Người đàn ông chi 7 tỷ xây nhà báo hiếu bố mẹ: Cơ ngơi trắng muốt đẹp như bảo tàng, hoàn thành xong cả làng kéo đến ngắm

Công trình đặc biệt khiến nhiều người ngỡ ngàng khi biết câu chuyện phía sau.

Tại một vùng quê thuộc đảo Sùng Minh, Thượng Hải (Trung Quốc), có một ngôi nhà màu trắng nổi bật giữa những công trình xung quanh. Không mái ngói cầu kỳ, không cột trụ đồ sộ hay những mảng đá ốp đắt tiền, căn nhà gây ấn tượng bởi kiến trúc tối giản, những ô cửa kính lớn nhỏ và vẻ ngoài chẳng khác nào một bảo tàng nghệ thuật.

Ít ai ngờ rằng, chủ nhân của công trình này là một người đàn ông tên Lục Hoan. Anh đã dành 4 năm cùng số tiền hơn 2 triệu NDT (khoảng trên 7 tỷ đồng) để cải tạo ngôi nhà cũ, tạo nên nơi an hưởng tuổi già cho bố mẹ. Sau khi hoàn thành, công trình trở thành điểm thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Nhiều người đi ngang qua đều lấy điện thoại chụp ảnh, thậm chí không ít cư dân mạng còn tưởng hình ảnh ngôi nhà đã qua chỉnh sửa.

Từ ngôi nhà cũ xây năm 1989 đến cơ ngơi trắng muốt giữa làng quê

Lục Hoan và vợ đều lớn lên trên đảo Sùng Minh. Sau khi tốt nghiệp đại học, hai người lên trung tâm Thượng Hải lập nghiệp, trải qua khoảng 20 năm làm việc và gây dựng cuộc sống riêng. Trong khi đó, bố mẹ cùng ông bà của anh vẫn sinh sống tại quê nhà, trong căn nhà được xây dựng từ năm 1989. Theo thời gian, công trình ngày một xuống cấp, kéo theo nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Năm 2016, Lục Hoan quyết định trở về cải tạo nhà cho gia đình. Ban đầu, anh dự kiến chi khoảng 1 triệu NDT và hoàn thành trong vòng một năm. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi khi anh bắt đầu tìm kiếm phương án thiết kế.

Bản vẽ đầu tiên mà một đơn vị đưa ra không khiến Lục Hoan hài lòng vì quá giống những căn biệt thự thông thường trong vùng. Anh muốn ngôi nhà của bố mẹ phải thực sự khác biệt, vừa đẹp, vừa tiện nghi và có thể sử dụng lâu dài.

Sau đó, vợ chồng anh tìm đến kiến trúc sư Nguyên Tú Vạn. Phương án mới khiến tổng chi phí xây dựng và hoàn thiện nội thất tăng lên hơn 2 triệu NDT. Thời gian thi công cũng kéo dài tới 4 năm. Trong suốt quá trình ấy, Lục Hoan và kiến trúc sư đã trở về Sùng Minh hơn 50 lần để giám sát, tìm vật liệu và xử lý những vấn đề phát sinh.

Kết quả là một ngôi nhà ba tầng trên khu đất xây dựng khoảng 190m², mang dáng vẻ hoàn toàn khác biệt so với kiến trúc quen thuộc ở vùng quê này. Toàn bộ công trình được phủ màu trắng từ ngoài vào trong. Những bức tường phẳng, sàn tự san phẳng và các khoảng kính lớn tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng. Ngôi nhà gần như không sử dụng đồ trang trí cầu kỳ, cũng không cần những vật liệu xa xỉ để thể hiện sự sang trọng.

Ngôi nhà trước và sau cải tạo

Toàn cảnh nhà từ trên cao nhìn xuống

Bên trong ngôi nhà có 77 ô cửa sổ, mỗi góc nhìn là một bức tranh

Chi tiết khiến nhiều người tò mò nhất chính là 77 ô cửa kính được bố trí khắp ngôi nhà. Những ô cửa này có kích thước và hình dáng khác nhau, không đơn thuần để lấy ánh sáng mà còn được tính toán nhằm đưa cảnh quan thiên nhiên vào không gian sống. Xung quanh công trình là những cánh đồng, vườn cây, rừng nhỏ và nhà dân. Từ mỗi ô cửa, các thành viên có thể nhìn thấy một khung cảnh riêng, khi là tán cây đung đưa trong gió, khi là ruộng ngô xanh mướt, lúc lại là ánh hoàng hôn hay làn khói bếp từ nhà hàng xóm.

Để có được hiệu ứng ấy, Lục Hoan mất gần nửa năm tìm đơn vị sản xuất 77 tấm kính hai lớp với kích thước phù hợp. Anh cho rằng những khung cảnh tự nhiên này thú vị hơn nhiều so với việc treo tranh đắt tiền trong nhà.

Không gian bên trong cũng được tổ chức rất đặc biệt. Ngôi nhà gồm hai khối công trình giao nhau theo góc 45 độ, nối với nhau bằng hành lang kính dài khoảng 5m. Khối nhà chính bố trí phòng khách, phòng ngủ và phòng làm việc, trong khi khu phụ dành cho bếp, phòng ăn cùng khoảng sân ngoài trời. Bước vào nhà, mọi người sẽ đi qua những khoảng sân trong và sân ngoài. Một cây xanh lớn được đặt tại vị trí trung tâm, trở thành điểm nhấn xuyên suốt các tầng. Bên ngoài là thảm cỏ rộng cùng những cây ăn quả, cây cảnh quen thuộc, tạo không gian để các thành viên vui chơi, nghỉ ngơi.

