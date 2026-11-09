Tại sao ngày càng nhiều gia đình không còn lát sân bằng gạch đỏ? 2 vật liệu thay thế đẹp mắt, ít tốn công vệ sinh đang được ưa chuộng

Gạch đỏ từng rất phổ biến nhưng nhiều gia đình đang cân nhắc vật liệu khác.

Nhắc đến sân nhà Việt, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những viên gạch đỏ được lát ngay ngắn trước hiên. Từ nhà cấp 4 đến nhà vườn, loại gạch này từng là lựa chọn quen thuộc nhờ giá thành tương đối dễ tiếp cận, màu sắc mộc mạc và khả năng tạo cảm giác gần gũi. Thế nhưng, khi xây mới hoặc cải tạo sân, không ít gia đình hiện nay bắt đầu cân nhắc những vật liệu khác. Nguyên nhân không hẳn vì gạch đỏ đã lỗi thời. Điều khiến nhiều người thay đổi lựa chọn nằm ở những bất tiện trong quá trình sử dụng, đặc biệt với sân thường xuyên chịu nắng mưa. Thay vì chỉ quan tâm đến vẻ đẹp ban đầu, các gia đình ngày nay còn chú trọng khả năng chống trơn trượt, độ bền và công sức vệ sinh về lâu dài.

Vì sao nhiều gia đình không còn ưu tiên gạch đỏ lát sân?

1. Dễ xuất hiện rêu mốc ở những khu vực ẩm ướt

Một số loại gạch đỏ truyền thống có độ hút nước tương đối cao. Khi lát ở sân thiếu nắng, thường xuyên đọng nước hoặc có hệ thống thoát nước kém, bề mặt và các đường ron dễ xuất hiện rêu, tảo. Không chỉ khiến sân trông cũ bẩn, tình trạng này còn làm tăng nguy cơ trơn trượt khi đi lại.

2. Dễ bám bẩn, mất công vệ sinh

Sân là nơi thường xuyên tiếp xúc với đất cát, lá cây, nước mưa và bụi bẩn. Với những loại gạch đỏ có bề mặt xốp, vết bẩn có thể khó làm sạch hơn so với vật liệu ít hút nước. Gia đình có nhiều cây xanh hoặc thường xuyên sử dụng sân để sinh hoạt sẽ phải chú ý vệ sinh định kỳ.

3. Màu sắc và bề mặt có thể xuống cấp theo thời gian

Sau nhiều năm chịu tác động của thời tiết, một số loại gạch đỏ có thể bị bạc màu, xuất hiện vết ố hoặc sứt mẻ. Nếu nền sân thi công không tốt, hiện tượng lún cục bộ, nứt gạch và đọng nước cũng có thể xảy ra.

Tất nhiên, không phải loại gạch đỏ nào cũng gặp những vấn đề trên. Gạch chất lượng tốt, được thi công đúng kỹ thuật và sử dụng ở vị trí phù hợp vẫn có thể bền đẹp trong nhiều năm. Tuy nhiên, với những gia đình muốn giảm công chăm sóc sân, hai vật liệu dưới đây là những phương án đáng cân nhắc.

Giải pháp 1: Gạch porcelain nhám ngoài trời

Nếu vẫn thích sân lát gạch nhưng muốn có thêm lựa chọn về màu sắc, kích thước và bề mặt, gạch porcelain chuyên dụng cho ngoại thất là một phương án phù hợp. Khác với nhiều loại gạch đất nung truyền thống, gạch porcelain có kết cấu đặc chắc và độ hút nước thấp, giúp hạn chế nước thấm vào thân gạch.

1. Ít hút nước, thuận tiện vệ sinh

Nhờ độ hút nước thấp, bề mặt gạch ít bị ảnh hưởng bởi nước mưa thấm vào thân gạch. Các vết bẩn thông thường cũng có thể được làm sạch tương đối thuận tiện nếu chọn loại có bề mặt phù hợp. Đây là ưu điểm đáng chú ý với những khoảng sân thường xuyên phải quét rửa.

2. Nhiều mẫu mã, dễ phối với kiến trúc ngôi nhà

Gạch porcelain ngoài trời có nhiều màu sắc và kiểu hoàn thiện, từ giả đá, giả bê tông đến những tông màu trung tính. Gia đình có thể lựa chọn mẫu gạch phù hợp với sân nhà phố, sân vườn hoặc lối đi mà không cần sử dụng quá nhiều chi tiết trang trí.

