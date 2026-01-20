Nghệ sĩ trẻ gây sốt khi hát về Đảng, Tổ quốc

Khích lệ cảm xúc chân tình của người trẻ

Nhà thơ Hồng Thanh Quang đánh giá: “Những nghệ sĩ trẻ thường có xu hướng cố gắng tìm những cảm xúc tích cực trong mọi mặt đời sống. Nên khích lệ và cổ vũ những nghệ sĩ trẻ thể hiện cảm xúc chân tình của người trẻ đối với các sự kiện chính trị”.

Ca sĩ 9x Anh Tú vừa có ca khúc ca ngợi Đảng nhận được nhiều bình luận tích cực. Nam ca sĩ chia sẻ, trước khi viết ca khúc anh đã dành nhiều thời gian học tập, nghiên cứu lịch sử Đảng. Qua bài hát anh muốn bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng của một người trẻ với Đảng, với những thế hệ đi trước, dành trọn thanh xuân và lý tưởng cho Tổ quốc. Anh Tú vừa sáng tác, vừa trình diễn ca khúc này trong chương trình Mãi mãi niềm tin theo Đảng, diễn ra tối 16/1 tại Nhà hát Hồ Gươm.

Một khán giả bày tỏ: “Ông tôi là đảng viên đã hi sinh vì Tổ quốc. Hằng năm, tôi đến nghĩa trang liệt sĩ thưa với ông rằng: Con cháu vẫn sống tốt trên mảnh đất mà ông đã đổ xương máu để giữ gìn. Nghe từng lời bài hát như kể chuyện của mình khiến tôi rơi nước mắt”. Rất nhiều bình luận dưới phần trình diễn của Anh Tú như: “Tự hào là công dân Việt Nam sống dưới lá cờ vinh quang của Đảng”. Một khán giả viết: “Bài hát cổ vũ cho những người đang cống hiến cho nước, cho dân và thức tỉnh những ai đang bị đồng tiền làm sa ngã. Tôi ủng hộ những bài hát tuyên truyền thế này”.

Một nhà văn nêu quan điểm: “Nên có thêm nhiều người trẻ viết ca khúc về Đảng, về Bác, về quê hương đất nước. Không chỉ trong thời chiến mà trong thời bình cũng cần sống có lý tưởng. Nhiều người trẻ hôm nay bị biến tấu đời thường chi phối, sống thiếu lý tưởng, ước mơ cao đẹp”.

Anh Tú không phải cái tên xa lạ ở thị trường nhạc Việt. Anh từng giành Á quân chương trình Giọng hát Việt 2017, đăng quang Ca sĩ mặt nạ mùa 2 (2023) với hình tượng Voi bản Đôn. Năm 2024, Anh Tú tham gia Anh trai say hi, xây dựng hình tượng ca sĩ đa năng. Trước khi góp mặt trong chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Anh Tú từng gây ấn tượng khi hát nhiều ca khúc nhạc cách mạng, trong đó có ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hát Quốc ca bằng tinh thần của người Việt thời bình

Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2025 đã tìm được chủ. Soobin Hoàng Sơn được vinh danh ở hạng mục ca sĩ xuất sắc. Anh cũng là ứng viên của Giải Mai Vàng lần thứ 31. Năm 2025 là một năm thành công rực rỡ của Soobin. Anh là nghệ sĩ góp phần tạo xu hướng diện trang phục dân tộc, xu hướng tìm về âm nhạc dân tộc. Và anh cũng chính là người tạo nên cơn sốt hát Quốc ca.

Hà Anh Tuấn hát Nhà tôi có treo một lá cờ

Trong đêm gala Vinh quang Công an Nhân dân Việt Nam vào tối 8/6/2025, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) Soobin hát Quốc ca trước hàng nghìn khán giả. Video Soobin hát Quốc ca lập tức phủ sóng mạng xã hội. Phối khí mới, cách hát mới đã đưa đến xúc cảm mới cho người xem. “Soobin hát Tiến Quân ca (Quốc ca) tự hào mà nhẹ lòng quá, đúng tinh thần của người con Việt Nam trong thời kỳ hội nhập”, một khán giả bình luận. Khi đón nhận người trẻ hát Quốc ca hay viết ca khúc về Đảng, khán giả cần có tâm thế rộng mở, không nên quá khắt khe. Nghệ sĩ trẻ cũng cần được động viên để thăng hoa trong sáng tạo ở mảng đề tài lớn đã được nhiều thế hệ đi trước khai thác và gặt hái thành công.

Để đề tài về Đảng, về Bác, về tình quân dân, tình yêu quê hương đất nước đến với bạn trẻ, rất cần những nghệ sĩ trẻ vào cuộc. Tùng Dương từng tạo cơn sốt với Chiếc khăn piêu nhưng khi Tùng Dương hát Chiếc khăn piêu cùng Soobin, ca khúc bỗng được thổi vào luồng gió mới, trẻ trung hơn, tươi mới hơn. Trong concert Anh trai vượt ngàn chông gai hình ảnh người lính cụ Hồ trong Chiếc khăn piêu lại cuốn hút người xem lạ thường. Màn trình diễn Chiếc khăn piêu cùng với Mẹ yêu con, Trống cơm là những điểm nhấn quan trọng của concert Anh trai vượt ngàn chông gai.

Ca sĩ 9x Anh Tú sáng tác và hát ca khúc ngợi ca Đảng