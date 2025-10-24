Nghe tiếng động trong đêm, người đàn ông ra kiểm tra thì sốc nặng

Đoạn clip ghi lại cảnh một con trăn lớn đã săn con lợn nái và lợn con của nó tại huyện Sopai, huyện Bắc Toraja, Indonesia, vào sáng sớm ngày 21/10.

Ông Markus, chủ một trang trại lợn, rất ngạc nhiên khi vào lúc 2 giờ sáng ngày 21/10, những con lợn con trong chuồng của ông đã làm ầm ĩ. Ông Simon ngay lập tức thức dậy và nhìn vào bên trong chuồng lợn của mình. Ông bị sốc khi thấy một con trăn đang siết chặt con lợn nái của mình.

"Tôi đã bị sốc khi thấy lợn nái của tôi đã bị một con trăn lớn nuốt chửng", ông Simon nói.

Con trăn được phát hiện đang ăn thịt con lợn nái.

Ngay lập tức, ông lấy một con dao rựa và chém con trăn. Những con lợn con của ông cũng chết vì bị con trăn lớn cắn.

Indonesia có một quần thể trăn lớn sống trong các khu rừng tươi tốt. Nguồn thức ăn dồi dào đã cho phép chúng phát triển đặc biệt lớn.

Giống các loài trăn khác, trăn gấm không có nọc độc và săn mồi bằng cách cuốn thân quanh con mồi rồi siết chặt cho đến chết. Dù không có nọc độc, những vết cắn của trăn gấm gây chảy máu nhiều và có thể gây nhiễm trùng nghiêm trọng vì miệng của loài trăn này chứa nhiều vi khuẩn nguy hiểm.

Trăn gấm là một loài trăn hung dữ, sẵn sàng tấn công con người khi bị kích động hoặc cảm thấy bị đe dọa. Nhiều trường hợp trăn gấm tấn công và ăn thịt con người đã được ghi nhận.