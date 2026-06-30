Một liều thuốc cảm thông thường bỗng chốc trở thành giọt nước tràn ly cướp đi mạng sống của bé gái 12 tuổi. Chỉ đến khi có kết quả khám nghiệm tử thi, một bí mật về căn bệnh hiếm gặp ẩn giấu bấy lâu mới được phơi bày.

Cái chết đột ngột của cô bé Lü Jiaqi 12 tuổi, học sinh lớp 5 tại huyện Trường Lăng (Cát Lâm, Trung Quốc) đã để lại nỗi đau thấu trời cho gia đình. Cô bé hoạt bát, năng động với ước mơ trở thành giáo viên bỗng chốc gục ngã, ngừng hô hấp và tử vong ngay sau khi uống liều thuốc cảm thứ 3 gia đình tự mua ngoài hiệu thuốc. Sự việc khiến dư luận bàng hoàng, làm dấy lên nỗi sợ hãi tột độ về việc uống thuốc cảm hay các loại thuốc không kê đơn. Tuy nhiên, khi lật mở bản báo cáo pháp y chi tiết, các chuyên gia mới ngỡ ngàng phát hiện ra một sự thật bị ẩn giấu phía sau.

Bé gái 12 tuổi tử vong bất ngờ sau 1 cơn cảm lạnh (Ảnh minh họa)

Bí mật kinh hoàng dưới lưỡi dao giải phẫu tử thi

Kết quả khám nghiệm tử thi khẳng định bé Lü Jiaqi tử vong do suy tim cấp tính trên nền một căn bệnh bẩm sinh nguy hiểm mà gia đình hoàn toàn không hề hay biết. Đó là bệnh cơ tim không co thắt thất trái (LVNC). Đây là một chứng bệnh cơ tim tương đối hiếm gặp, nằm trong nhóm bệnh đầu tiếng được đưa vào Danh mục Bệnh Hiếm gặp của Trung Quốc.

Căn bệnh này xảy ra do sự thất bại trong việc hoàn thành quá trình co thắt bình thường của cơ tim thất trái trong giai đoạn phát triển phôi thai. Hệ quả là tâm thất bị giữ lại một lượng lớn các thớ cơ dày và các hốc sâu trong cơ tim, tạo thành cấu trúc cơ tim điển hình giống như bọt biển. Biểu hiện lâm sàng của nó rất phức tạp. Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tử vong lên tới 35% đến 47% trong vòng 42 đến 72 tháng sau khi chẩn đoán. Nguyên nhân tử vong chủ yếu do suy tim giai đoạn cuối, đột tử do rối loạn nhịp tim hoặc do các biến chứng huyết khối tắc mạch.

Báo cáo pháp y của bé Lü Jiaqi đã phơi bày những thông số gây sốc. Quả tim của em nặng tới 366,5g, vượt xa giá trị bình thường so với độ tuổi 12. Thành tâm thất trái dày 1,5cm, xuất hiện nhiều chỗ phình không đều và các hốc dạng khe hở hình thành dưới nội mạc, đi kèm một cục huyết khối thành tim ở đỉnh tim. Đứa trẻ đã mang một trái tim cấu trúc nghiêm trọng, gần như suy kiệt hoàn toàn từ trước đó mà không có biểu hiện rõ ràng hoặc gia đình đã chủ quan mà bỏ qua. Bởi vì theo chính người nhà kể lại, em cũng thường xuyên ốm vặt hơn so với bạn bè cùng trang lứa, nhưng gia đình chỉ nghĩ do miễn dịch của con yếu hơn.

3 mũi tên độc cùng lúc bắn vào một trái tim suy kiệt

Dưới góc độ của các chuyên gia pháp y, bản chất cái chết của cô bé là một chuỗi hệ quả cộng hưởng đầy bất hạnh, trong đó thuốc cảm chỉ đóng vai trò là một yếu tố thúc đẩy.

Khám nghiệm tử thi cho thấy cô bé bị nhiễm trùng đường hô hấp trên cấp tính ảnh hưởng đến cả hai phổi. Tình trạng nhiễm trùng này đã gây ra sự thiếu oxy và gánh nặng viêm nhiễm rất lớn, tương đương với việc gây thêm áp lực ngàn cân lên một trái tim có khả năng dự trữ vốn đã quá yếu ớt.

