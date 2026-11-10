Nghệ sĩ nổi tiếng bỏ phố về sống trong căn nhà hoang 60 năm: Không sửa sang cầu kỳ, bên trong giản dị đến bất ngờ

Không gian sống quá đỗi mộc mạc, giản dị này lại chính là cuộc sống bình yên mà nam nghệ sĩ luôn mong muốn.

Tưởng Huân (Chiang Hsun) là nhà văn, nhà thơ, họa sĩ kiêm nhà nghiên cứu lịch sử nghệ thuật nổi tiếng người Đài Loan (Trung Quốc). Ông được biết đến là một học giả có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thẩm mỹ học phương Đông hiện đại, đồng thời ghi dấu ấn qua nhiều bài luận, tập thơ và tiểu thuyết giàu cảm xúc nghệ thuật. Năm 2014, Tưởng Huân quyết định rời xa nhịp sống đô thị náo nhiệt ở Đài Bắc để tìm về một cuộc sống bình lặng hơn. Ông hạn chế sử dụng điện thoại, không xem tivi và chủ động thu hẹp các hoạt động giao tiếp xã hội. Hành trang mang theo chỉ có bút, mực, một vài cuốn sách yêu thích cùng những vật dụng thiết yếu. Điểm dừng chân của ông là Trì Thượng, một ngôi làng nhỏ yên bình thuộc Đài Đông.

Tại đây, Tưởng Huân chọn sống trong căn nhà đã bỏ hoang suốt 60 năm. Ngoại trừ việc thay mới chiếc giường đã cũ, ông gần như giữ nguyên kiến trúc và nội thất ban đầu bởi nơi này lưu giữ nhiều ký ức tuổi thơ thân thuộc. Từ những bức tường gạch đỏ, khung cửa sổ gỗ, lớp sơn xanh lá cho đến khoảng sân nhỏ mộc mạc, tất cả đều mang dấu ấn của thời gian. Ông còn bố trí phòng tranh trong căn phòng ngập ánh nắng, nằm ngay cạnh sân vườn. Tưởng Huân tìm cảm hứng sáng tạo nghệ thuật từ chính những điều bình dị quanh mình, khi là cánh đồng lúa, đóa sen hay những chùm hoa tỏi tím nở rộ bên bờ tường.

Không gian sống của Tưởng Huân khoác lên mình vẻ đẹp mộc mạc và giản dị đến vô cùng, nơi mỗi chi tiết nhỏ đều đong đầy sự tự tại mà ông luôn tìm kiếm. Trong gian phòng khách rộng mở, tâm điểm là chiếc bàn gỗ dài đa năng - vừa là nơi ấm cúng cho những bữa ăn thanh tao, vừa là khoảng không thân tình để tiếp đón tri kỷ. Ngay bên cạnh, một chiếc bàn nhỏ được bài trí vừa vặn, biến thành góc làm việc và đọc sách đầy không gian tư tâm. Nơi thờ tự cũng được đặt gọn gàng ở một góc riêng. Căn nhà gần như vắng bóng những chi tiết trang trí thừa thãi hay rườm rà; mọi vật dụng xuất hiện đều đúng nghĩa thiết yếu.

Đi sâu vào bên trong là khu vực bếp nấu được trang bị tương đối đầy đủ tiện nghi, song vẫn giữ phong cách thiết kế giản dị, ấm cúng. Không quá cầu kỳ trong cách bài trí, căn bếp mang đến cảm giác gần gũi, phù hợp với nhịp sinh hoạt thường ngày của Tưởng Huân. Một ưu điểm của căn nhà là có nhiều hệ cửa sổ và cửa ra vào được bố trí ở các khu vực khác nhau. Riêng phòng bếp cũng có cửa thông ra bên ngoài, nhờ đó không khí được lưu thông tốt hơn, hạn chế cảm giác bí bách khi nấu nướng.

Ban đầu, Tưởng Huân muốn giữ nguyên hiện trạng căn nhà, hạn chế tối đa việc thay đổi thiết kế ban đầu. Tuy nhiên, do chiếc giường trong phòng ngủ đã quá cũ nên ông buộc phải thay mới. Nhìn chung, không gian nghỉ ngơi vẫn giữ được vẻ đẹp đơn sơ, giản dị, mang đến cảm giác ấm cúng và thư thái. Hai bên phòng đều có cửa sổ lớn, mở ra tầm nhìn thoáng đãng, giúp căn phòng luôn gần gũi với thiên nhiên. Nơi đây hoàn toàn không có các thiết bị giải trí như tivi, máy chiếu hay máy tính. Cách bài trí tối giản giúp gia chủ có thể rời xa những xao nhãng thường ngày, tận hưởng trọn vẹn sự yên tĩnh và cảm giác tự do, tự tại.

Phòng vẽ của Tưởng Huân được ưu ái dành riêng một góc không gian ngay trong nhà. Dù diện tích không quá rộng lớn, nơi đây lại sở hữu nguồn ánh sáng tự nhiên đầy mê hoặc nhờ hệ thống cửa sổ kính được bố trí khéo léo quanh phòng. Qua lăng kính sâu lắng của người nghệ sĩ, từng vạt nắng xuyên qua tán cây bên ngoài, đổ những vệt bóng lung linh lên từng khoảng tường và trang vẽ đều tạo nên một khung cảnh kỳ diệu. Giữa không gian thư thái này, ông có thể say sưa đắm mình sáng tác suốt từ 8 giờ sáng đến tận 5 giờ chiều mà chẳng chút muộn phiền.