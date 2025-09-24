"Chồng quốc dân" Hứa Quang Hán đa tài quá!

Giải trí Hoa ngữ có không ít nam thần, nhưng Hứa Quang Hán lại đặc biệt hơn cả. Nam diễn viên điển trai, lúc nào cũng tỏa ra vibe vừa trẻ trung vừa quyến rũ này sở hữu một lượng fan khổng lồ trải dài ở nhiều lứa tuổi.

Anh cũng được nhiều fan nữ ưu ái gọi bằng biệt danh vui là "chồng quốc dân". Đáng chú ý, không chỉ sở hữu visual xuất sắc cùng nụ cười sáng bừng, nam thần họ Hứa này còn đi lên bằng tri thức vững chắc, từng bước khẳng định vị trí trong làng giải trí.

"Chồng quốc dân" Hứa Quang Hán

Con đường học tập của Hứa Quang Hán bắt đầu từ Tiểu học Tân Bắc (Trung Chính, Đài Loan, Trung Quốc) rồi đến THCS Cảnh Mỹ Đài Bắc, THPT Phục Hưng. Sau đó, nam diễn viên đỗ và theo học Đại học Văn hóa Trung Quốc.

Thời trung học, do bị hen suyễn, Hứa Quang Hán được bố mẹ khuyến khích tập thể thao, nhờ đó dấn thân vào bóng bàn, trở thành thành viên đội tuyển trường. Anh từng than thở rằng luyện bóng bàn phải nhảy ếch 10 vòng quanh sân, lại thấy bóng bàn không "ngầu" bằng các môn bóng "to". Nhưng cũng chính tài năng này đã mở ra cơ hội đầu tiên trong nghệ thuật của anh.

Thời tiểu học, nhờ chơi bóng giỏi, anh được chọn tham gia MV Class 3-2 của Châu Kiệt Luân, vào vai "Tiểu Châu Kiệt Luân", trở thành kỷ niệm khó quên. Lên cấp ba, anh lại mê ca hát, làm giọng ca chính của CLB nhạc nhẹ, giành quán quân cuộc thi hát trong trường, đúng chuẩn mẫu "học bá đa tài".

Tốt nghiệp cấp 3, Hứa Quang Hán thi đỗ Đại học Văn hóa Trung Quốc, ban đầu học ngành Truyền thông đại chúng, sau đó lấy bằng Quản lý thông tin, đồng thời còn là bạn cùng lớp với diễn viên Tôn Dương. Trong thời gian đi học, anh không hề lười biếng khi vừa tiếp thu kiến thức chuyên ngành, vừa làm người mẫu ảnh, quay quảng cáo, phim ngắn, thậm chí sang tận Malaysia tham gia phim, sớm trải nghiệm thực tế để chuẩn bị cho con đường diễn xuất.

Hứa Quang Hán không chỉ đẹp trai mà còn rất đa tài

Anh mê thể thao, biết hát, diễn xuất còn hay

Dù không xuất thân từ khoa biểu diễn chính quy, Hứa Quang Hán lại rất biết cách "học". Năm 2015, Hứa Quang Hán từng theo học tại Học viện kịch Q Place của đạo diễn Vương Tiểu Địch. Anh gọi đó là "điểm khởi đầu diễn xuất" của mình, đồng thời lĩnh hội được tư tưởng lấy cuộc sống làm nguồn cảm hứng sáng tạo. Kiến thức truyền thông ở đại học giúp anh hiểu rõ nhân vật và kết nối với khán giả, còn những ngày làm thêm trong quán cà phê, nhà hàng lại cho anh cơ hội quan sát đủ kiểu người, trở thành chất liệu quý cho việc xây dựng vai diễn. Anh thường nói: "Học tập là việc cả đời" và chính sự khiêm nhường ấy càng khiến anh được yêu mến.

Hứa Quang Hán chính thức ra mắt con đường diễn xuất vào năm 2013 qua bộ phim Dive Into Love, nhưng vì vướng hợp đồng mà bị "đóng băng" 2-3 năm, vừa làm thêm vừa kiên nhẫn chờ casting, song chưa bao giờ bỏ cuộc. Đến năm 2019, Someday or One Day đưa Hứa Quang Hán vụt sáng khi một mình anh đảm nhận 4 vai, giúp anh lọt đề cử Kim Chung và trở thành hiện tượng. Sau đó, Dương Quang Phổ Chiếu, Chuyện Tôi Và Ma Quỷ Thành Người Một Nhà... tiếp tục củng cố tên tuổi của Hứa Quang Hán. Anh còn được đề cử Nam chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Busan với Phân Khu Chính Cảng.

Từ cậu học sinh mê thể thao, giọng ca chính của CLB nhạc nhẹ, cho đến một diễn viên thực lực trên màn ảnh, Hứa Quang Hán đã chứng minh ngoại hình chỉ là tấm vé bước vào, còn tri thức vững chắc và sự trưởng thành không ngừng mới là nền tảng để đi thật xa.