Trong bối cảnh đó, viên thuốc giảm ho pentoxyverine citrate mà hiệu thuốc bán cho gia đình đã trở thành giọt nước tràn ly phá vỡ sự cân bằng mong manh cuối cùng. Loại thuốc này ức chế phản xạ ho trung ương, khiến việc tống xuất dịch tiết đường hô hấp của cô bé trở nên khó khăn hơn, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu oxy phổi.

Đơn thuốc cảm mà bé gái Lü Jiaqi uống trước khi tử vong (Ảnh từ gia đình nạn nhân)

Mặt khác, tác dụng giống atropine nhẹ của pentoxyverine citrate còn làm tăng nhịp tim, ép quả tim bọt biển đã phình đại phải đập nhanh hơn. Sự kết hợp của 3 yếu tố gồm bệnh nền hiểm nghèo, nhiễm trùng phổi nặng và tác dụng phụ của thuốc giảm ho đã lập tức kích hoạt cơn suy tim cấp tính tối cấp, cướp đi mạng sống của bệnh nhi một cách thần tốc.

Đáng sợ là ở giai đoạn đầu, bệnh cơ tim không co thắt thất trái (hay còn gọi là bệnh cơ tim xốp) hầu như không có triệu chứng rõ ràng, người bệnh vẫn sinh hoạt và làm việc bình thường. Chỉ đến khi bệnh tiến triển hoặc gặp kích thích mạnh như cảm cúm, viêm phổi, các dấu hiệu sau mới đột ngột bùng phát: - Khó thở, hụt hơi: Người bệnh dễ bị thở dốc, mệt rã rời khi vận động, làm việc nặng hoặc leo cầu thang. - Mệt mỏi dai dẳng: Cơ thể phờ phạc, đuối sức bất thường dù không làm gì quá sức. - Đánh trống ngực: Cảm giác tim đập thình thịch, hồi hộp hoặc loạn nhịp ngay cả khi đang nghỉ ngơi. - Hoa mắt, ngất xỉu: Dễ bị chóng mặt, choáng váng do máu lên não kém, thậm chí ngất xỉu đột ngột. - Phù nề nhẹ: Chất lỏng bị tích tụ gây sưng, phù ở cổ chân, bàn chân hoặc mí mắt.

Góc khuất y tế nghèo nàn và thực tế bất lực sau một bản án phạt

Sau sự việc, hiệu thuốc này đã bị kiểm tra và xử lý vi phạm. Cụ thể là bị phạt 50.000 nhân dân tệ (khoảng 175 triệu đồng) vì hành vi truyền dịch tĩnh mạch trái phép cho người dân. Cơ quan quản lý thị trường địa phương dự kiến xử phạt hiệu thuốc này 230.000 nhân dân tệ (khoảng 800 triệu đồng) do vi phạm hàng loạt quy định nghiêm trọng khác: bán thuốc khi không có dược sĩ trực, tự ý chia nhỏ thuốc vào túi trong suốt không nhãn mác và bán thuốc kê đơn không có đơn của bác sĩ.

Tuy nhiên, đằng sau án phạt là một thực tế y tế đầy bất lực tại xã nông thôn hẻo lánh vùng Đông Bắc. Cả xã với hơn 10.000 dân nhưng chỉ có duy nhất một trung tâm y tế nghèo nàn với 12 giường bệnh và vỏn vẹn vài bác sĩ, trợ lý y khoa. Việc người dân tự ý ra hiệu thuốc khai bệnh rồi mua những gói thuốc chia nhỏ gồm 7 loại phối trộn bừa bãi đã trở thành thói quen kinh niên tại vùng đất thiếu thốn nguồn lực y tế này.

Phụ huynh nên cho con khám sức khỏe định kỳ và không chủ quan với các bất thường của con (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia thẳng thắn thừa nhận, căn bệnh cơ tim không co thắt bẩm sinh của cô bé cực kỳ khó phát hiện trên lâm sàng. Nếu không có thiết bị siêu âm tim chuyên sâu hoặc chụp cộng hưởng từ tim (MRI) hiện đại, các bác sĩ tuyến cơ sở hầu như không thể chẩn đoán được.

Bi kịch của cô bé 12 tuổi Lü Jiaqi là một hồi chuông cảnh tỉnh đắt giá cho các bậc phụ huynh cũng như tất cả mọi người. Tuyệt đối không được chủ quan trước các đợt cảm sốt của con trẻ, không tự ý mua thuốc tự điều trị tại các cơ sở thiếu uy tín, bởi một sai lầm nhỏ hoàn toàn có thể kích hoạt những quả bom nổ chậm nguy hiểm ẩn giấu trong cơ thể.

Nguồn và ảnh: QQ, China Times