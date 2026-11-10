Cắm hoa thư giãn cuối tuần mà “phú bà” Ngọc Loan làm dân tình choáng ngợp: Gu thẩm mỹ đúng là không đùa được!

Chỉ là một buổi cắm hoa cuối tuần, “phú bà” Ngọc Loan Trần lại khiến dân mạng xuýt xoa vì bình hoa độc lạ, phối màu sang đến bất ngờ.

Nhắc đến những người phụ nữ có thú vui tận hưởng cuộc sống khiến dân mạng mê mẩn, Ngọc Loan Trần là cái tên không còn quá xa lạ. Từ nấu nướng, trang trí nhà cửa đến cắm hoa, mọi hoạt động thường ngày của cô đều mang một màu sắc rất riêng. Đặc biệt, những bình hoa được đầu tư công phu luôn khiến người xem có cảm giác như đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật hơn là một góc trang trí trong nhà.

Mới đây, Ngọc Loan tiếp tục chia sẻ đoạn video ghi lại buổi cắm hoa cuối tuần với dòng trạng thái nhẹ nhàng: “Cuối tuần cắm hoa thư giãn thôi nè”. Thế nhưng, nhìn thành phẩm, nhiều người không khỏi bật cười vì thú vui thư giãn của “phú bà” cũng có phần cầu kỳ hơn người thường.

Cắm hoa cuối tuần nhưng thành phẩm chẳng khác nào tác phẩm nghệ thuật

Trong video, Ngọc Loan xuất hiện tại không gian sống sang trọng, tự tay sắp xếp từng cành hoa vào chiếc bình lớn mang phong cách cổ điển. Thay vì lựa chọn những loại hoa quen thuộc với màu sắc ngọt ngào, cô ưu tiên các dáng hoa độc đáo, có sự tương phản mạnh về hình khối và màu sắc.

Điểm nhấn của tác phẩm nằm ở những cành lan xanh vàng vươn cao, kết hợp cùng hoa tông đỏ rượu vang đậm, những bông hoa có phần nhụy nâu sẫm, các khối hoa xanh tròn và những cành lá tạo dáng tự nhiên. Sự xuất hiện của những bông hoa tím đen, dáng mềm mại càng khiến tổng thể thêm ấn tượng.

Đặc biệt, bình hoa không được cắm theo kiểu tròn đều, cân xứng thường thấy mà có bố cục phóng khoáng, với những cành vươn cao, cành rủ xuống và các cụm hoa được phân bổ theo nhiều tầng. Chính sự đối lập giữa đường nét mạnh mẽ và những chi tiết mềm mại đã tạo nên vẻ đẹp khác biệt.

Ngọc Loan lựa chọn cách phối màu Olive Green (xanh ô liu) và Burgundy (đỏ rượu vang), hai tông màu đang được yêu thích trong thời trang và trang trí nội thất. Burgundy mang lại cảm giác mạnh mẽ, tinh tế và có chiều sâu, trong khi Olive Green gợi sự tự nhiên, tĩnh tại và cân bằng. Khi kết hợp, hai màu sắc tạo nên hiệu ứng vừa ấm áp, cổ điển vừa nổi bật.

Olive Green (xanh ô liu) đang là một trong những gam màu được yêu thích trong thời trang và trang trí nội thất nhờ vẻ đẹp trầm ấm, tự nhiên nhưng vẫn rất sang. Khác với xanh lá tươi sáng, Olive Green pha chút sắc xám và vàng, tạo cảm giác cổ điển, dễ chịu và có chiều sâu. Gam màu này đặc biệt phù hợp với những không gian theo đuổi phong cách quiet luxury hay old money, nơi sự tinh tế được thể hiện qua chất liệu, màu sắc và cách sắp đặt thay vì những chi tiết quá phô trương. Khi kết hợp cùng Burgundy (đỏ rượu vang), sắc xanh ô liu càng trở nên nổi bật bởi sự tương phản giữa tông màu tự nhiên và gam đỏ đậm quyến rũ. Không chỉ ứng dụng trong cắm hoa, bộ đôi này còn có thể xuất hiện trên trang phục thu đông, phụ kiện, rèm cửa hay đồ trang trí nhà ở.

Đây cũng là lý do bình hoa của Ngọc Loan mang cảm giác vừa nghệ thuật, vừa sang trọng như những tác phẩm thường thấy trong không gian khách sạn cao cấp. Quả thực, đặt trong không gian nội thất có tông kem và những chi tiết trang trí sang trọng, bình hoa trở thành điểm nhấn thu hút ánh nhìn. Từ chiếc bình dáng cổ điển cho đến cách lựa chọn hoa, mọi thứ đều mang tinh thần nghệ thuật khá rõ nét.

Dân mạng xuýt xoa: “Gu chị sang nên cắm hoa cũng sang như sảnh Sheraton”

Bên dưới đoạn video, nhiều cư dân mạng dành lời khen cho khả năng phối màu và gu thẩm mỹ của Ngọc Loan. Một người nhận xét cô bắt xu hướng Olive Green rất nhanh và luôn duy trì phong cách đẳng cấp. Người khác hài hước ví von: “Gu chị sang nên cắm hoa sang như sảnh Sheraton”.

Không ít người còn tò mò về những loại hoa có hình dáng lạ mắt mà Ngọc Loan sử dụng, bởi chúng không phải những lựa chọn thường xuyên xuất hiện trong các bình hoa trang trí gia đình.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cách phối hoa của cô khá cầu kỳ, mang nhiều tính nghệ thuật nên không phải ai cũng cảm nhận được vẻ đẹp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một số bình luận thể hiện sự bất ngờ trước những loại hoa độc đáo và bố cục có phần phá cách.

Trước những quan điểm khác nhau, nhiều người vẫn đánh giá cao việc Ngọc Loan thoải mái thể hiện cá tính trong thú vui cắm hoa. Bởi suy cho cùng, nghệ thuật vốn không có một công thức cố định và sở thích thẩm mỹ của mỗi người cũng rất khác nhau.

Điều khiến những video của Ngọc Loan thu hút người xem không chỉ nằm ở giá trị của các loại hoa hay không gian sống, mà còn là cách cô dành thời gian cho những thú vui nhỏ. Một buổi cuối tuần không cần quá nhiều hoạt động náo nhiệt, chỉ cần tự tay chọn hoa, phối màu và hoàn thiện một tác phẩm mình yêu thích cũng đã đủ tạo nên niềm vui.

Và nhìn cách “phú bà” Ngọc Loan chăm chút từng góc nhà, dân mạng lại có thêm lý do để công nhận rằng đôi khi sự sang trọng không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu món đồ đắt tiền, mà còn thể hiện qua gu thẩm mỹ và khả năng biến những điều bình thường thành trải nghiệm thú vị.

Nguồn: TikTok Ngọc Loan Trần.