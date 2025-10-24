Lén lút cưới con gái của bạn thân, người đàn ông 53 tuổi phải thốt lên 5 chữ sau 9 tháng kết hôn

Trong chương trình truyền hình phát sóng ngày 19/10, khán giả Nhật Bản được giới thiệu về cặp đôi Mizuki (53 tuổi, sống tại tỉnh Kagawa) và vợ trẻ Megumi. Mizuki hiện điều hành một quán bar địa phương, trong khi Megumi ở nhà chăm lo việc nội trợ.

Theo chương trình, Mizuki từng là bạn thân của mẹ Megumi. Hơn 20 năm trước, khi Megumi mới 5 tuổi, mẹ cô từng gửi con cho ông trông giúp vì bận đi làm. Khi ấy, Mizuki chỉ xem cô bé như một đứa trẻ hồn nhiên ở sân chơi, không thể ngờ rằng nhiều năm sau, hai người sẽ trở thành vợ chồng.

Đến năm 2022, Megumi bắt đầu làm việc tại quán ăn của mẹ. Mizuki, lúc này vẫn là bạn thân của gia đình, thường xuyên ghé qua trò chuyện, ăn uống. Một ngày nọ, cả ba người dự định đi xem phim, nhưng mẹ Megumi ngủ quên. Chuyến đi xem phim chỉ còn lại Mizuki và Megumi - cũng là buổi hẹn hò đầu tiên của họ.

Megumi kể rằng hôm đó Mizuki im lặng khác thường, khiến cô liên tưởng đến “một chú gấu trầm tính” và thấy ông thật đáng yêu. Từ đó, cô chủ động mời ông đi ăn mỗi tuần. Ban đầu, Megumi nghĩ đó chỉ là sự ngưỡng mộ dành cho người lớn tuổi, cho đến khi cô thấy ghen khi có phụ nữ khác nói chuyện với ông - lúc đó cô mới nhận ra mình đã yêu.

Cặp đôi bắt đầu hẹn hò sau khi Megumi tỏ tình. Khi mẹ cô phát hiện, bà vô cùng sốc và phản đối kịch liệt chuyện kết hôn, dù sau đó cũng đồng ý để hai người qua lại.

Sau một năm bên nhau, Mizuki cầu hôn Megumi, nói rằng ông “đã yêu quá sâu để có thể kìm nén”. Tháng 1 năm nay, hai người bí mật đăng ký kết hôn mà chưa báo cho mẹ Megumi biết.

Khi xuất hiện trên truyền hình, Mizuki đọc lá thư gửi người bạn thân - giờ đã là mẹ vợ của mình - để bày tỏ sự hối lỗi: “Dù chị từng phản đối, nhưng bây giờ lại âm thầm ủng hộ chúng tôi. Tôi thật sự biết ơn.”

Người mẹ mỉm cười đáp: “Thôi được rồi, đủ rồi. Hai đứa yêu nhau thật lòng là được.”

Câu chuyện của họ đã gây ra nhiều tranh luận trên mạng xã hội Nhật Bản. Nhiều người cho rằng người mẹ chắc hẳn mang trong mình cảm giác mất mát, vừa mất một người bạn thân vừa khó tránh khỏi khoảng cách với con gái.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến bày tỏ sự ủng hộ: “Ít nhất họ đã dám đối mặt với áp lực từ gia đình và xã hội, điều đó đáng được tôn trọng.”

Một người khác viết: “Tình yêu thật sự không phụ thuộc vào tuổi tác hay địa vị, quan trọng là họ tìm thấy hạnh phúc bên nhau.”

Hiện câu chuyện của Mizuki và Megumi vẫn đang tiếp tục gây chú ý trên các diễn đàn Nhật Bản và Trung Quốc.

Nguồn: SCMP