Nghiên cứu Harvard: Cha mẹ làm 1 việc này, trẻ có thể hạnh phúc suốt đời

Là cha mẹ, chúng ta luôn lo lắng về tương lai của con: Liệu con có thành công? Liệu con có một mái ấm hạnh phúc, nuôi dạy gia đình của riêng mình? Và quan trọng nhất: Liệu con có một cuộc đời hạnh phúc hay không?

Nghiên cứu mới từ Đại học Harvard cho thấy có một việc đơn giản mà cha mẹ có thể làm để tăng cơ hội giúp con có một cuộc sống hạnh phúc lâu dài, ngay cả khi con đã trưởng thành và rời xa gia đình. Điều đó rất giản dị: Hãy là những bậc cha mẹ ấm áp, yêu thương.

Ảnh minh hoạ.

Cha mẹ ấm áp - nền tảng cho sự “nở hoa” của con cái

Các nhà nghiên cứu Harvard đi đến kết luận này sau khi phân tích dữ liệu từ nghiên cứu "Midlife in the United States", với khoảng 4.000 người tham gia ở độ tuổi trung niên (tuổi trung bình: 47 tuổi 5 tháng). Những người tham gia được phỏng vấn về nhiều khía cạnh trong cuộc sống.

Khi phân tích dữ liệu, nhóm nghiên cứu nhận thấy một mối liên hệ rõ ràng: những người cho biết họ từng lớn lên trong sự ấm áp và yêu thương của cha mẹ thường có cuộc sống trưởng thành thuận lợi, thành công hơn ở nhiều phương diện. Trạng thái này trong khoa học được gọi là “flourishing” - tức sự nở hoa, thịnh vượng trong cuộc sống.

Khái niệm “flourishing” trong tâm lý học tích cực là sự kết hợp giữa cảm thấy hạnh phúc, vận hành hiệu quả, và trải nghiệm rằng cuộc sống đang diễn ra tốt đẹp.

Để đo lường, các nhà nghiên cứu xem xét 3 khía cạnh của hạnh phúc: cảm xúc, tâm lý và xã hội. Kết quả cho thấy những ai có ký ức tuổi thơ với cha mẹ ấm áp thường đạt điểm cao hơn ở cả ba khía cạnh này. Họ cũng ít có xu hướng hành vi tự hủy hoại.

Điều đáng chú ý là những dữ liệu này được thu thập từ người đã ở tuổi trung niên, chứng tỏ ảnh hưởng của một tuổi thơ đầy ắp yêu thương có thể kéo dài cả đời.

Ảnh minh hoạ.

Một số giới hạn và câu hỏi mở

Nghiên cứu cũng có một số hạn chế. Đối tượng tham gia chưa phản ánh đầy đủ sự đa dạng. Ngoài ra, họ sinh trong giai đoạn 1921-1970, tức là trước khi xuất hiện xu hướng nuôi dạy con kiểu “cha mẹ trực thăng” phổ biến ngày nay.

Do đó, câu hỏi đặt ra là: liệu những kết quả này có còn phù hợp trong bối cảnh hiện tại hay không? Tiến sĩ Alison Escalante (Psychology Today) đã nêu vấn đề này, và nhóm nghiên cứu Harvard cho biết họ đang tiếp tục triển khai các nghiên cứu bổ sung để tìm lời giải.

Ảnh minh hoạ.

Điều quan trọng nhất cha mẹ có thể làm

Trong khi chờ đợi những nghiên cứu tiếp theo, kết quả hiện tại mang lại phần nào sự an tâm cho các bậc phụ huynh. Không nhất thiết phải chu cấp cho con một tấm vé vào các trường danh giá, đăng ký mọi môn thể thao hay đáp ứng tất cả kỳ vọng xã hội.

Điều cha mẹ có thể làm và có tác động lâu dài nhất, là thể hiện sự yêu thương, quan tâm và chú ý dành cho con. Những cử chỉ đơn giản như lắng nghe, ôm ấp hay sự hiện diện ấm áp cũng đủ tạo nên nền tảng.

Nếu làm được điều đó, bạn đã trao cho con một hành trang quý giá, cơ hội để có một cuộc đời hạnh phúc, trọn vẹn. Và đó mới là điều thực sự quan trọng.

Theo Inc