Cặp vợ chồng phát hiện con gái nuôi 6 tuổi thực ra là người trưởng thành và mang âm mưu rùng mình

Bí ẩn về Natalia Grace là một trong những câu chuyện pháp lý và gia đình kỳ lạ nhất nước Mỹ. Natalia là một người mắc một dạng bệnh lùn hiếm gặp, được nhận nuôi khi còn là một đứa trẻ, nhưng sau đó bị chính cha mẹ nuôi cáo buộc là một người trưởng thành "đóng giả" trẻ vị thành niên với âm mưu khủng khiếp.

Cáo buộc kịch tính này bắt nguồn từ năm 2012, khi cha mẹ nuôi của Natalia Grace tuyên bố cô không phải là cô bé mà họ nghĩ, mà thực chất là một phụ nữ trưởng thành có ý đồ gây hại cho gia đình. Vụ việc không chỉ dẫn đến những cuộc chiến pháp lý kéo dài mà còn là chủ đề của loạt phim tài liệu đình đám The Curious Case of Natalia Grace, đưa Natalia lên trang bìa tạp chí People.

Vậy, câu chuyện có thật đằng sau những tình tiết kịch tính trên màn ảnh là gì?

Sự xuất hiện của Natalia Grace

Năm 2010, vợ chồng Michael và Kristine Barnett ở Indianapolis, bang Indiana (Mỹ), quyết định nhận nuôi một bé gái người nước ngoài thông qua một cơ quan nhận con nuôi ở Florida. Michael Barnett cho biết vợ chồng ông chỉ có 24 giờ để quyết định nhận nuôi cô bé, nếu không cô sẽ nhanh chóng bị đưa đi nơi khác.

Natalia Grace được giới thiệu là bé gái 6 tuổi, sinh ra ở Ukraine, mắc chứng loạn sản cột sống (spondyloepiphyseal dysplasia congenita) – một dạng rối loạn phát triển xương hiếm gặp gây ra các bất thường về xương, thị giác và thính giác. Natalia chỉ cao chưa đầy 90cm.

Natalia được nhận nuôi với hồ sơ ghi 6 tuổi

Michael Barnett chia sẻ: "Chúng tôi nhận nuôi Natalia vì muốn giúp đỡ một ai đó đang rơi vào tình thế không bao giờ được yêu thương."

Những nghi ngờ đầu tiên và cáo buộc kinh hoàng

Michael Barnett cho biết, không lâu sau khi nhận nuôi, Kristine đã tắm cho Natalia và bị sốc khi phát hiện cô bé có dấu hiệu phát triển của người trưởng thành ở bộ phận sinh dục. Nghi ngờ ngày càng lớn khi Kristine tìm thấy đồ lót dính máu trong phòng ngủ của con nuôi. Khi được hỏi, Natalia được cho là đã trả lời: "Con có kinh nguyệt và con đã giấu điều đó."

Từ đó, gia đình Barnett bắt đầu ghi nhận những hành vi mà họ cho là đáng lo ngại và bất thường.

Michael Barnett cáo buộc Natalia có những hành vi gây rối như cố tình "ném mình" ra khỏi cửa xe khi xe đang di chuyển ở nơi công cộng để thu hút sự chú ý và khiến mọi người nhìn cô như một đứa trẻ tội nghiệp, bất lực. Cô còn giấu dao trong người và có lần đe dọa sát hại cha nuôi.

Đỉnh điểm của sự căng thẳng là cáo buộc Natalia cố gắng đầu độc mẹ nuôi Kristine bằng cách đổ chất tẩy rửa vào cà phê của bà, đẩy bà vào hàng rào điện và đe dọa đâm các con ruột của cặp vợ chồng.

Anh trai cả của Natalia, Jacob Barnett, được phỏng vấn, khẳng định: "Tôi không cảm thấy an toàn khi ở bên Natalia. Tôi chỉ thấy sợ hãi."

Sau đó, Natalia được đưa đi điều trị tại bệnh viện tâm thần của bang. Tại đây, Michael Barnett cho biết, một nhà trị liệu đã chẩn đoán cô mắc chứng "Rối loạn nhân cách chống đối xã hội". Thông tin rò rỉ từ một số nhân viên bệnh viện cho thấy Natalia đã có những lời nói "không phù hợp" với bệnh nhân nam, càng củng cố niềm tin của gia đình Barnett rằng cô gái này đã trưởng thành.

