duy trì quá trình trao đổi chất, hạn chế béo phì, yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về thận.

5. Ăn nhạt hơn

Tiêu thụ quá nhiều muối khiến thận phải hoạt động nhiều hơn để cân bằng lượng nước trong cơ thể, đồng thời góp phần làm tăng huyết áp.

Để giảm lượng natri, có thể thay muối bằng các loại gia vị như tỏi, rau thơm hoặc nước cốt chanh khi chế biến món ăn. Ngoài ra, cũng nên hạn chế thực phẩm chế biến sẵn hoặc đồ đóng hộp vì thường chứa nhiều muối "ẩn".

6. Uống đủ nước

Nước giúp thận đào thải các chất cặn bã và hạn chế nguy cơ hình thành sỏi thận do khoáng chất kết tinh.

Theo chuyên gia, không nhất thiết phải uống quá nhiều nước, nhưng nên duy trì thói quen uống đủ nước trong ngày, đặc biệt khi thời tiết nóng hoặc sau khi vận động khiến cơ thể đổ nhiều mồ hôi.

7. Không lạm dụng thuốc giảm đau

Không lạm dụng thuốc giảm đau (Ảnh minh họa).

Việc sử dụng thường xuyên các thuốc chống viêm giảm đau không kê đơn như ibuprofen hoặc naproxen trong thời gian dài có thể gây tổn thương thận.

Nếu bị đau mạn tính, người bệnh không nên tự ý dùng thuốc kéo dài mà cần trao đổi với bác sĩ để lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và an toàn hơn.

8. Khám sức khỏe định kỳ

Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh thận, đang bị đái tháo đường hoặc tăng huyết áp càng cần chú ý khám sức khỏe định kỳ.

Theo chuyên gia, các xét nghiệm máu và nước tiểu đơn giản có thể phát hiện rất sớm những dấu hiệu tổn thương thận, ngay cả khi người bệnh chưa xuất hiện triệu chứng.

Tiến sĩ Anoop M Gowda nhấn mạnh: “Thận giúp duy trì môi trường bên trong cơ thể hoạt động ổn định, nhưng chúng thường 'chịu đựng trong im lặng'. Chỉ cần một vài thay đổi nhỏ từ hôm nay, như uống nước thay cho nước ngọt hay dành thời gian đi bộ mỗi tối, cũng là khoản đầu tư tốt cho sức khỏe thận về lâu dài”.