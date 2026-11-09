Gen Z mua sắm ngày càng kiểu thông thái: Thích thì cứ thích, nhưng xuống tiền phải thấy xứng đáng!

Nếu ví mua sắm như một cuộc hẹn hò, thì giỏ hàng của Gen Z chính là danh sách "đối tượng đang tìm hiểu". Có cảm tình thì nhấn thêm vào, nhưng để tiến tới bước "chốt đơn" thanh toán lại là cả một quá trình cân nhắc kỹ lưỡng.

Không còn vung tay quá trán vì cảm xúc nhất thời, người trẻ ngày nay mua sắm bằng sự tỉnh táo và lý trí.

Theo báo cáo "Người tiêu dùng thông thái tại Đông Nam Á" do Cube kết hợp cùng Lazada thực hiện, 1 trong 4 người mua sắm Gen Z tại Đông Nam Á thuộc nhóm người tiêu dùng thông thái (Savvy Shopper). Nhóm người tiêu dùng này được xác định dựa trên 4 yếu tố: khả năng xác minh thông tin sản phẩm, kỹ năng tối ưu hóa giá trị món hàng, hiểu biết về quyền lợi và bảo vệ người dùng, và cuối cùng là năng lực số nhạy bén. Điều này có nghĩa, từ lúc yêu thích một món đồ cho đến khi quyết định thanh toán là cả một hành trình "cân đo đong đếm" của Gen Z.

"Soi" kỹ trước khi quyết định xuống tiền

Hết thời dễ dàng bị xiêu lòng bởi những lời quảng cáo mỹ miều, Gen Z chọn cách tự mình kiểm chứng. "Soi review" là một bước thủ tục trước khi ra quyết định. Giới trẻ không xem qua loa mà bỏ công sức tìm những hình ảnh thực tế, video đập hộp không chỉnh sửa và đặc biệt là cực kỳ quan tâm đến các phản hồi tiêu cực. Họ muốn biết rõ món đồ đó có ưu điểm hay khuyết điểm gì để cân nhắc xem có đáng bỏ tiền túi ra hay không.

Báo cáo "Người tiêu dùng thông thái tại Đông Nam Á" do Cube phối hợp cùng Lazada thực hiện đã chứng minh rất rõ nét thói quen mua sắm này. Gần 1 nửa người mua hàng Gen Z tại Đông Nam Á thường xuyên kiểm tra các đánh giá tiêu cực để có cái nhìn đa chiều, trong khi 42% tập trung kiểm tra tính xác thực của các bài review. Dù một sản phẩm nhận về hàng nghìn lời khen "có cánh", giới trẻ vẫn muốn tự mình đối chiếu xem trải nghiệm thực tế có thực sự màu hồng như lời đồn.

Giới trẻ ngày nay có vô vàn cách để kiểm chứng một sản phẩm trước khi chính thức bấm nút thanh toán.

Bên cạnh việc đọc từng dòng bình luận, các tín đồ mua sắm còn soi kỹ "sơ yếu lý lịch" của nơi bán: từ nguồn gốc hàng hóa, uy tín thương hiệu trên thị trường cho đến chính sách bảo hành, đổi trả.

Là một tín đồ của các món đồ công nghệ, Đỗ Minh (22 tuổi) chia sẻ về hành trình mua tai nghe của mình: "Trước khi mua chiếc tai nghe chơi game hiện tại, mình dành cả tuần chỉ để coi review với so sánh giá. Nhưng quan trọng nhất vẫn là chỗ mua. Mua đồ công nghệ giá trị cao thì mình ưu tiên LazMall vì 100% chính hãng, có bảo hành đàng hoàng. Thấy thông tin minh bạch vậy mình mới tự tin chốt đơn chứ không dám liều".

Không riêng gì Minh, nhiều bạn trẻ ngày nay cũng luôn tìm đến những địa điểm uy tín để mua sắm những sản phẩm có giá trị cao, đòi hỏi sự cân nhắc kỹ. Đó là lý do LazMall trở thành một trong những kênh mua sắm mang đến thêm sự yên tâm cho người tiêu dùng. Với "vũ trụ" thương hiệu chính hãng đa dạng từ làm đẹp, thời trang đến công nghệ, gia dụng, LazMall giúp người dùng vừa thỏa sức chọn đồ hợp gu, vừa an tâm nhờ thông tin và chính sách minh bạch.

Gen Z còn muốn mua với mức giá xứng đáng

Mua sắm thông thái với Gen Z không phải là việc ép bản thân thắt lưng buộc bụng hay chỉ chăm chăm đi tìm đồ rẻ. Với các sản phẩm chuẩn gu từ thương hiệu uy tín, Gen Z sẽ không ngần ngại canh thời điểm các đợt siêu sale như 11.11 để xuống tiền. Điều quan trọng nhất với họ là món đồ mang về phải đáp ứng nhu cầu, thỏa mãn sở thích và ở một mức giá xứng đáng.

Đặc biệt vào giai đoạn cuối năm, khi nhu cầu làm mới không gian sống, decor góc làm việc hay tự thưởng cho bản thân tăng cao, đợt Siêu Sale Bom Tấn 11.11 của Lazada sắp tới đây chính là thời điểm "vàng" để người trẻ hiện thực hóa "wishlist" với ngân sách "dễ thở". Loạt ưu đãi hấp dẫn như Voucher Max lên tới 11 triệu đồng cùng voucher gian hàng giảm đến 20% sẽ giúp kế hoạch nâng cấp thiết bị, trải nghiệm mỹ phẩm hay sắm sửa trang phục được thực hiện mượt mà trong đúng tầm ngân sách.

Không dừng lại ở đó, chuỗi livestream như LazBeauty Elite hay LazGame Elite còn mang đến những góc nhìn tham khảo thực tế từ loạt creators trong lĩnh vực làm đẹp và gaming, trong đó nổi bật với sự góp mặt của Himass, MisThy. Những phiên giới thiệu trực tiếp, chia sẻ mẹo sử dụng cùng deal quyền năng trên livestream giúp người trẻ có thêm cơ sở đối chiếu chính xác nhu cầu của mình trước khi bấm chốt.

Chiều chuộng bản thân nhưng không hề "dễ dãi" với ví tiền, Gen Z đang định nghĩa lại khái niệm mua sắm thông thái theo một phong cách rất riêng. Tỉnh táo từ lúc chọn lọc thông tin cho tới khi bấm nút thanh toán, giới trẻ biến mỗi lần shopping là một trải nghiệm vừa thông minh, đúng gu lại cực kỳ xứng đáng.