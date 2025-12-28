Tai nạn lao động không chỉ xảy ra tại công trường hay nhà máy mà có thể xuất hiện ngay trong không gian sinh hoạt thường ngày. Mới đây, Bệnh Khoa Ngoại Chấn thương Chỉnh hình - Viện Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) đã tiếp nhận và điều trị một trường hợp hợp tai nạn đặc biệt nguy hiểm do nổ bình gas trong quá trình lao động tại nhà.

Người làm nghề kinh doanh bình khí, nhập viện trong tình trạng đa chấn thương vùng bụng, cẳng tay phải và chi dưới phải. Các siêu thương phức tạp, diễn tiến nhanh, chắc chắn trực tiếp đến tính mạng. Trước nguy cơ mất máu, nhiễm trùng nhiễm trùng và bướm lan rộng, các bác sĩ phải cắt cụt cẳng chân phải để kiểm soát hệ thống thương, bảo toàn sự sống cho người bệnh.

Cung cấp sự khẩn trương, kín đáo giữa nhiều chuyên khoa cùng quá trình chăm sóc liên tục của đội ngũ điều dưỡng, người bệnh đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Đến đây, tình trạng toàn thân ổn định, các vết thương vùng bụng và cánh tay phải được tổng hợp da thành công, da tổng sống tốt, tiến phát triển lành thương thuận lợi. Người hiện đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc vết thương và tập phục hồi chức năng, từng bước thích nghi với cuộc sống sau tai nạn.

Theo các bác sĩ, tai nạn do bình khí gây hậu quả rất nặng nề, từ từ, đa chấn thương đến mất chi, thậm chí chí tử vong. Tuy nhiên, phần lớn các tai nạn này có thể phòng tránh nếu người dân đẳng thủ béo nguyên tắc an toàn: kiểm tra bình gas và dây định hướng kỳ kỳ, không tự ý sang chiết hoặc sửa chữa khi không có chuyên môn, sử dụng thiết bị đạt tiêu chuẩn động và thủ quy định an toàn lao, kể cả trong sinh hoạt và kinh doanh tại gia đình.

Vụ việc là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ tiềm ẩn từ công việc sử dụng gas không an toàn, đồng thời nhấn mạnh vai trò của phòng sinh hoạt trong việc bảo vệ sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho mỗi gia đình.