Kristine, Natalia chụp ảnh với những người con ruột khác trong gia đình

Quyết định rắc rối của tòa án

Tin chắc rằng giấy khai sinh Ukraine của Natalia đã bị làm giả, và cô thực chất là người lớn, gia đình Barnett đã kiến nghị thành công lên tòa án. Năm 2012, tòa án đã thay đổi hồ sơ khai sinh của Natalia, khẳng định cô sinh ngày 4 tháng 9 năm 1989 - tức là sớm hơn khoảng 14 năm so với hồ sơ ban đầu. Tòa án kết luận Natalia là một người trưởng thành 23 tuổi.

Sau khi thay đổi tuổi hợp pháp, gia đình Barnett đã tìm một căn hộ cho Natalia ở Lafayette, Indiana, và trả tiền thuê nhà. Một thời gian sau, họ chuyển sang định cư ở Canada, để Natalia tự lo cho bản thân.

Phát biểu trong loạt phim tài liệu, người hàng xóm Kyra Weaver mô tả Natalia đã phải vật lộn để leo lên các bậc thang dẫn lên căn hộ của mình và không thể với tới quầy bếp hay máy giặt do chiều cao hạn chế. Kyra Weaver cảm thán: "Tôi có cảm giác như cô ấy đã bị ném vào tay bầy sói." Những người hàng xóm khác cho biết Natalia hầu như không thể tự nấu ăn.

Các nhà chức trách đã vào cuộc khi đường dây điện của Natalia bị cắt vì không thanh toán hóa đơn. Một nhân viên xã hội đã liên lạc với cảnh sát, dẫn đến việc các thám tử thẩm vấn gia đình Barnett, cáo buộc họ đã để Natalia tự lo cho bản thân mình trong hơn 3 năm.

Năm 2019, Michael và Kristine Barnett phải đối mặt với một loạt cáo buộc liên quan đến bỏ bê người phụ thuộc (người phụ thuộc là thuật ngữ được sử dụng vì lệnh của tòa án đã xác nhận Natalia là người lớn). Các nhà chức trách lập luận rằng ngay cả khi Natalia đã trưởng thành, cô vẫn phải phụ thuộc vào cha mẹ nuôi do mắc chứng lùn.

Cặp vợ chồng dính vào nhiều rắc rối pháp lý vì khẳng định của mình

Năm 2022, ông Michael Barnett được tuyên vô tội vì một thẩm phán không cho phép nêu vấn đề tuổi tác của Natalia trước bồi thẩm đoàn. Phiên tòa xét xử Kristine Barnett sau đó cũng bị bác bỏ.

Trong khi đó, Natalia tiếp tục xuất hiện công khai để bảo vệ mình. Cô khẳng định trên truyền hình rằng mình mới 6 tuổi khi được nhận nuôi, sinh năm 2003 chứ không phải 1989. Cô phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi bạo lực và làm giả tuổi, đồng thời cáo buộc Kristine Barnett đã lạm dụng cô khi còn nhỏ.

Kết quả xét nghiệm và gia đình mới

Sau những rắc rối pháp lý, Natalia đã tìm được một gia đình mới. Cô chuyển đến sống cùng gia đình hàng xóm Cynthia và Antwon Mans, một cặp vợ chồng mục sư có 10 người con. Gia đình Mans đã chăm sóc và sau đó chính thức nhận nuôi Natalia.

Natalia cũng thường xuyên lên truyền thông kêu oan

Quan trọng hơn, Natalia đã thực hiện xét nghiệm DNA, kết quả cho thấy tuổi thật của cô là khoảng 22 tuổi vào thời điểm đó (tức là lệnh của tòa án xác định cô sinh năm 1989 không hoàn toàn chính xác, nhưng cô cũng không phải là trẻ vị thành niên như hồ sơ ban đầu). Mặc dù kết quả này đã phần nào làm rõ một khía cạnh của bí ẩn, nhưng nó không thể giải quyết được mâu thuẫn về những cáo buộc lạm dụng và bỏ mặc.

Gia đình Mans khẳng định chưa từng bị Natalia lừa dối hay làm tổn thương. Về phần Michael Barnett, dù đã được tuyên vô tội, ông vẫn bày tỏ sự hối hận và xin lỗi Natalia trong một cuộc đối chất công khai, nhưng đồng thời chỉ trích vợ cũ Kristine là người thao túng.

Sau nhiều năm, cô cùng cha nuôi cũ cũng từng ngồi lại với nhau và nhận lời thực hiện nhiều bộ phim tài liệu

Sự thật về Natalia Grace vẫn là một bức tranh đan xen phức tạp giữa hành vi khó hiểu, chấn thương tâm lý, sự lạm dụng bị cáo buộc và những quyết định pháp lý gây tranh cãi. Câu chuyện của cô vẫn tiếp tục là một trong những bí ẩn gia đình ám ảnh và phân cực nhất trên thế giới.

