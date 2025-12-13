Người đàn ông 32 tuổi nguy kịch vì ăn miếng cá "vạn người mê"

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Vân Đồn, Quảng Ninh mới tiếp nhận bệnh nhân nam G.A.T 32 tuổi, trú tại tỉnh Lào Cai vào viện trong tình trạng hôn mê sau khi ăn cá lạ nghi ngờ là cá nóc.

Qua khai thác tiền sử, người nhà bệnh nhân cho hay, ngay sau bữa trưa cùng ngày với món cá, bệnh nhân xuất hiện nôn nhiều, mệt mỏi. Sau khoảng 4h sau ăn, nam thanh niên rơi vào tình trạng lơ mơ, gọi hỏi không trả lời và được người thân lập tức đưa đến viện cấp cứu.

Khi nhập viện, bệnh nhân hôn mê, có nguy cơ ngừng thở, ngừng tim, tình trạng nguy kịch và tiên lượng nặng. Ngay lập tức ê-kíp cấp cứu tiến hành đặt ống nội khí quản rửa dạ dày, an thần, thở máy, truyền dịch và thực hiện các biện pháp hồ sức tích cực.

Sau khi ăn cá nóc, bệnh nhân bị ngộ độc nguy kịch và may mắn được bệnh viện cứu sống.

Nhờ xử trí kịp thời, hiện bệnh nhân qua cơn nguy kịch, đã được rút máy thở, tỉnh táo, ăn uống tốt. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại Khoa Gây mê Hồi sức và Chống độc.

Các bác sĩ cho biết cá nóc chứa tetrodotoxin, loại độc tố thần kinh mạnh gấp 275 lần xyanua. Chỉ với 0,5 mg, độc chất này có thể gây tử vong cho một người trưởng thành. Độc tố tập trung nhiều ở gan, buồng trứng, ruột và cả phần thịt của một số loài cá. Đặc biệt, tetrodotoxin không bị phá hủy khi đun nấu, do đó mọi hình thức chế biến đều có nguy cơ gây ngộ độc.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân tuyệt đối không đánh bắt, mua bán hay sử dụng cá nóc, đồng thời cảnh giác với các hải sản có độc tố mạnh khác như bạch tuộc vòng xanh, con so… Khi xuất hiện dấu hiệu tê môi, tê tay, nôn ói, chóng mặt hoặc yếu liệt sau khi ăn hải sản, cần đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.

Một số loại vi khuẩn có thể gây ngộ độc thực phẩm phổ biến nhất là:

Salmonella và Campylobacter

Clostridium perfringens

Vi khuẩn Listeria

Tụ cầu vàng

Vi khuẩn Escherichia coli (E. coli)

Clostridium botulinum

Cũng có trường hợp bị ngộ độc thực phẩm do các bệnh do virus như viêm gan A và norovirus. Những bệnh do virus này truyền từ tay người bị nhiễm bệnh sang tay công nhân thực phẩm hoặc vào nước thải sinh hoạt. Bệnh lây lan khi động vật có vỏ và các thực phẩm khác tiếp xúc với nguồn nước không an toàn.

Triệu chứng của ngộ độc thực phẩm

Thời gian bắt đầu xuất hiện triệu chứng ngộ độc thực phẩm có thể khác nhau. Bệnh thường bắt đầu trong khoảng 1-3 ngày. Các triệu chứng có thể bắt đầu bất cứ lúc nào từ 30 phút đến 3 tuần sau khi ăn thực phẩm bị nhiễm bẩn. Thời gian phụ thuộc vào loại vi khuẩn hoặc virus gây ra bệnh.

Triệu chứng ngộ độc thực phẩm ở mỗi người có thể khác nhau. Triệu chứng từ rất nhẹ đến rất nghiêm trọng và có thể kéo dài từ vài giờ đến vài ngày.

Đau bụng;

Tiêu chảy phân nước hoặc có máu;

Buồn nôn và nôn;

Đau đầu;

Sốt;

Đầy bụng và đầy hơi...

Các triệu chứng ngộ độc thực phẩm đôi khi giống với các vấn đề sức khỏe khác. Hãy đến gặp bác sĩ để được kiểm tra và đánh giá kỹ tình trạng khi nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

(Theo Thời báo VTV, Sức khỏe & Đời sống)