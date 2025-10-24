Đêm hỗn loạn ở biên giới Myanmar - Thái Lan: 700 người vượt sông tháo chạy khỏi 'đế chế lừa đảo' KK Park

Hãng thông tấn AFP (Pháp) ngày 23/10 đưa tin, Thống đốc tỉnh Tak (Thái Lan) Sawanit Suriyakul Na Ayutthaya cho biết gần 700 người đã trốn khỏi một trong những trung tâm lừa đảo khét tiếng nhất Myanmar và vượt biên sang Thái Lan sau một cuộc đột kích của quân đội Myanmar vào khu phức hợp này.

Theo ông Sawanit, tính đến sáng 23/10, đã có 677 người chạy trốn khỏi khu phức hợp KK Park, băng qua sông Moei vào Thái Lan.

Quân đội Thái Lan cho biết những người bị bắt giữ bao gồm 618 nam và 59 nữ, phần lớn đến từ Ấn Độ và Trung Quốc.

Quân đội Myanmar cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã kiểm soát KK Park và đang kiểm tra khu vực xung quanh.

Khu phức hợp lừa đảo KK Park ở thị trấn Myawaddy (bang Kayin, Myanmar), nhìn từ huyện Mae Sot (tỉnh Tak, Thái Lan) vào tháng 9/2025. Ảnh: AFP

Một phóng viên AFP đã chứng kiến cảnh tượng một đám đông hơn 100 người tụ tập tại cửa khẩu biên giới Myanmar - Thái Lan ở phía Myanmar vào sáng 23/10. Nhiều người mang theo vali và ba lô lớn.

Một tài xế địa phương người Myanmar giấu tên ước tính đã có khoảng 700 người vượt biên trái phép trong đêm.

Theo AFP, những khu phức hợp rộng lớn - nơi những kẻ lừa đảo trực tuyến nhắm vào những nạn nhân đang tìm kiếm quan hệ tình cảm hoặc cơ hội kinh doanh - đã phát triển mạnh dọc theo biên giới được kiểm soát lỏng lẻo của Myanmar trong cuộc nội chiến bùng nổ sau cuộc đảo chính năm 2021.

Một cuộc truy quét quy mô lớn bắt đầu vào tháng 2/2025 đã khiến khoảng 7.000 người lao động nước ngoài phải hồi hương và Thái Lan đã áp dụng lệnh phong tỏa internet xuyên biên giới.

Nhưng cuộc điều tra của AFP trong tháng này cho thấy hoạt động xây dựng vẫn tiếp tục diễn ra nhanh chóng tại một số khu phức hợp, trong khi các thiết bị thu tín hiệu internet Starlink đã được lắp đặt hàng loạt, dường như để kết nối các trung tâm lừa đảo này với mạng internet không gian của công ty SpaceX do tỷ phú Elon Musk sở hữu.

Trong tuần này, SpaceX cho biết họ đã vô hiệu hóa khoảng 2.500 thiết bị Starlink sau khi được cảnh báo về nguy cơ chúng được dùng cho các mục đích bất hợp pháp.

Các chuyên gia cho biết, trong khi một số kẻ lừa đảo rõ ràng bị ép buộc tới khu phức hợp để làm việc cho các tổ chức lừa đảo, những kẻ khác lại tự nguyện tham gia với hy vọng kiếm được nhiều tiền hơn từ ngành công nghiệp bất hợp pháp trị giá hàng tỷ USD này so với khi còn ở quê nhà.

Thống đốc tỉnh Tak Sawanit cho biết cảnh sát di trú và quân đội Thái Lan đã "làm việc cùng nhau để cung cấp hỗ trợ theo các thủ tục nhân đạo".

Ông cho biết những người vượt biên "sẽ được phân loại" để xác định xem họ có phải là nạn nhân của nạn buôn người hay không, hoặc có thể bị truy tố vì tội vượt biên trái phép.

Văn phòng Hành chính tỉnh Tak - đơn vị giám sát khu vực này - cho biết trong một tuyên bố rằng nhóm người nhập cảnh từ Myanmar bao gồm "công dân nước ngoài" cả nam và nữ, và chính quyền dự tính sẽ có thêm nhiều người nhập cảnh vào Thái Lan.

Hãng thông tấn nhà nước Indonesia Antara đưa tin, theo Đại sứ quán Indonesia tại Yangon (Myanmar), trích dẫn nguồn tin từ chính quyền Thái Lan, tính đến tối 22/10, có khoảng 20 người Indonesia đã "vượt biên thành công vào lãnh thổ Thái Lan qua sông Moei".

Nạn nhân lừa đảo là công dân của nhiều nước được giải cứu sau chiến dịch truy quét các trung tâm lừa đảo ở khu vực biên giới Myanmar - Thái Lan vào ngày 26/2/2025. Ảnh: Reuter

Bị lừa hàng tỷ USD

AFP đưa tin, tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia đã phát triển mạnh ở Đông Nam Á trong những năm gần đây, ước tính có hàng nghìn kẻ lừa đảo tham gia.

Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, các nạn nhân ở khu vực rộng lớn hơn đã bị lừa đảo tới 37 tỷ USD vào năm 2023, đồng thời cho biết thiệt hại toàn cầu có thể "lớn hơn nhiều".

Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan Vorapak Tanyawong đã từ chức hôm 22/10 sau những cáo buộc liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến ở nước láng giềng Campuchia.

Tuần trước, Campuchia đã trục xuất 64 người Hàn Quốc bị cáo buộc có liên quan đến các mạng lưới lừa đảo, và cảnh sát Hàn Quốc đã xin lệnh bắt giữ hầu hết những người này khi họ trở về Hàn Quốc.

Chính quyền Campuchia hôm 23/10 cho biết, trong một chiến dịch truy quét của cảnh sát nước này tại thủ đô Phnom Penh, đã có thêm 57 người Hàn Quốc và 29 công dân Trung Quốc bị bắt giữ vì cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo trực tuyến.