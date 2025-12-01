Ngôi trường kỳ lạ giữa Hà Nội: Rộng 55.000m2, cơ sở rải khắp Thủ đô, nửa số sinh viên chẳng cần tới giảng đường vẫn ra trường

Quỹ đất ở Hà Nội vốn chẳng mấy dư dả, nên khuôn viên các trường đại học giữa lòng Thủ đô thường quen thuộc với hình ảnh “bé bé xinh xinh” nhưng vẫn đầy đủ và ấm cúng. Bởi thế, mỗi khi nhắc đến một trường đại học có tổng diện tích lên tới hàng chục nghìn mét vuông, lại còn sở hữu mô hình đào tạo cho phép sinh viên… không cần đến giảng đường thường xuyên mà vẫn tốt nghiệp, câu chuyện lập tức trở nên đáng tò mò. Và Đại học Mở Hà Nội (HOU) chính là cái tên khiến nhiều người phải dừng lại nhìn kỹ hơn.

Sự thật về khuôn viên rộng chục nghìn mét vuông của HOU

Nếu hỏi campus của Đại học Mở Hà Nội ở đâu, câu trả lời sẽ là… ở nhiều nơi. Cơ sở chính của trường đặt tại nhà B101, đường Nguyễn Hiền, phường Hai Bà Trưng (Hà Nội), nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong “bản đồ học tập” của sinh viên HOU.

Thực tế, trường có tới 10 khoa và để phục vụ công tác đào tạo - nghiên cứu, nhà trường phải thuê và liên kết nhiều địa điểm giảng dạy khác nhau trên địa bàn Thủ đô. Cụ thể, khu giảng đường tại 301 Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) là nơi theo học của sinh viên các khoa Công nghệ Sinh học, Du lịch và Tiếng Anh. Tại khu vực Vĩnh Hưng (Hoàng Mai, Hà Nội), trường có hai cơ sở đào tạo: cơ sở 193 Vĩnh Hưng dành cho sinh viên các khoa Kinh tế, Luật và Tiếng Trung Quốc; cơ sở 422 Vĩnh Hưng là nơi học tập của các khoa Công nghệ Điện tử – Thông tin, Kiến trúc, Tạo dáng Công nghiệp và Tài chính - Ngân hàng.

Riêng sinh viên khoa Công nghệ Thông tin chủ yếu học tại khu giảng đường 96 Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội). Bên cạnh đó, sinh viên Đại học Mở Hà Nội còn có giai đoạn học tập tại khu giảng đường và tổ hợp giáo dục thể chất - quốc phòng - an ninh ở Long Hưng, Văn Giang, Hưng Yên. Ngoài ra, trụ sở chính tại B101 Nguyễn Hiền, phường Bạch Mai là nơi đặt khu hiệu bộ, văn phòng làm việc và tổ hợp công nghệ, đồng thời tổ chức một số hoạt động tập trung khi cần thiết.

Khu giảng đường 301 Nguyễn Trãi nhìn từ trên cao (Ảnh: Đại học Mở Hà Nội - Hanoi Open University)

Nghe thì có vẻ “nay học chỗ này, mai học chỗ khác”, nhưng đổi lại, mỗi cơ sở đều được đầu tư đầy đủ trang thiết bị tiêu chuẩn, từ phòng học, phòng máy, phòng thí nghiệm đến không gian thực hành chuyên ngành. Sinh viên khoa nào sẽ sử dụng thư viện, phòng lab, phòng thực hành ngay tại cơ sở đào tạo của khoa đó, không nhất thiết phải di chuyển về cơ sở chính.

Về quy mô, Đại học Mở Hà Nội sở hữu tổng diện tích ở tất cả các cơ sở khoảng 55.000m² - con số không hề nhỏ giữa lòng Hà Nội. Trong đó, trường trực tiếp sở hữu khoảng 1.400m², còn lại hơn 53.000m² là diện tích thuê và liên kết. Tổng diện tích sàn phục vụ đào tạo và nghiên cứu (giảng đường, hội trường, thư viện…) đạt khoảng 45.000m², đủ để đáp ứng quy mô đào tạo hàng chục nghìn sinh viên.

Nói ngắn gọn, HOU không “đánh mạnh” vào một khuôn viên hoành tráng, mà chọn cách phân tán - linh hoạt - tối ưu theo từng khoa, rất đúng tinh thần “mở” ngay từ tên gọi.

Trường bé xinh nhưng cái gì cũng đầy đủ (Ảnh: Trường Đại học Mở Hà Nội)

Một nửa sinh viên không cần tới giảng đường vẫn tốt nghiệp

Điểm đặc biệt nhất và cũng là lý do khiến Đại học Mở Hà Nội trở thành cái tên “độc lạ” trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam… chính là đào tạo từ xa.

HOU là một trong số rất ít trường đại học công lập đào tạo chính quy song song với các hình thức: chính quy tập trung, vừa học vừa làm và đào tạo từ xa. Điều này tạo cơ hội học tập cho người đi làm, người bận rộn, hoặc những ai không thể đến giảng đường mỗi ngày nhưng vẫn muốn sở hữu bằng đại học chuẩn Bộ GD&ĐT.

Về quy mô người học, ở bậc đại học, bao gồm sinh viên hệ chính quy, vừa làm vừa học và đào tạo từ xa giảm từ 33.464 sinh viên năm học 2022-2023 xuống 33.456 sinh viên vào năm học 2023-2024. Năm học 2024-2025, số lượng sinh viên theo học tại trường tăng thêm 2.809 người, đạt 36.265 sinh viên.

Trường đẩy mạnh hệ đào tạo từ xa (Ảnh: Trường Đại học Mở Hà Nội)

Đối với bậc sau đại học, trình độ thạc sĩ và tiến sĩ đều có số lượng học viên, nghiên cứu sinh giảm dần qua các năm. Cụ thể, năm học 2022-2023 có 662 học viên và 11 nghiên cứu sinh, giảm xuống 428 học viên, 8 nghiên cứu sinh vào năm học 2023-2024 và tiếp tục giảm xuống còn 391 học viên, 7 nghiên cứu sinh năm học 2024-2025.

Điều này đồng nghĩa với việc, rất nhiều sinh viên HOU theo học hệ vừa học vừa làm không cần đến giảng đường thường xuyên, học tập chủ yếu qua nền tảng trực tuyến, học liệu số hóa, nhưng vẫn đảm bảo chuẩn đầu ra và tốt nghiệp đúng quy định.

Về chất lượng giảng dạy, Đại học Mở Hà Nội hiện có 421 giảng viên, bao gồm 4 giáo sư, 52 phó giáo sư, 124 tiến sĩ và 237 thạc sĩ. Đây là đội ngũ đủ mạnh để đảm đương cả đào tạo trực tiếp lẫn đào tạo từ xa - lĩnh vực đòi hỏi chuẩn hóa học liệu và phương pháp giảng dạy cao.

Đại học Mở Hà Nội lại là lựa chọn nên được cân nhắc với những ai cần sự linh hoạt, thực tế và phù hợp xu hướng học tập số hóa. Một ngôi trường đúng nghĩa “mở” - mở về không gian, mở về cách học và mở cả cơ hội tiếp cận đại học cho hàng chục nghìn người.