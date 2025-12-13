Nhiễm trùng nấm khiến 1 người nguy kịch và 18 ca mắc bệnh

Mới đây, PEOPLE đưa tin, Liam O'Neal, 24 tuổi, mắc bệnh tiểu đường loại 1 và sống ở khu vực Nashville, Tennessee, Mỹ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi từ tháng 10/2025. Theo lời mẹ anh, bà Amy O'Neal chia sẻ với đài WTVF , Liam bị sốt cao 39,7°C, nhịp tim tăng vọt, dù xét nghiệm âm tính với RSV, cúm và Covid-19. Sau khi nhập viện, tình trạng của anh nhanh chóng xấu đi.

Các bác sĩ cuối cùng mới nghĩ đến khả năng nhiễm histoplasmosis, một loại nấm thường tồn tại trong phân dơi, phân chim hoặc đất bị xáo trộn. Bệnh lây qua đường hô hấp khi hít phải bào tử nấm gây nhiễm trùng phổi. Liam sống gần các công trường xây dựng, nơi đất thường xuyên bị đào xới, làm phát tán bào tử.

Liam O'Neal đang phải chiến đấu giành giật sự sống sau khi nhiễm nấm histoplasmosis từ nguồn không xác định. (Ảnh: GoFundMe)

Ngày 1/11, Liam có kết quả dương tính với histoplasmosis. Ngày 2/11, anh được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ngày 4/11, anh lên cơn co giật, suy đa tạng và ngừng tim. Liam được đặt máy thở, sau đó chuyển sang một bệnh viện khác để sử dụng máy ECMO (hỗ trợ tim – phổi ngoài cơ thể) và lọc máu liên tục. Theo trang GoFundMe của gia đình cho biết: "Nếu không có ECMO, cậu ấy sẽ không sống sót".

Bác sĩ từng nói với bà O'Neal: "Liam không thể qua khỏi. Cậu ấy quá yếu". Bà chia sẻ: "Chúng tôi được thông báo rằng nếu không có ECMO thì cậu ấy sẽ chết".

Người phụ nữ nhiễm giun nặng vì thói quen ăn món vạn người mê ĐỌC NGAY

Hiện tại, Liam vẫn đang hồi phục trong phòng chăm sóc đặc biệt và được mẹ gọi là "một chiến binh". Bà O'Neal đau lòng cho rằng nếu được xét nghiệm sớm hơn, bệnh tình con trai có lẽ đã không nghiêm trọng đến vậy. "Nghĩ đến việc mất con vì một căn bệnh có thể phát hiện bằng xét nghiệm thông thường, đó là điều khó khăn nhất", bà nói, trong khi mỗi đêm ngủ trên ghế cạnh giường con.

Histoplasmosis là bệnh đặc hữu ở Tennessee, nhưng từ tháng 9/2025, số ca mắc cấp tính và nghiêm trọng đã tăng mạnh tại các hạt Williamson và Maury (phía nam Nashville), đặc biệt ở khu vực Spring Hill và Thompson's Station. Ngày 3/12, Sở Y tế Tennessee chính thức đưa ra cảnh báo, sau khi xác nhận ít nhất 18 ca mắc bệnh nghiêm trọng và kêu gọi các bác sĩ "duy trì mức độ cảnh giác cao", đồng thời xét nghiệm histoplasmosis cho bệnh nhân có triệu chứng tương tự.

Theo bệnh viên Mayo Clinic, hầu hết người nhiễm nấm histoplasmosis không có triệu chứng và bệnh không lây từ người sang người. Tuy nhiên, đối với những người có hệ miễn dịch suy yếu như bệnh nhân tiểu đường, HIV, hoặc trẻ sơ sinh, bệnh có thể tiến triển nặng và đe dọa tính mạng.