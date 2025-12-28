Ngừng tim đột ngột khi đang chơi thể thao

Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả (Quảng Ninh) phù hợp xử lý thành công một ca liên tục hoàn thành tuần ở bệnh nhân trẻ tuổi, qua đó tìm thấy vai trò quyết định phát hiện sớm và có thể đáp ứng kịp thời trong thời gian cấp cứu.

Bệnh nhân nam 22 tuổi, có tiền sử dụng máy tạo nhịp tim hai rào cản từ năm 2021 tại Bệnh viện Tim Hà Nội. Trong lúc đang chơi thể thao, bệnh nhân liên tục kéo dài, mất ý thức và được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ngay khi nhận được, các bác sĩ khẩn trương phát triển khai quy trình cấp cứu liên tục tuần hoàn, đặt ống nội khí quản lý và theo dõi các chỉ số sinh tồn tồn tại. Do bệnh nhân còn rất trẻ nhưng liên tục đột ngột, các bác sĩ nhanh chóng nghĩ đến khả năng rối loạn nhịp tim ác tính.

Trong quá trình theo dõi, bác sĩ, bác sĩ Trần Văn Đoàn phát hiện hình ảnh rung thất trên điện tâm đồ - một rối loạn nhịp đặc biệt nguy hiểm, có thể gây tử vong chỉ trong vài phút nếu không xử lý theo thời gian. Phương dự đoán điện khẩn cấp được chỉ định ngay lập tức. Sau khoảng 10 phút cấp cứu tích cực, bệnh nhân có mạch trở lại và tái lập tuần hoàn.

Sau khi ổn định ban đầu, bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Sau 8 ngày điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe cải thiện thiện hảo, bệnh nhân tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai để theo dõi và điều trị lâu dài.

Theo các bác sĩ, ca bệnh là lời cảnh báo về nguy cơ tử tử do tim đang có xu hướng trẻ hóa. Chuyện tầm soát yếu tố nguy cơ tim mạch ở người trẻ, kể cả khi chưa có triệu chứng, cùng với việc đưa bệnh đến cơ sở y tế sớm và sự sẵn sàng của vương ngũ cấp cứu là những yếu tố thì chốt giúp đỡ cuộc sống bệnh.