Nam nghệ sĩ bán nhà ở thủ đô, dốc tiền xây cơ ngơi 500m² giữa núi rừng: 10 năm sống ẩn dật, không thấy cô đơn

Tổ ấm của nam nghệ sĩ là không gian sống mơ ước của nhiều người, vừa sở hữu vẻ đẹp tinh tế, vừa gần gũi với thiên nhiên, mang đến cảm giác bình yên và thư thái.

Vương Chi Sâm (Wang Zhichen) là họa sĩ, nhà hoạt động nghệ thuật người Trung Quốc, hoạt động nổi bật trong lĩnh vực mỹ thuật, hội họa và nghệ thuật sáng tạo. Bên cạnh công việc sáng tác, giảng dạy, ông còn dành nhiều tâm huyết cho việc phát triển các không gian văn hóa, nghệ thuật tại quê nhà Chiết Giang. Năm 2008, trong một lần tìm hiểu gia phả dòng họ, Vương Chi Sâm tìm đến thôn Sa Địa, huyện Ninh Hải, tỉnh Chiết Giang. Tại đây, ông phát hiện ngôi làng có chung cội nguồn với tổ tiên mình. Ý tưởng xây dựng một làng nghệ thuật giữa vùng nông thôn cũng bắt đầu nảy sinh từ đó. Ông mong muốn nơi này sẽ có bảo tàng mỹ thuật, các xưởng sáng tác dành cho nghệ sĩ, đồng thời trở thành chốn ẩn cư giữa núi rừng khi về già.

Đến năm 2014, Vương Chi Sâm quyết định bán căn nhà của gia đình tại thủ đô Bắc Kinh, dốc toàn bộ số tiền tích lũy nhiều năm và thậm chí bán đi 3 bức tranh của danh họa Phan Thiên Thọ để có kinh phí thực hiện dự định. Ông mua lại khoảng 20 mẫu đất (tương đương 13.300m²), bắt tay cải tạo khu vực vốn là một bãi đá hoang phế. Sau 10 năm, nơi đây đã lột xác thành một "làng nghệ thuật" với diện mạo tuyệt đẹpi. Vợ chồng ông cũng rời khu vực nội thành Ninh Ba, chuyển về sinh sống tại ngôi làng nhỏ mà mình dành nhiều tâm huyết gây dựng. Hiện tại, gia đình họa sĩ sống trong căn nhà 4 tầng, rộng khoảng 500m². Không chỉ là nơi sinh hoạt, nghỉ ngơi, ngôi nhà còn là một phần trong giấc mơ sống gần thiên nhiên và gắn bó trọn vẹn với nghệ thuật mà ông đã ấp ủ suốt nhiều năm.

Toàn cảnh "ngôi làng nghệ thuật" sau khi được cải tạo

Không gian sống của gia đình hoạ sĩ Vương Chi Sâm

Vương Chi Sâm check-in trong cơ ngơi của gia đình

Căn nhà của hoạ sĩ Vương Chi Sâm gây ấn tượng với thiết kế tối giản nhưng góc nào cũng đậm chất nghệ thuật. Sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc, nội thất và cảnh quan xung quanh càng khiến không gian sống thêm phần thơ mộng, thư thái. Khu vực tầng 1 nổi bật với những món đồ nội thất được lựa chọn kỹ lưỡng, từ tranh nghệ thuật, bàn ghế gỗ đến hệ cửa sổ lớn đón ánh sáng tự nhiên. Bên cạnh đó, cầu thang uốn cong mềm mại cùng những mảng tường đục lỗ độc đáo tạo nên điểm nhấn riêng cho kiến trúc. Tất cả hòa quyện trong không gian mở rộng rãi, thoáng đãng, vừa mang hơi thở hiện đại, vừa giữ được nét mộc mạc và gần gũi.

Khu vực ăn uống và bếp ở tầng 2 trong cơ ngơi của Vương Chi Sâm gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, tối giản cùng bảng màu trung tính sang trọng. Bàn ăn có kiểu dáng độc đáo, kết hợp cùng những chiếc ghế tối màu và bình hoa trang trí, tạo nên một góc sinh hoạt vừa tinh tế vừa đậm chất nghệ thuật. Trong khi đó, khu bếp được thiết kế gọn gàng với hệ tủ âm tường màu tối, đảo bếp lớn ốp đá sáng màu làm điểm nhấn. Hệ cửa kính rộng mở ra khu vườn xanh mát bên ngoài, vừa đưa ánh sáng tự nhiên vào nhà, vừa tạo cảm giác thoáng đãng và gần gũi với thiên nhiên.

Phòng làm việc kết hợp đọc sách được bố trí trên tầng 3, mang đến cảm giác yên tĩnh và thư thái. Không gian có bàn làm việc bằng gỗ, ghế ngồi thiết kế tối giản cùng hệ tủ kệ lớn sát tường để lưu trữ sách và đồ dùng. Điểm cộng nổi bật là hệ cửa kính rộng mở ra ban công với tầm nhìn hướng thẳng ra mảng xanh um tùm bên ngoài. Nhờ vậy, căn phòng luôn có cảm giác gần gũi với thiên nhiên, trở thành góc lý tưởng để họa sĩ đọc sách, làm việc hay đơn giản là thả lỏng, tận hưởng những phút giây bình yên.

Phòng ngủ tiếp tục duy trì lối thiết kế hài hòa với tổng thể căn nhà, nổi bật với sàn gỗ mang tông màu ấm áp, mộc mạc. Nội thất được bài trí tối giản, không có quá nhiều chi tiết cầu kỳ, tạo cảm giác rộng rãi và dễ chịu. Điểm nhấn của căn phòng là hệ cửa kính lớn chạy dọc một bên, mở ra ban công với tầm nhìn hướng núi rừng xanh mát. Ánh nắng tự nhiên len qua khung cửa, trải dài trên sàn gỗ, khiến không gian nghỉ ngơi càng thêm ấm cúng và thư thái.