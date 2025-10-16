“Lớp Môi, Love Môi”: Series biến chuyện phụ khoa thành bài học yêu bản thân đáng yêu

Khác với lớp học bình thường nơi công thức và lý thuyết chiếm trọn bảng đen, "Lớp Môi, Love Môi" – series aca-medy (academic + comedy) do Canesbalance khởi xướng mang đến một "giáo trình" đặc biệt dành riêng cho sức khỏe vùng kín. Với thời lượng chỉ 5 phút mỗi tập, những kiến thức về "môi dưới" được chia sẻ một cách gần gũi và hài hước, vẫn đảm bảo đầy đủ thông tin khoa học.

Lớp Môi Love Môi - series từ Canesbalance - là nơi các nàng được tiếp cận kiến thức đúng và được lắng nghe, chia sẻ về vùng "Môi Dưới"

Lớp học "có 1-0-2" với dàn học trò cá tính và cô giáo chuyên môn

Tại "Lớp Môi, Love Môi", những môn học quen thuộc được "chế tác" thành kiến thức phụ khoa thiết thực. Với tổng cộng 6 buổi học, series được xây dựng như một thời khóa biểu độc đáo, nơi mỗi tiết là sự kết hợp giữa một môn học phổ thông và một kiến thức chuyên môn.

Khởi đầu là môn Địa lý với chủ đề "Định vị bản đồ vùng kín" giúp chị em hiểu rõ cấu tạo và vai trò từng bộ phận. Tiếp theo là môn Hóa học để nhận diện dấu hiệu bất thường và lý giải nguyên nhân bằng cơ sở khoa học. Môn Toán học sẽ "bóc trần" các con số báo động về tình trạng viêm nhiễm phụ khoa, trong khi môn Thể dục hướng dẫn thực hành vệ sinh đúng cách để hình thành thói quen lành mạnh.

Đặc biệt, giờ giải lao sẽ vạch trần các quan niệm sai lầm như xông lá, thụt rửa, tẩy lông và cuối cùng là bài kiểm tra tổng ôn kiến thức về "môi dưới" một cách vui nhộn, không căng thẳng mà giúp người xem tự ghi điểm sức khỏe cho chính mình.

Chuỗi 6 buổi học về môi dưới, mỗi buổi học là sự kết hợp giữa 1 môn học phổ thông và 1 kiến thức phổ biến.

Sức hút của "Lớp Môi" còn đến từ dàn nhân vật quen mặt với khán giả trẻ. Trong đó, Tizi mang hình ảnh một "học sinh giỏi lý thuyết nhưng ngại thực hành". Trái ngược, Trang Hý xuất hiện như một "cô nàng cá biệt" hoạt ngôn, luôn đặt những câu hỏi hóc búa để chạm tới những vấn đề nhạy cảm. Đồng hành cùng họ là lớp trưởng Emma thông minh, linh hoạt, người "phiên dịch" kiến thức y khoa phức tạp thành ngôn ngữ giản dị, dễ nắm bắt. Và tất nhiên, để mọi thông tin đều chuẩn xác và có giá trị, lớp học đặc biệt này có sự dẫn dắt của bác sĩ Thiên Thanh - "cô giáo" được ví như một "Wikipedia sống" trong lĩnh vực phụ khoa.

Lớp Môi - Love Môi với sự tham gia của các KOL gần gũi, quen thuộc.

Thông điệp từ "Lớp Môi, Love Môi": Càng yêu "môi dưới", càng yêu bản thân

Ẩn sau những tiếng cười và màn đối đáp dí dỏm, "Lớp Môi, Love Môi" mang một ý nghĩa sâu xa hơn: đây chính là lời cam kết từ nhãn hàng Canesbalance thuộc Bayer trong việc đồng hành cùng phụ nữ. Thay vì né tránh các chủ đề thầm kín, series chủ động mang đến kiến thức khoa học, lời khuyên đúng đắn và giải pháp an toàn, giúp phụ nữ tự tin chăm sóc sức khỏe của chính mình.

Thực tế, sức khỏe phụ khoa tại Việt Nam vẫn đang ở mức đáng báo động. Thống kê cho thấy số ca mắc bệnh tăng trung bình 15–27% mỗi năm, với 90% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản từng ít nhất một lần đối mặt với bệnh lý này. Đáng lưu ý, 75% trong số đó từng bị viêm nấm phụ khoa và có tới 72,3% phụ nữ tái viêm âm đạo chỉ trong vòng 13 tháng nếu không chăm sóc đúng cách.

Những con số báo động về "môi dưới" có thể chị em phụ nữ chưa biết

Không chỉ dừng ở số liệu, series còn giải thích rõ về triệu chứng và nguyên nhân của các vấn đề thường gặp, điển hình là nhiễm khuẩn âm đạo (BV). Các nguyên nhân phổ biến không chỉ đến từ môi trường ẩm ướt, mà còn xuất phát từ thói quen sai lầm như xông lá, thụt rửa quá mức, mặc đồ bó sát hoặc sử dụng sản phẩm vệ sinh không phù hợp. Tất cả đều góp phần phá vỡ sự cân bằng pH và hệ vi sinh, khiến tình trạng viêm nhiễm trở nên khó kiểm soát.

Canesbalance - sản phẩm khoa học giúp cân bằng "môi dưới"

Song song với thông điệp giáo dục, Canesbalance của Bayer được giới thiệu như một giải pháp khoa học, hỗ trợ điều trị và phòng ngừa viêm âm đạo do vi khuẩn (BV).

Với công thức không chứa kháng sinh, sản phẩm giúp cân bằng pH và tái lập hệ vi sinh tự nhiên, đồng thời giảm nhanh các triệu chứng khó chịu. Bác sĩ Thiên Thanh đã khẳng định vai trò của Canesbalance không chỉ ở khía cạnh điều trị mà còn trong việc duy trì sức khỏe phụ khoa bền vững.

Khi kết hợp cùng "Lớp Môi, Love Môi", Canesbalance tạo nên một hành trình toàn diện: từ thay đổi nhận thức đến cung cấp giải pháp khoa học. Phụ nữ được trang bị kiến thức đúng đắn và có sản phẩm đáng tin cậy sẽ tự tin hơn trong việc chăm sóc bản thân, sống khỏe mạnh và hạnh phúc trọn vẹn.

Canesbalance - Giải pháp điều trị dễ dàng và hiệu quả triệu chứng nhiễm khuẩn âm đạo. Sản phẩm giúp khôi phục pH bình thường và cân bằng hệ vi sinh vật âm đạo, giúp giảm hiệu quả mùi hôi khó chịu và khí hư bất thường.

