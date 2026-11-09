Nam nghệ sĩ nhận lương hưu 6 triệu đồng/tháng, sống trong nhà 4 tầng Hà Nội: 3 thế hệ sum vầy, tuổi 70 chẳng mong gì hơn

Không gian sống của nam nghệ sĩ có thiết kế 4 tầng, rộng gần 100m².

NSND Bùi Bài Bình (SN 1956) là một trong những gương mặt gạo cội của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng như Kén rể, Mùa ổi, Ma làng, Gió làng Kình, Hương vị tình thân, Gia đình mình vui bất thình lình... Với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc, nam nghệ sĩ có thể hóa thân vào nhiều dạng nhân vật và luôn nhận được sự yêu mến của khán giả. Năm 2016, khi tròn 60 tuổi, NSND Bùi Bài Bình nghỉ hưu theo chế độ tại Hãng phim truyện Việt Nam, hiện nhận mức lương hưu khoảng hơn 6 triệu đồng/tháng. Với NSND Bùi Bài Bình, nghỉ hưu không đồng nghĩa với việc khép lại hành trình nghệ thuật. Sau khi rời biên chế, nam nghệ sĩ vẫn đều đặn tham gia các dự án phim truyền hình lẫn điện ảnh. Ở tuổi 70, ông vẫn khỏe mạnh, tích cực làm nghề và là gương mặt được nhiều đạo diễn tin tưởng lựa chọn. Nam nghệ sĩ không đặt nặng số lượng dự án hay phân biệt phim điện ảnh với truyền hình, mà chỉ nhận lời khi tìm được kịch bản phù hợp và có không gian để thỏa sức sáng tạo.

Ở tuổi 70, NSND Bùi Bài Bình có cuộc sống bình dị, viên mãn bên gia đình trong căn nhà tại Hà Nội. Đây là nơi sinh sống của gia đình ba thế hệ, cũng là không gian gắn bó với nam nghệ sĩ qua nhiều năm tháng.

Không gian sống của NSND Bùi Bài Bình

Cơ ngơi của gia đình nam nghệ sĩ là căn nhà 4 tầng, rộng gần 100m², tọa lạc tại Hà Nội. Ngôi nhà không quá cầu kỳ về thiết kế mà mang vẻ đẹp đơn giản, hiện đại, đan xen nét mộc mạc và ấm cúng. Từng không gian đều hướng đến sự tiện nghi, gần gũi, tạo cảm giác thoải mái cho các thành viên trong gia đình. Ở tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ tận hưởng những ngày tháng an yên, thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh gặp gỡ bạn bè, tổ chức những bữa tiệc thân mật ngay tại nhà.

Không gian sống của NSND Bùi Bài Bình

Phòng bếp cũng là một trong những góc thường được nam nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh mỗi khi bạn bè, đồng nghiệp ghé thăm nhà. Tương tự không gian sinh hoạt chung như phòng khách, khu vực này được thiết kế rộng rãi, hiện đại, ưu tiên sử dụng nội thất gỗ để tạo cảm giác ấm cúng, gần gũi. Cách bài trí không quá cầu kỳ hay kiểu cách, chủ yếu tập trung vào sự tiện nghi nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế, chỉn chu.

Một góc bếp trong cơ ngơi của gia đình NSND Bùi Bài Bình

Khu vực bếp rộng rãi, thoáng đãng, có thiết kế màu trắng - nâu gỗ chủ đạo

Góc bàn ăn ngay cạnh bếp nấu thuận tiện cho sinh hoạt

Không gian thoáng đãng nhờ có nhiều hệ cửa sổ giúp đón ánh sáng vào nhà

Tận hưởng cuộc sống bình yên, ấm cúng tại gia, cơ ngơi của NSND Bùi Bài Bình còn có một góc sân vườn nhỏ xinh, ngập tràn sắc xanh. Khoảng sân được gia đình chăm chút với nhiều loại cây cảnh, hoa lá, mang đến cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Những bức tường gạch mộc càng tô điểm cho vẻ đẹp giản dị, đậm nét truyền thống của không gian. Tại đây, gia đình nam nghệ sĩ còn bố trí thêm bộ bàn trà để thuận tiện ngồi nghỉ ngơi, ngắm hoa, đọc sách hay trò chuyện mỗi khi rảnh rỗi.

Góc sân vườn trong cơ ngơi của NSND Bùi Bài Bình

Gia đình nam nghệ sĩ bài trí bộ bàn ghế để thuận tiện ngắm cảnh, thư giãn

Góc sân vườn được chăm chút kỹ lưỡng với nhiều loại cây hoa