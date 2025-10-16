Lúc nào gội đầu là chuẩn nhất?

Gội đầu bao lâu một lần mới là tốt cho sức khỏe?

Nhiều người vẫn hay tranh cãi: gội đầu mỗi ngày có hại không, để lâu không gội có sao không? Thực tế, tần suất gội đầu không có công thức cố định, mà phụ thuộc vào loại da đầu của từng người.

Trên da đầu của chúng ta có vô số tuyến bã nhờn, hoạt động như “máy cảm biến dầu”. Khi dầu tiết ra quá nhiều mà không được làm sạch, lỗ chân lông dễ bít tắc, sinh ra gàu, ngứa, rụng tóc và viêm da đầu.

Ba loại da đầu phổ biến và cách gội phù hợp

- Da đầu nhờn: Nếu bạn thường xuyên thấy tóc bết, da đầu bóng dầu, đặc biệt là khi trời nóng hay làm việc căng thẳng, bạn thuộc nhóm da đầu nhờn. Nên gội mỗi ngày hoặc cách ngày một lần, để làm sạch bã nhờn và giúp da đầu “thở”.

- Da đầu trung tính: Nhóm này không quá khô, không quá dầu, chỉ cần gội 2-3 lần mỗi tuần là đủ giữ tóc sạch và cân bằng độ ẩm.

- Da đầu khô: Nếu da đầu bạn dễ bong vảy, ngứa, tóc xơ và gãy rụng, đó là dấu hiệu thiếu ẩm, thiếu dầu tự nhiên. Chỉ nên gội 1-2 lần mỗi tuần, tránh làm mất lớp dầu bảo vệ tự nhiên.

Bạn có đang “gội đầu sai cách”?

Nhiều người có thói quen đổ dầu gội trực tiếp lên da đầu, hoặc dùng nước quá nóng. Điều này khiến tóc yếu đi, rụng nhiều hơn.

Các chuyên gia khuyến nghị:

- Giữ nhiệt độ nước từ 37-40 độ C. Nước quá nóng sẽ làm khô da đầu, mất cân bằng dầu tự nhiên.

- Khi gội, nên tạo bọt dầu gội trong lòng bàn tay trước, rồi mới thoa đều lên tóc và da đầu.

- Massage nhẹ 1-2 phút, tránh cào mạnh gây tổn thương nang tóc.

- Xả sạch kỹ bằng nước ấm, không để dầu gội đọng lại.

Thời điểm tốt nhất để gội đầu trong ngày

Theo các chuyên gia, thời điểm “vàng” để gội đầu là từ 15h đến 20h (chiều tới tối). Lúc này, khí huyết lưu thông tốt, cơ thể dễ điều hòa, tóc khô nhanh và ít bị cảm lạnh.

Lưu ý: Sau khi gội, phải lau khô và sấy khô tóc ngay, tránh để tóc ướt quá lâu vì có thể gây đau đầu, viêm xoang hoặc rụng tóc.