Dù có thiết kế hiện đại, ngôi nhà vẫn ưu tiên nhu cầu sinh hoạt của người lớn tuổi. Hai phòng ngủ dành cho bố mẹ được bố trí ở tầng một để hạn chế việc phải leo cầu thang. Lối vào chính cũng được chuyển sang bên hông nhằm tăng sự an toàn khi ra vào. Vợ chồng Lục Hoan thường trở về vào cuối tuần và nghỉ tại phòng ngủ trên tầng hai. Với họ, ngôi nhà không chỉ là nơi thăm bố mẹ mà còn giống một chốn nghỉ dưỡng riêng, nơi cả gia đình có thể quây quần bên nhau.

Bố mẹ từng phản đối thiết kế, nhưng một hành động của người cha khiến con trai xúc động

Điều đáng chú ý là hành trình xây nhà báo hiếu của Lục Hoan không phải lúc nào cũng thuận lợi. Khoảng cách thế hệ khiến anh và bố mẹ có nhiều bất đồng về cách bố trí không gian. Theo phong tục địa phương, các gia đình thường dành một gian phòng lớn để tổ chức những dịp quan trọng, kể cả tang lễ. Vì vậy, bố mẹ Lục Hoan ban đầu muốn giữ lại một không gian như vậy trong nhà mới. Thay vì phản đối gay gắt, anh kiên nhẫn cho bố mẹ xem những mẫu nhà đẹp, giải thích cách bố trí mới và để họ có thời gian suy nghĩ.

Một lần khác, hai cha con tranh luận về việc nên lát đá hay rải sỏi trên sân thượng. Người bố lo sỏi dễ bị lá cây và rác làm bẩn, khó vệ sinh. Lục Hoan quyết định tạm dừng thi công hai tuần để cùng bố quan sát thực tế. Khi nhận thấy khu vực này không gặp vấn đề như lo ngại, người bố đồng ý và còn vui vẻ cùng con trai hoàn thiện sân.

Tuy nhiên, kỷ niệm khiến Lục Hoan xúc động nhất lại liên quan đến một cái cây.

Trong thiết kế, kiến trúc sư muốn trồng một cây xanh lớn ở khu vực trung tâm ngôi nhà. Người bố ban đầu cho rằng làm như vậy rất lãng phí diện tích. Thế nhưng, dù ngoài miệng phản đối, ông vẫn âm thầm đi khắp Sùng Minh để tìm loại cây phù hợp cho con trai. Cuối cùng, ông tìm được một cây có khả năng sinh trưởng tốt và đáp ứng yêu cầu thiết kế.

Chính những chuyện nhỏ ấy khiến Lục Hoan nhận ra rằng, trước đây anh chưa thực sự dành đủ thời gian trò chuyện và thấu hiểu bố mẹ. Trong suốt bốn năm xây dựng, mẹ anh cũng là người chuẩn bị bữa trưa cho đội thợ mỗi ngày.

Ngôi nhà hoàn thành, cả gia đình có thêm một lý do để trở về

Dẫu vậy, công trình vẫn để lại một điều tiếc nuối. Khi Lục Hoan bắt đầu cải tạo nhà, ông ngoại của anh vẫn còn sống và rất mong chờ ngày được chuyển vào căn nhà mới. Đáng tiếc, ông đã qua đời trước khi công trình hoàn thành. Bù lại, bà ngoại của anh rất yêu thích ngôi nhà. Mỗi khi có hàng xóm đến tham quan, bà đều hào hứng giới thiệu từng không gian và tự hào kể về công trình do cháu ngoại xây dựng.

Sau khi hoàn thiện, căn nhà trắng nhanh chóng trở nên nổi bật trong khu vực. Từ chỗ hoài nghi về thiết kế khác lạ, nhiều người dân địa phương dần chuyển sang thích thú, ngưỡng mộ. Không ít hàng xóm và bạn bè tìm đến tham quan, chụp ảnh, khiến ngôi nhà trở thành một điểm nhấn đặc biệt của vùng quê.

Điều khiến Lục Hoan vui hơn cả là con trai anh cũng thích về quê hơn trước. Những dịp cuối tuần, gia đình có thể cùng nhau nấu ăn, nghỉ ngơi, vui chơi ngoài sân và ngắm cảnh qua những ô cửa kính. Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn vàng hắt ra từ 77 ô cửa khiến toàn bộ công trình trở nên ấm áp.

Đối với Lục Hoan, giá trị lớn nhất của ngôi nhà không nằm ở khoản tiền hơn 2 triệu NDT hay kiến trúc khác biệt. Điều anh mong muốn từ đầu là bố mẹ được sống thoải mái trong những năm tháng tuổi già, còn con cháu có một nơi đủ đẹp, đủ dễ chịu để luôn muốn trở về. Một ngôi nhà có thể khiến người ngoài trầm trồ vì vẻ đẹp, nhưng với gia đình này, điều quý giá nhất vẫn là những người cùng sống dưới một mái nhà.

Theo The Paper