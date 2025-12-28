Theo Bệnh viện Bạch Mai, khi những ngọn lửa gió tràn mùa về, số người đi khám vì đau xương khớp tăng sắc hồng. Không chỉ người cao tuổi, nhiều trẻ em, đặc biệt là nhân viên văn phòng, cũng như lo lắng khó khăn, cổ vai gáy, cứng buổi sáng hoặc đau tăng khi vận động.

Theo các nghiên cứu y học, nhiệt độ thấp không trực tiếp gây tổn thương phù hợp nhưng làm hệ thần kinh nhạy cảm hơn với cơn đau tín hiệu. Khi trời lạnh, mạch máu có lại, lưu lượng máu nuôi dưỡng phù giảm; nên đặc biệt khớp các dịch vụ, tăng cường ma sát giữa các xương. Cùng với thói quen ít vận động trong mùa đông, cảm giác giác khổ vì thế dễ kéo dài và xa hơn.

Các khuyến mãi lớn, vận động đều đẳng nhưng phù hợp là biện pháp quan trọng giúp giảm đau. Trước khi ra ngoài, nên dành 10–15 phút vận động nhẹ nhàng trong nhà để làm ấm cơ thể. Ưu tiên các hình thức tập trong không gian kín gió như yoga, dưỡng sinh, đi bộ trên máy. Những ngày rét đậm, người cao tuổi và người có bệnh xương khớp nên hạn chế ra ngoài sớm, lắng nghe cơ thể và dừng tập khi xuất hiện cơn đau bất thường.

Giữ ấm đúng cách cũng đóng vai trò quan trọng. Mặc nhiều lớp trang điểm, chú ý vùng cổ, thắt lưng, đầu gối và bàn chân. Chườm ấm có thể giúp giảm cứng cơ, nhưng không áp dụng được cho bệnh viêm cấp tính.

Về dinh dưỡng, cần bổ sung thực phẩm giàu canxi, vitamin D, omega-3 và uống đủ nước ngay cả khi không khát để duy trì tốc độ hồi phục của miếng thịt. Người dân dân cần tránh sử dụng thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc hoặc các loại thuốc truyền thuốc chứa corticoid, cũng như nguy hiểm khi ngâm chân nước quá nóng.

Mùa đông không phải là lý do để liên tục vận hành. Chăm sóc chủ động, đúng cách giúp hạn chế cơn đau và bảo vệ hệ cơ xương lâu dài.