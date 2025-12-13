Loại nấm mọc hoang ở Việt Nam, ra nước ngoài bán tới 13 triệu đồng/kg

Loại cây đang được nhắc đến là nấm bụng dê, còn gọi là nấm Morel (tên khoa học: Morchella esculenta), từ lâu đã được mệnh danh là một trong những loại nấm quý hiếm và đắt đỏ.

Nấm bụng dê có tên khoa học: Morchella esculenta), được xem như một "viên ngọc" quý giá bậc nhất của ẩm thực thế giới.

Loại nấm này không chỉ hiếm gặp, khó thu hoạch mà còn sở hữu hương vị đặc biệt, từng là món ăn tiến vua trong lịch sử.

Loại nấm này không chỉ hiếm gặp, khó thu hoạch mà còn sở hữu hương vị đặc biệt. Ảnh minh họa.

Thoạt nhìn nấm bụng dê có hình dáng rất dễ nhận biết với phần mũ nấm lỗ chỗ như tổ ong, lớp vỏ nhăn nheo, sần sùi tựa bụng con dê. Màu sắc của mũ dao động từ vàng nâu đến nâu sẫm, trong khi thân nấm thường trắng hoặc ngả vàng nhạt. Kích thước tùy thuộc vào điều kiện sinh trưởng, thường cao từ 5-15 cm, đường kính mũ đạt 3-10 cm.

Điểm nổi bật loại nấm này không chỉ bắt mắt, cấu trúc rỗng bên trong giúp nấm bụng dê thấm gia vị tốt khi chế biến, mang lại trải nghiệm ẩm thực đậm đà và tinh tế.

Giữa muôn vàn sản vật của núi rừng, nấm bụng dê thường mọc tự nhiên ở ven rừng, ven sông hoặc trên những khúc gỗ mục, đất mùn giàu dinh dưỡng và ẩm ướt. Điều đặc biệt là chúng không mọc cố định ở một vị trí, mà thay đổi địa điểm qua từng mùa, khiến việc tìm kiếm trở thành thử thách thực sự.

Sở dĩ loại nấm này có tên gọi "nấm bụng dê" vì vẻ bề ngoài của chúng giống bụng dê hay tổ ong với lớp vỏ sần sùi, nhăn nheo.

Một trong những điểm khiến loại nấm này đắt đỏ chính là người đi hái nấm phải dậy từ tờ mờ sáng, len lỏi trong rừng suốt cả ngày mới có thể mang về vài cây nấm quý. Cũng vì sự khan hiếm này, giá nấm bụng dê khô trên thị trường dao động từ 11-13 triệu đồng/kg, trở thành một trong những loại rau dại đắt đỏ nhất Việt Nam.

Tuy là cây dại nhưng nấm bụng dê khô chứa hàm lượng kali lên tới 1.722 mg/100 g, cao gấp khoảng 8 lần so với chuối (222 mg/100 g). Kali là khoáng chất quan trọng, đặc biệt hữu ích vào mùa hè khi cơ thể mất nhiều mồ hôi, giúp bù đắp điện giải, giảm mệt mỏi.

Ngoài ra, nấm bụng dê giàu protein, chất xơ, vitamin nhóm B và các khoáng chất như sắt, kẽm, magie.

Nấm bụng dê tuy có vẻ ngoài xấu xí nhưng rất giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Ảnh: Insider.

Không ngẫu nhiên mà nấm bụng dê được mệnh danh là "thịt của người ăn chay" vì vừa bổ dưỡng, vừa dễ tiêu hóa, phù hợp cho nhiều chế độ ăn kiêng.

Với mức giá đắt đỏ nhưng hương vị và giá trị dinh dưỡng xứng tầm, nấm bụng dê là món quà hiếm hoi mà thiên nhiên ban tặng, dành cho những ai thực sự trân trọng và yêu ẩm thực tinh tế.

Nấm bụng dê chỉ tồn tại trong khoảng 10 giờ đồng hồ, nếu không thu hoạch kịp thì chúng sẽ lụi tàn.

Loại nấm này được ưa chuộng tại thị trường châu Âu, châu Á và Bắc Mỹ. Nấm bụng dê thường mọc ở những bụi cỏ ven rừng hay ven sông với số lượng có hạn, rất khó tìm thấy trong tự nhiên. Đây là loại nấm được người dân tìm kiếm để dâng lên vua chúa thời xưa.

Nấm bụng dê có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon và bổ dưỡng. Một số món ăn phổ biến từ nấm bụng dê bao gồm: Nấm bụng dê xào, nấm bụng dê nấu súp, nấm bụng dê nướng, nấm bụng dê hầm,...

Mặc dù nấm bụng dê giàu dinh dưỡng nhưng loại cây này thường mọc hoang dại có thể chứa độc tố. Theo đó, chỉ nên sử dụng nấm bụng dê đã được trồng hoặc mua từ những nguồn uy tín. Do độ quý hiếm và giá trị dinh dưỡng cao, nấm bụng dê có giá thành khá đắt đỏ. Để đảm bảo an toàn và giữ được hương vị đặc trưng của nấm, cần chế biến nấm bụng dê đúng cách.

Không chỉ là một món ngon khiến giới ẩm thực say mê, nấm bụng dê còn chứa rất nhiều dinh dưỡng, mang lại những lợi ích tuyệt vời về mặt sức khỏe. Chúng chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa giúp ngăn chặn các gốc tự do gây nên tình trạng lão hóa và các bệnh liên quan tới tuổi tác.

Điều đáng nói, trong số những loại nấm ăn được, nấm bụng dê là loại giàu vitamin D nhất. Cứ 100g nấm bụng dê có chứa đến 34% lượng vitamin D cần thiết mỗi ngày, giúp giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh loãng xương, ung thư, đái tháo đường túyp 2 và cao huyết áp.

