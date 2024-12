Nghiên cứu mới: Ăn sáng trước thời điểm này giúp kiểm soát đường huyết cực tốt, giảm nguy cơ ung thư tới 25%

Câu tục ngữ "Bữa sáng ăn như vua" quả không sai. Các nhà khoa học đã chứng minh rằng, việc bắt đầu ngày mới với một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng không chỉ cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng.

Nghiên cứu đăng trên Cell Metabolism cho thấy, bữa sáng không chỉ cung cấp năng lượng cho cơ thể mà còn có tác động tích cực đến quá trình giảm cân. Bằng cách điều hòa hormone, bữa sáng giúp chúng ta kiểm soát cảm giác thèm ăn tốt hơn, từ đó dễ dàng duy trì một chế độ ăn uống lành mạnh và giảm cân hiệu quả. Có thể nói, bữa sáng là một trong những yếu tố quan trọng giúp chúng ta đạt được mục tiêu giảm cân lâu dài và an toàn.

Không chỉ lượng thức ăn, mà thời điểm ăn sáng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe. Một nghiên cứu quy mô lớn với hơn 100.000 người được công bố trên tạp chí International Journal of Epidemiology đã chỉ ra rằng, so với những người ăn sáng trước 8 giờ sáng, những người ăn sáng sau 9 giờ có nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2 cao hơn tới 59%!

Điều này cho thấy, việc điều chỉnh thời gian ăn sáng có thể giúp chúng ta phòng ngừa hiệu quả căn bệnh này

Thời điểm ăn uống ảnh hưởng lớn đến sức khỏe

Theo thống kê năm 2019, thế giới có 463 triệu người mắc bệnh tiểu đường, con số này dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2045. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp tiểu đường tuýp 2 có thể được phòng ngừa và kiểm soát, bởi bệnh chủ yếu liên quan đến các yếu tố có thể điều chỉnh như chế độ ăn uống không lành mạnh, thiếu vận động, hút thuốc, và đặc biệt là thời điểm ăn uống.

Thời gian ăn uống không chỉ ảnh hưởng đến cảm giác no hay đói mà còn điều chỉnh nhịp sinh học của cơ thể, tác động trực tiếp đến cân bằng đường huyết và mỡ máu. Các nghiên cứu chỉ ra rằng khả năng dung nạp glucose và độ nhạy insulin đạt đỉnh vào buổi sáng, khi tế bào β hoạt động hiệu quả nhất. Do đó, bữa sáng không chỉ cung cấp năng lượng mà còn hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn so với bữa tối.

Tuy nhiên, khi chúng ta phá vỡ quy tắc ăn uống, chẳng hạn ăn quá muộn, nhịp sinh học dễ bị rối loạn, kéo theo nguy cơ cao mắc các bệnh nghiêm trọng như béo phì, ung thư, và tiểu đường.

Ăn sáng sớm giúp giảm nguy cơ tiểu đường

Một nghiên cứu trên nhóm NutriNet-Santé với 103.312 người tham gia đã sử dụng phương pháp ghi chép chế độ ăn uống trong 24 giờ để đánh giá thời gian và tần suất bữa ăn. Các đối tượng được chia thành ba nhóm dựa trên thời gian ăn sáng:

Ăn sáng trước 8 giờ: 44,77%

Ăn sáng từ 8–9 giờ: 35,78%

Ăn sáng sau 9 giờ: 19,45%

Sau 7,3 năm theo dõi, 963 trường hợp tiểu đường tuýp 2 đã được ghi nhận. Kết quả cho thấy, những người ăn sáng sau 9 giờ có nguy cơ mắc tiểu đường cao hơn 62% so với nhóm ăn sáng trước 8 giờ. Đáng chú ý, ăn tối muộn (sau 9 giờ) cũng làm tăng nguy cơ tiểu đường thêm 28% so với ăn tối trước 8 giờ.

Tần suất ăn và thời gian nhịn ăn ban đêm

Nghiên cứu còn chỉ ra rằng việc chia nhỏ bữa ăn trong ngày giúp giảm nguy cơ tiểu đường. Những người ăn hơn 5 bữa mỗi ngày giảm 20% nguy cơ mắc bệnh so với những người ăn tối đa 4 bữa. Tuy nhiên, thời gian nhịn ăn ban đêm kéo dài không mang lại lợi ích đáng kể. Bất kể nhịn ăn 12 giờ, 12–13 giờ hay hơn 13 giờ, nguy cơ tiểu đường không có sự khác biệt, trừ khi bạn ăn sáng trước 8 giờ – khi đó nguy cơ giảm đến 53%.

Ăn tối sớm giảm nguy cơ ung thư

Một nghiên cứu khác đăng trên International Journal of Cancer với hơn 2.000 người tham gia cho thấy:

Ăn tối trước 9 giờ giảm 25% nguy cơ ung thư vú và tiền liệt tuyến.

Giữ khoảng cách ít nhất 2 giờ giữa ăn tối và đi ngủ làm giảm nguy cơ ung thư vú 20% và ung thư tiền liệt tuyến 26%.

Lời khuyên

Để bảo vệ sức khỏe, bạn nên điều chỉnh thời gian ăn uống hợp lý. Hãy cố gắng ăn sáng trước 8 giờ và ăn tối trước 9 giờ. Đây là những thay đổi đơn giản nhưng mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể, giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm. Hãy bắt đầu xây dựng thói quen lành mạnh này ngay từ hôm nay để có một cuộc sống khỏe mạnh!

Theo News QQ