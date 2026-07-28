Người đàn ông 28 tuổi suýt tử vong sau khi ăn món khoái khẩu "vạn người mê"

Một bữa ăn với món khoái khẩu tưởng chừng vô hại đã biến thành cuộc chiến giành lại sự sống của người đàn ông 28 tuổi khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu nguy hiểm chỉ sau thời gian ngắn.

Vừa qua, anh Văn Hiền (28 tuổi, Hà Nội) phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn món nộm sứa do chính mình chế biến từ sứa tươi. Sau bữa ăn không lâu, anh xuất hiện các triệu chứng bất thường như khó thở, buồn nôn, nổi mẩn ngứa toàn thân, cơ thể mệt lả và nhanh chóng rơi vào tình trạng nguy hiểm.

Tại Bệnh viện 19-8, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sốc phản vệ và lập tức xử trí theo phác đồ cấp cứu. Nhờ được can thiệp kịp thời, anh Hiền đã qua cơn nguy kịch.

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Theo Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8, sứa là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng nhất định nếu được chế biến đúng cách. Loại hải sản này chứa khoảng 95-98% nước, hàm lượng năng lượng thấp, trung bình chỉ khoảng 30-40 kcal trong 100g sứa đã qua xử lý. Ngoài ra, sứa còn cung cấp một lượng protein, collagen và khoáng chất cho cơ thể.

Tuy nhiên, chuyên gia nhấn mạnh sứa không phải thực phẩm có thể ăn tùy tiện, đặc biệt là sứa tươi mua về tự sơ chế tại nhà.

Sứa sống chứa độc tố, tập trung nhiều ở phần xúc tu. Nếu không được xử lý đúng quy trình mà đem chế biến thành gỏi, nộm, người ăn có thể gặp các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy, nổi mề đay, khó thở, tụt huyết áp. Trong trường hợp nặng, độc tố có thể gây sốc phản vệ, co giật, hôn mê, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Bên cạnh nguy cơ từ độc tố tự nhiên, quá trình chế biến sứa cũng tiềm ẩn rủi ro. Sứa thường được ngâm với lượng lớn muối và phèn để tạo độ giòn, giúp bảo quản lâu hơn. Nếu không được rửa và xử lý kỹ trước khi ăn, sản phẩm có thể chứa hàm lượng natri cao hoặc tồn dư nhôm, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, đặc biệt với người mắc bệnh thận, tim mạch hoặc tăng huyết áp.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên ăn sứa biển tươi chưa qua xử lý. Khi lựa chọn sứa, nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có bao bì và nhãn mác đầy đủ. Với sứa muối hoặc sứa đóng gói, cần rửa nhiều lần bằng nước sạch trước khi chế biến và chỉ nên ăn với lượng vừa phải, khoảng 100-150g mỗi bữa.

Những nhóm người như trẻ dưới 5 tuổi, người có tiền sử dị ứng hải sản, phụ nữ mang thai, người suy giảm miễn dịch hoặc mắc các bệnh lý về thận, tim mạch, huyết áp nên hạn chế hoặc tránh sử dụng món ăn này.

Đặc biệt, với những người lần đầu ăn sứa, các chuyên gia khuyên chỉ nên thử một lượng nhỏ để theo dõi phản ứng của cơ thể, tránh nguy cơ xảy ra các tình huống dị ứng nghiêm trọng.

Bí quyết làm nộm sứa giòn ngon, không tanh, không ra nước

Nộm sứa là món ăn thanh mát, giòn sần sật được nhiều người yêu thích trong những ngày hè. Tuy nhiên, để món ăn giữ được độ giòn, không bị tanh hay chảy nước, cần chú ý ngay từ khâu chọn nguyên liệu đến cách chế biến.

- Sứa ngon thường có màu trắng hồng tự nhiên, thân săn chắc, không nhớt, không có mùi lạ. Với sứa đóng gói, nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bao bì nguyên vẹn, đầy đủ thông tin về ngày sản xuất và hạn sử dụng.

- Với sứa đóng gói, nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, bao bì nguyên vẹn, đầy đủ thông tin về thành phần, ngày sản xuất và hạn sử dụng.

- Với sứa tươi, nên chọn loại có màu trắng hồng tự nhiên, thân săn chắc, không nhớt, không có mùi lạ. Tránh mua sứa có màu vàng bất thường hoặc bề mặt dính nhớt.

- Trước khi làm nộm, sứa cần được rửa kỹ nhiều lần để loại bỏ mùi tanh và phần muối, phèn còn sót lại. Khi sơ chế rau củ, nên bỏ phần ruột dưa chuột vì đây là phần chứa nhiều nước, dễ khiến món nộm nhanh bị nhũn.

Để giữ độ giòn, không nên trộn nộm quá sớm. Phần nước trộn nên cho từ từ, vừa trộn nhẹ tay để sứa thấm gia vị mà không bị tiết quá nhiều nước. Nước cốt chanh nên cho gần lúc ăn, còn lạc rang, vừng rang chỉ nên rắc sau cùng để giữ độ thơm giòn.

Một đĩa nộm sứa ngon là khi sứa vẫn giòn sần sật, rau củ tươi giòn, vị chua cay mặn ngọt hài hòa và không còn mùi tanh. Món ăn nên được dùng ngay sau khi chế biến để thưởng thức trọn vẹn hương vị.

(t/h VTC News, Vietnamnet)