Lợi ích của thói quen uống nước muối ấm mỗi sáng

Uống một ly nước muối ấm khi vừa thức dậy được nhiều người duy trì như một thói quen chăm sóc sức khỏe. Theo các chuyên gia, nếu sử dụng đúng cách, thức uống đơn giản này có thể mang lại một số lợi ích cho hệ tiêu hóa, quá trình trao đổi chất và tinh thần.

Muối đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa cân bằng chất lỏng, hỗ trợ dẫn truyền thần kinh và co bóp cơ. Khi được pha loãng đúng tỷ lệ và uống vào buổi sáng lúc bụng đói, nước muối ấm có thể giúp cơ thể "đánh thức" các cơ quan sau một đêm nghỉ ngơi.

Hỗ trợ tiêu hóa và trao đổi chất

Nước muối ấm kích thích tuyến nước bọt và thúc đẩy sản xuất các enzyme tiêu hóa, giúp quá trình phân giải và hấp thu thức ăn diễn ra thuận lợi hơn trong ngày. Một số nghiên cứu cũng cho thấy việc uống nước ấm vào buổi sáng giúp kích hoạt nhu động ruột, từ đó hỗ trợ đào thải chất cặn bã.

Bên cạnh đó, thức uống này có thể góp phần tăng tốc độ trao đổi chất, giúp cơ thể tiêu hao năng lượng hiệu quả hơn. Nhờ khả năng tạo cảm giác no và hạn chế thèm ăn, nước muối ấm được cho là có vai trò hỗ trợ kiểm soát cân nặng khi kết hợp với chế độ ăn uống và vận động hợp lý.

Bổ sung nước và cân bằng điện giải

Sau nhiều giờ ngủ, cơ thể thường rơi vào trạng thái thiếu nước nhẹ. Uống nước muối ấm giúp bù nước nhanh chóng, đồng thời cung cấp các khoáng chất vi lượng như natri, kali và magiê, góp phần duy trì cân bằng điện giải, giảm mệt mỏi và chuột rút.

Hỗ trợ thải độc và kiềm hóa cơ thể

Theo một số chuyên gia dinh dưỡng, nước muối ấm có thể đóng vai trò như một chất làm sạch tự nhiên cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ đào thải độc tố. Ngoài ra, thức uống này còn giúp cân bằng độ pH trong cơ thể, giảm tính axit môi trường được cho là thuận lợi cho nhiều bệnh lý phát triển.

Tác động tích cực đến răng miệng và da

Súc miệng bằng nước muối ấm vào buổi sáng giúp giảm vi khuẩn trong khoang miệng, hạn chế hôi miệng và hỗ trợ nướu khỏe. Với làn da, việc tắm nước muối ấm có thể làm dịu một số triệu chứng như viêm da, chàm hay vẩy nến nhờ đặc tính làm sạch và kháng viêm nhẹ.

Ngoài ra, nước ấm pha muối loãng được cho là giúp điều hòa hormone cortisol – hormone liên quan đến căng thẳng, từ đó hỗ trợ tinh thần thư giãn, giảm lo âu.

Để pha nước muối ấm, có thể đun sôi khoảng hai cốc nước, để nguội bớt rồi thêm một lượng nhỏ muối trắng, khuấy đều và uống từ từ khi bụng đói. Lượng muối cần được kiểm soát chặt chẽ, tránh dùng quá mặn.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 2.000mg natri mỗi ngày, tương đương khoảng 5g muối (một thìa cà phê). Với người cao huyết áp, mức natri nên dưới 1.500mg mỗi ngày.

Các chuyên gia lưu ý, người mắc bệnh tim mạch, thận, cao huyết áp hoặc đang điều trị bệnh lý mạn tính nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi duy trì thói quen uống nước muối ấm vào buổi sáng, nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe.