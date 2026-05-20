Ngư dân bắt được con cá khổng lồ nặng 200kg mắc vào lưới

Một con cá nặng khoảng 200 kg, được người dân địa phương gọi là boll, đã bị mắc vào lưới đánh cá ở Vịnh Tây Bengal, gần St. Martin's ở Teknaf, Bangladesh.

Con cá khổng lồ đã được đưa đến bến cá Kayukkhali thuộc thành phố Teknaf. Sau đó, cá được bảo quản bằng quy trình đặc biệt với đá và được giữ tại cơ sở đánh bắt cá Al Ghalib.

Con cá nặng 200kg. Ảnh: Jugantar

Thương nhân cá Sirajul Islam cho biết, một tàu đánh cá thuộc sở hữu của ông Md. Russell đã ra khơi từ bến tàu Teknaf để đánh bắt cá. Tàu đã bắt được một con cá boll cỡ lớn trong lưới vây quanh khu vực Vịnh Tây Bengal thuộc đảo St. Martin.

"Tôi và Jafar đã cùng nhau mua con cá này với giá khoảng 260.000 taka (55 triệu đồng), bao gồm cả chi phí. Con cá nặng khoảng 200 kg", Sirajul Islam tiết lộ.

Ông nói thêm rằng cá sẽ được xẻ thịt và bán tại chợ cá cạnh sân trường Trung học Teknaf Pilot. Giá cả sẽ được xác định theo giá thị trường.

Sirajul Islam cho biết họ đã từng bán những con cá cỡ lớn tương tự trong tháng Ramadan năm ngoái.

Ông Shahidul Alam, Phó Trưởng phòng Thủy sản huyện Teknaf, cho biết hiện nay, ngư dân Teknaf đang đánh bắt được nhiều cá ngon, kích thước lớn. Họ rất vui mừng về điều này. Thành công của họ là nhờ việc thả lưới tuân thủ các quy định và luật lệ biển.