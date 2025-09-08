Ở tuổi 66, một cặp vợ chồng Nhật Bản vốn đang nắm trong tay một tương lai tài chính ai cũng mơ: căn nhà không thế chấp, khoản tiết kiệm 80 triệu yên (hơn 14 tỷ đồng) và lương hưu 340.000 yên mỗi tháng (khoảng 60 triệu đồng). Với mức chi tiêu chỉ 270.000 yên hàng tháng (khoảng 48 triệu đồng), họ hoàn toàn có thể sống thảnh thơi, lại còn dư ra tiền tiết kiệm thêm. Thế nhưng, chỉ sau một năm nghỉ hưu, người chồng - ông Yamamoto - từng là giám đốc của một công ty lớn, lại bất ngờ rơi vào tâm trạng hối tiếc.

Câu chuyện xảy ra khi một cấp dưới cũ tên Tanaka rủ ông đi chơi golf. Đến nơi, ông choáng váng trước chiếc xe sang bóng loáng và bộ gậy golf đời mới của nhân viên. Dù thường xuyên than thiếu tiền, Tanaka vẫn thoải mái sắm sửa những gì mình thích. Anh cười vô tư chia sẻ: "Chúng tôi cứ tiết kiệm để mua những thứ muốn có, rồi lại tiêu hết, thế nên lúc nào cũng thiếu tiền".

Nghe vậy, ông Yamamoto chợt thấy "ghen tị sâu sắc". Dù giàu có hơn, ông nhận ra mình chưa từng biết cách tận hưởng. Golf đối với ông chỉ là "chuyện công việc", không có thú vui riêng, cũng không quen tiêu xài. Nhìn cấp dưới sống hết mình, ông bắt đầu hối hận vì cả đời chỉ biết tiết kiệm.

Sau cuộc gặp ấy, vợ chồng ông tìm đến chuyên gia tài chính để được tư vấn. Bằng những con số cụ thể, chuyên gia tính toán rằng ngoài khoản chi tiêu hiện tại, họ hoàn toàn có thể thoải mái tăng thêm 170.000 yên (khoảng 30 triệu đồng) mỗi tháng mà không lo cạn kiệt, thậm chí có thể chia sớm tài sản cho con cái để giảm gánh nặng thuế thừa kế.

Nghe lời khuyên, ông Yamamoto liệt kê chi tiết kế hoạch chi tiêu: từ nay đến 80 tuổi, dành 27–30 triệu yên (khoảng 4 - 5 tỷ đồng) cho sinh hoạt, phần còn lại dùng để "tận hưởng" đúng nghĩa. Hai vợ chồng bắt đầu lên lịch cho những điều trước đây chưa dám nghĩ: du lịch về thăm nơi làm việc cũ, cùng nhau học tennis, ông tập vẽ còn bà tập thổi sáo.

Giờ đây, thay vì ngồi tiếc nuối quá khứ, cặp đôi 66 tuổi đang tận hưởng những năm tháng hưu trí một cách trọn vẹn và nhiều màu sắc hơn bao giờ hết.