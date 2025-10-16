Nghiên cứu Nhật Bản: Nam giới ngón trỏ càng ngắn, nhu cầu sinh lý càng mạnh?

Các nhà khoa học phát hiện rằng, ở chuột đực, con nào có ngón trỏ càng ngắn thì càng năng động, chủ động tìm bạn tình và có khả năng giao phối mạnh mẽ hơn. Ngược lại, những con có ngón trỏ dài hơn lại tỏ ra “lười biếng” trong chuyện sinh lý.

Kết quả này nhanh chóng khiến dân mạng dậy sóng. Có người hài hước bình luận: “Đọc xong bài báo này, chắc ai cũng len lén đo tay mình!”, người khác thì đùa: “Ngón trỏ của tôi chỉ dài 3cm, cuối cùng cũng có thể tự hào rồi!”.

Ngón trỏ càng ngắn, thật sự “mạnh mẽ” hơn sao?

Trong thí nghiệm, nhóm nghiên cứu của Đại học Okayama đã theo dõi hành vi của 19 con chuột trưởng thành (10 đực, 9 cái), tương đương độ tuổi khoảng 25 ở người. Kết quả cho thấy: những con chuột đực có tỷ lệ giữa ngón trỏ và ngón đeo nhẫn (2D:4D) thấp hơn, tức ngón trỏ ngắn hơn, lại thể hiện khả năng giao phối nhanh và hiệu quả hơn.

Không chỉ vậy, chúng còn nhạy cảm hơn với mùi của chuột cái, phản ứng sinh lý mạnh mẽ hơn, tần suất “hành động” cao hơn.

Giáo sư Sakamoto, trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết: “Chiều dài ngón tay có thể là một chỉ báo sinh học đáng tin cậy để dự đoán mức độ năng động và hứng thú với bạn khác giới của động vật”.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhanh chóng đặt dấu hỏi: “Hành vi của chuột liệu có thể áp dụng cho con người?”.

Nhu cầu mạnh hay yếu, đâu chỉ nhìn vào ngón tay

Giới chuyên môn nhấn mạnh, đây chỉ là một nghiên cứu ở động vật, chưa có bằng chứng y học rõ ràng nào chứng minh mối liên hệ tương tự ở người.

Thực tế, mức độ ham muốn chịu ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố, từ nội tiết tố, tình trạng sức khỏe, giấc ngủ, tâm lý cho tới áp lực cuộc sống. Một ngón tay không thể quyết định tất cả.

Theo “Sách Xanh Sức Khỏe Tình Dục Trung Quốc 2023”, trong nhóm nam giới từ 30 đến 60 tuổi, có tới 40% thừa nhận nhu cầu giảm hoặc tần suất sinh hoạt vợ chồng ít hơn trước, đặc biệt nhóm trên 40 tuổi có tới 1/3 cho biết mức độ suy giảm rõ rệt.

Nhật Bản cũng là quốc gia có nhiều nghiên cứu nổi bật về sức khỏe nam giới, nhưng các chuyên gia đều khẳng định: việc duy trì trạng thái sinh lý khỏe mạnh phụ thuộc vào lối sống và tâm lý, chứ không nằm ở chiều dài của ngón tay.

Khoa học chỉ cho ta manh mối, không phải kết luận

“Ngón trỏ càng ngắn thì nhu cầu càng mạnh”, nghe qua tưởng thú vị, nhưng thực chất chỉ là một mảnh ghép nhỏ trong nghiên cứu sinh học hành vi, không thể khái quát cho con người, vốn phức tạp hơn rất nhiều.

Khoa học có thể giúp ta hiểu thêm về cơ chế hoạt động của cơ thể, nhưng không thể thay thế sự khác biệt cá nhân. Vì vậy, đừng vội nhìn vào ngón tay mà phán đoán “bản lĩnh” của ai đó.

Điều quan trọng hơn là duy trì sức khỏe toàn diện, ăn uống cân bằng, rèn luyện thể lực, giữ tinh thần thoải mái, đó mới chính là “chìa khóa vàng” để duy trì phong độ và sức hấp dẫn lâu dài.