3. Bề mặt nhám giúp tăng độ bám khi đi lại

Các dòng gạch được thiết kế riêng cho khu vực ngoài trời thường có bề mặt tạo nhám nhằm tăng khả năng chống trượt. Điều này đặc biệt cần thiết với sân thường xuyên bị ướt hoặc có người lớn tuổi, trẻ nhỏ sử dụng.

Tuy nhiên, không phải cứ gạch nhám là chống trượt tốt. Khi mua, gia đình nên hỏi rõ chỉ số chống trượt, chọn sản phẩm phù hợp với điều kiện sử dụng thực tế. Đồng thời, cần chú ý độ dốc thoát nước và chất lượng thi công. Những mẫu gạch có bề mặt quá sần cũng có thể giữ bụi bẩn trong các khe nhỏ, khiến việc chà rửa mất công hơn.

Giải pháp 2: Bê tông đá rửa

Một lựa chọn khác dành cho những gia đình muốn sân có vẻ đẹp tự nhiên, ít đường ron là bê tông đá rửa. Đây là kiểu hoàn thiện bề mặt bê tông bằng cách làm lộ một phần các hạt đá nhỏ trong hỗn hợp, tạo nên kết cấu đặc trưng. Vật liệu này phù hợp với sân vườn, lối đi quanh nhà hoặc những khoảng sân cần sự liền mạch về mặt thị giác.

1. Bề mặt có độ nhám tự nhiên

Những hạt đá lộ trên bề mặt tạo ra kết cấu giúp tăng độ bám khi đi lại. Nếu lựa chọn kích thước đá và phương pháp hoàn thiện phù hợp, sân có thể đạt được sự cân bằng giữa tính thẩm mỹ và độ an toàn khi sử dụng.

2. Ít đường ron, tạo cảm giác sân rộng và gọn hơn

So với sân lát bằng nhiều viên gạch nhỏ, bê tông đá rửa có thể tạo nên những mảng bề mặt lớn, ít đường nối hơn. Nhờ vậy, tổng thể sân trông liền mạch, phù hợp với những ngôi nhà theo phong cách đơn giản hoặc có nhiều cây xanh.

3. Có thể sử dụng lâu dài nếu thi công đúng kỹ thuật

Bê tông đá rửa có khả năng chịu tác động ngoài trời tương đối tốt khi được thiết kế và thi công phù hợp. Gia đình có thể lựa chọn màu đá, kích thước hạt và cách bố trí các mảng sân để tạo điểm nhấn mà không cần quá nhiều họa tiết. Dù vậy, bê tông đá rửa không phải vật liệu hoàn toàn không cần bảo dưỡng. Bề mặt có kết cấu vẫn có thể tích tụ bụi bẩn, rêu tảo ở nơi ẩm thấp. Ngoài ra, nếu thi công không đúng kỹ thuật hoặc thiếu khe co giãn cần thiết, sân có nguy cơ xuất hiện vết nứt. Vì thế, gia đình nên chọn đơn vị thi công có kinh nghiệm và tính toán kỹ hệ thống thoát nước ngay từ đầu.

Nên chọn vật liệu nào để lát sân?

Nếu muốn sân có nhiều mẫu mã, dễ thay thế từng viên khi cần sửa chữa, gạch porcelain nhám ngoài trời là lựa chọn đáng cân nhắc. Trong khi đó, bê tông đá rửa phù hợp với những gia đình thích bề mặt liền mạch, vẻ đẹp tự nhiên và không muốn sử dụng quá nhiều đường ron. Dù chọn vật liệu nào, điều quan trọng nhất vẫn là khả năng chống trượt, độ dốc thoát nước và chất lượng thi công. Một khoảng sân dễ vệ sinh không chỉ phụ thuộc vào vật liệu mà còn ở việc hạn chế đọng nước, bố trí cây xanh hợp lý và vệ sinh định kỳ.

Gạch đỏ truyền thống vẫn có giá trị riêng, đặc biệt với những ngôi nhà mang phong cách mộc mạc. Tuy nhiên, nếu đang xây mới hoặc cải tạo sân, gia đình hoàn toàn có thể tham khảo những vật liệu khác để tìm ra phương án phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng lâu dài.