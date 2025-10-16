Người đàn ông mất cả 10 ngón chân vì... cắt móng chân sai cách!

Một câu chuyện đau lòng xảy ra tại tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) khiến nhiều người không khỏi giật mình: ông Trần, 47 tuổi, mắc tiểu đường suốt 25 năm , chỉ vì một vết cắt nhỏ khi tỉa móng chân , đã phải lần lượt cắt bỏ toàn bộ 10 ngón chân trong chưa đầy hai năm.

Khi mới phát hiện bị tiểu đường, ông Trần không mấy bận tâm: “Đường huyết cao một chút thôi, ai mà chẳng có”. Ông vẫn ăn uống thoải mái, nào là thịt kho, bánh ngọt, kẹo ngày Tết… Tất cả dường như chẳng khiến ông lo lắng.

Đến năm 2023, trong lúc cắt móng chân, ông vô tình cắt trúng khóe ngón cái , chảy máu nhẹ. Ông chỉ dán miếng băng cá nhân rồi bỏ qua. Nhưng vài ngày sau, vết thương không lành mà sưng đỏ, đau nhức , rồi mụn nước xuất hiện, vỡ ra chảy mủ . Sau cả tháng, tình hình vẫn không cải thiện.

Khi đến bệnh viện, bác sĩ tháo giày tất thì mùi hôi xộc lên , bàn chân phải phồng to, tím đen, rỉ dịch vàng . Kết quả chẩn đoán: nhiễm trùng nặng do tiểu đường, biến chứng thành “bàn chân tiểu đường” . “Đường huyết của ông quá cao, vi khuẩn đã ăn sâu vào mô và lan theo đường máu. Nếu không cắt bỏ ngón cái ngay, ông có thể mất mạng”, bác sĩ cảnh báo.

Ca phẫu thuật được tiến hành khẩn cấp. Nhưng chỉ hai tháng sau, ngón chân thứ ba bắt đầu hoại tử , rồi lan nhanh. Trong vòng vài tháng, toàn bộ 5 ngón chân phải của ông bị cắt bỏ . Chưa dừng lại ở đó, chân trái cũng xuất hiện tình trạng tương tự , và chưa đầy hai năm sau, ông mất toàn bộ 10 ngón chân .

Bác sĩ Chiêm Đằng Huy , khoa Phẫu thuật mạch máu Bệnh viện Phụ sản và Nhi tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), cho biết: “Ở bệnh nhân tiểu đường, khi bàn chân xuất hiện vết loét nghĩa là bệnh đã nặng. Nếu chỉ thay băng hay bôi thuốc mà không cải thiện lưu thông máu, vết thương sẽ không bao giờ lành, thậm chí còn lan rộng”.

9 điều bệnh nhân tiểu đường nhất định phải nhớ để tránh cắt cụt chân

- Kiểm tra bàn chân mỗi ngày , kể cả giữa các kẽ ngón.

- Nếu bị trầy xước hay nhiễm trùng, không tự xử lý , phải đến khoa nội tiết khám.

- Rửa chân hằng ngày , lau khô kỹ, đặc biệt là các kẽ ngón; nước rửa không quá 37 độ C.

- Dưỡng ẩm da chân bằng kem hoặc dầu, tránh bôi vào kẽ ngón .

- Thay tất mỗi ngày , chọn loại cotton thoáng khí.

- Kiểm tra giày trước khi mang , giày không được quá chật hay quá rộng.

- Không đi chân trần , kể cả trong nhà; tránh mang giày mà không có tất.

- Khi cắt móng chân , chỉ nên cắt ngang bằng đầu ngón, tránh cắt sát gây tổn thương.

- Với người có bàn chân biến dạng , nên mang giày hoặc lót giày chỉnh hình theo chỉ định bác sĩ.

Ngoài ra, bệnh nhân tiểu đường nên kiểm tra động mạch chi dưới, tim, gan, thận, phổi ít nhất mỗi 6 tháng/lần . Việc phát hiện và điều trị sớm các vấn đề về mạch máu có thể giúp tránh được bi kịch mất chân, mất ngón .

Nguồn và ảnh: QQ