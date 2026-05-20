Em trai Công nương Diana cưới vợ lần 4 ở tuổi 61, đám cưới diễn ra chỉ vài tháng sau vụ kiện tình ái gây sốc

Chưa đầy một năm sau khi vụ kiện tình ái của ông bùng nổ trước tòa án Anh, Charles Spencer, em trai ruột của Công nương Diana quá cố đã lặng lẽ tổ chức đám cưới lần thứ tư tại vùng sa mạc Arizona. Người đứng bên ông lần này là Cat Jarman, nhà khảo cổ học 43 tuổi mà người vợ cũ từng đích danh nêu tên trong hồ sơ kiện tụng.

Em trai Công nương Diana bước vào cuộc hôn nhân thứ tư

Đám cưới diễn ra thứ Sáu tuần trước nhưng mãi đến thứ Ba vừa qua mới được xác nhận qua tuyên bố chung của cặp đôi. Charles Spencer, 61 tuổi, và Cat Jarman, 43 tuổi, đã thành hôn trong một buổi lễ tổ chức tại Arizona theo thông tin từ People. Trong tuyên bố sau hôn lễ, hai người viết: "Chúng tôi cảm thấy mình thật may mắn khi đi qua từng chặng, từ đồng nghiệp đến bạn bè, rồi đến tình yêu và sự gắn kết sâu sắc. Mỗi giai đoạn đều được nuôi dưỡng bởi tiếng cười và niềm đam mê sống".

Cả hai gặp nhau năm 2021 khi Charles viết bài nhận xét cuốn sách River Kings của Jarman, sau đó cùng nhau dẫn podcast Rabbit Hole Detectives . Mối quan hệ được công khai vào năm 2024, nhưng thời điểm đó Charles vẫn còn đang trong cuộc hôn nhân thứ ba với Karen Spencer.

Vụ kiện chấn động và cái kết ly hôn qua tin nhắn

Không phải ai cũng chúc phúc cho đám cưới này. Tháng 12 năm 2024, Karen Spencer đệ trình hồ sơ ra Tòa án Tối cao Anh, trong đó bà công khai cáo buộc Charles ngoại tình với Jarman. Bà mô tả cuộc hôn nhân kết thúc theo cách "tàn nhẫn và không thể giải thích nổi", đặc biệt nhấn mạnh rằng Charles thông báo ly hôn qua... tin nhắn điện thoại. Karen gọi chồng cũ là người "vô tâm và cố tình gây tổn thương" trong suốt quá trình đó.

Tuy nhiên Charles và Jarman đều phủ nhận đã có quan hệ tình cảm khi ông còn đang có vợ. Trả lời tờ Daily Mail hồi tháng 11 năm 2024, Charles khẳng định trong thời gian đầu làm bạn với Jarman, ông "thậm chí không nghĩ đến chuyện tình cảm" và chỉ nhận ra cảm xúc thay đổi vào đầu năm đó. Ly hôn giữa Charles và Karen được hoàn tất vào tháng 12 năm 2025, hai người có một con gái chung tên Charlotte, 13 tuổi.

Người đàn ông của những cuộc hôn nhân

Đây là lần thứ tư Charles Spencer bước lên lễ đường. Trước Karen, ông từng kết hôn với chuyên gia PR Caroline Freud từ năm 2001 đến 2007 và có hai con chung là Ned, 22 tuổi, và Lara, 20 tuổi. Người vợ đầu tiên là Victoria Aitken, cùng ông có bốn người con trong hôn nhân kéo dài từ 1989 đến 1997. Về phía Jarman, bà có hai con trai từ cuộc hôn nhân trước với Tom Jarman.

Với cuộc hôn nhân thứ tư này, Charles Spencer một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý, không chỉ vì là em trai của Công nương Diana mà còn vì hành trình tình cảm đầy sóng gió của chính ông.

*Theo PageSix