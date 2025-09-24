Bản kế hoạch vinh danh phụ huynh đóng góp theo hạng Kim cương - Vàng - Bạc - Đồng gây tranh cãi

Mới đây, một bản kế hoạch vinh danh phụ huynh được cho là của một trường cấp 3 bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Bản kế hoạch có tiêu đề đầy đủ là "Kế hoạch vinh danh hội cha mẹ học sinh Kim cương - Vàng - Bạc - Đồng năm học 2025-2026".

Trong kế hoạch này, hội cha mẹ học sinh một trường cấp 3 đặt mục tiêu huy động sự đồng hành của phụ huynh để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, hiện đại, đồng thời hỗ trợ học sinh cả về học tập, thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, trong bản kế hoạch có một chi tiết hết sức gây chú ý, đó chính là hình thức vinh danh phụ huynh lại được phân hạng theo các mức Kim cương, Vàng, Bạc và Đồng kèm tiêu chí dựa theo mức tài trợ và quyền lợi kèm theo, chẳng hạn như được vinh danh công khai, giấy khen, thư cảm ơn...

Bản kế hoạch vinh danh phụ huynh khiến netizen sốc.

Cụ thể, theo bản kế hoạch, các phụ huynh ủng hộ, đóng góp sẽ được ghi nhận theo hình thức bao gồm:

Hạng Kim cương (mức tài trợ từ 20 triệu đồng trở lên) được ghi nhận ở mức cao nhất: vinh danh trong lễ khai giảng và tổng kết, tên xuất hiện trên bảng vàng tri ân tại trường, nhận giấy khen và kỷ niệm chương, đồng thời logo hoặc tên đơn vị phụ huynh (nếu có) sẽ được xuất hiện trong các ấn phẩm, băng rôn của Hội thi. Ngoài ra, phụ huynh còn được mời tham dự các sự kiện đặc biệt của trường.

Hạng Vàng (mức tài trợ từ 11 đến 19 triệu đồng) sẽ được trao giấy khen, thư cảm ơn, vinh danh trong lễ tổng kết và có tên trên bảng tri ân của nhà trường.

Hạng Bạc (mức tài trợ từ 6 đến 10 triệu đồng) được cấp giấy chứng nhận tài trợ, ghi nhận trong báo cáo Hội CMHS cuối năm và lời cảm ơn trên bản tin trường, lớp.

Hạng Đồng (mức tài trợ từ 3 đến 5 triệu đồng) sẽ nhận thư cảm ơn từ Ban đại diện CMHS và được ghi tên trong danh sách tri ân của lớp/trường.

Dù chưa biết tính xác thực của bản kế hoạch này đến đâu, song ngay khi xuất hiện trên MXH, nó đã làm nổ ra nhiều tranh cãi trái chiều. Nhiều netizen ví von nếu học sinh được xếp loại giỏi, khá hay trung bình dựa trên kết quả học tập, thì phụ huynh nay cũng có “thang bậc” riêng gắn với mức độ đóng góp tài chính.

Không ít ý kiến cho rằng cách làm này dễ tạo cảm giác môi trường giáo dục bị thương mại hóa, khi sự đồng hành của phụ huynh bị quy đổi thành những con số và danh hiệu. Tuy nhiên, cũng có phụ huynh nhìn nhận ở góc độ tích cực hơn, việc tri ân và vinh danh chẳng qua chỉ là một cách động viên, ghi nhận sự sẻ chia của những người sẵn lòng đóng góp nhiều hơn cho hoạt động chung của nhà trường.

Một số bình luận của dân tình:

- Nghe mà buồn cười, giờ học sinh xếp loại chưa đủ lại đến lượt phụ huynh cũng bị chia hạng. Phụ huynh đóng nhiều thì được gắn là hạng "Kim cương", phụ huynh đóng góp ít thì là "Đồng", thế dưới "Đồng" là gì? Giáo dục mà mang tiền ra cân đong đo đếm thế này thì còn gì công bằng?

- Mình nghĩ tới tâm lý mấy đứa nhỏ, kiểu bạn A có bố mẹ hạng cao, bạn B bố mẹ hạng thấp, thể nào cũng bị so sánh. Thay vì tạo động lực thì lại gieo mặc cảm.

- Đúng là cách gọi Kim cương - Vàng - Bạc nghe hơi kiên cưỡng, nhưng bản chất cũng chỉ là hình thức cảm ơn thôi. Nếu bỏ qua mác gọi đó, thì việc tri ân phụ huynh có đóng góp lớn cũng là điều hợp lý.

- Nếu gọi là "ghi nhận hỗ trợ" thì ổn, nhưng khi đã biến thành "xếp hạng" thì người ta dễ liên tưởng đến thương mại hóa. Thành ra thay vì tạo sự đồng lòng, lại gây phản ứng ngược.

Liên quan đến sự việc đang gây xôn xao MXH này, chúng tôi đã liên hệ với trường THPT được cho là "điểm xuất phát" của bản kế hoạch tranh cãi. Đại diện nhà trường khẳng định không có kế hoạch như trên, đồng thời cho biết đang tiến hành xác minh để làm rõ nguồn gốc và trách nhiệm liên quan.