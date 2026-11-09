MC SN 1985 từng dẫn Chuyển động 24h: Ở căn hộ Hà thành sang hết nấc, 41 tuổi vẫn trẻ đẹp khó tin

Cơ ngơi của nữ MC này gây ấn tượng với tông trắng - đen vừa đơn giản vừa sang.

MC Huyền Châu (SN 1985) từng được biết đến là một trong những nữ MC xinh đẹp, nổi bật của VTV. Trong suốt 16 năm gắn bó với nhà đài, cô ghi dấu ấn khi dẫn dắt nhiều chương trình quen thuộc với khán giả như Chuyển động 24h, 7 ngày công nghệ, Cafe sáng với VTV3, Chuyện đêm muộn và Muôn màu Showbiz... Năm 2021, Huyền Châu quyết định rời VTV sau 16 năm gắn bó để tìm kiếm những cơ hội và trải nghiệm mới ngoài lĩnh vực truyền hình. Dù không còn thường xuyên xuất hiện trên sóng, Huyền Châu vẫn tiếp tục công việc làm MC và dẫn dắt một số chương trình, bên cạnh các hoạt động kinh doanh và giảng dạy. Cô ghi dấn ấn bởi lối dẫn dắt nhẹ nhàng, chuyên nghiệp, nhan sắc thanh lịch cùng gu thời trang tinh tế. Nền tảng học vấn tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội cũng góp phần bồi đắp tư duy thẩm mỹ, tạo nên phong cách riêng cho nữ MC.

Ở tuổi 41, Huyền Châu tận hưởng cuộc sống với sự nghiệp thăng hoa và tổ ấm sang xịn tại Hà Nội. Không chỉ thể hiện gu thẩm mỹ qua cách ăn mặc, nữ MC còn cho thấy sự tinh tế trong cách chăm chút không gian sống. Căn hộ được cô lựa chọn và bài trí mang đậm dấu ấn cá nhân, từ cách phối màu, sắp xếp nội thất đến những món đồ trang trí nhỏ. Trên mạng xã hội, cô thỉnh thoảng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ thú vui cắm hoa đến một vài góc nhỏ trong căn hộ. Không phô trương hay khoe toàn bộ không gian sống, nhưng qua những hình ảnh được đăng tải, khán giả vẫn phần nào cảm nhận được gu thẩm mỹ tinh tế của nữ MC.

MC Huyền Châu (SN 1985)

Khám phá không gian sống của MC Huyền Châu

Căn hộ của MC Huyền Châu gây ấn tượng với tông trắng - đen làm chủ đạo, tạo nên diện mạo vừa cá tính, vừa sang trọng và thời thượng. Tọa lạc tại một khu chung cư cao cấp ở Hà Nội, không gian sống được thiết kế theo phong cách hiện đại kết hợp nét tân cổ điển, mang đến cảm giác thanh lịch nhưng không kém phần cuốn hút. Trong nhà, phòng khách được bố trí liền kề khu vực bàn ăn, tạo sự kết nối liền mạch giữa các không gian sinh hoạt, đồng thời giúp tổng thể căn hộ thêm rộng rãi và thoáng đãng.

Khu vực bàn trà phòng khách và bàn ăn đều được tạo điểm nhấn bằng những chiếc đèn chùm, giúp không gian thêm phần sinh động và sang trọng. Phòng khách được bài trí đơn giản với bộ sofa trắng đặt đối diện tivi treo tường. Tuy nhiên, nơi đây vẫn đẹp mắt và có sức sống nhờ cách MC Huyền Châu thường xuyên tô điểm bằng những bình hoa tươi cùng tranh ảnh nghệ thuật. Hệ cửa kính lớn bên cạnh không chỉ giúp căn phòng đón trọn ánh sáng tự nhiên mà còn tạo cảm giác thông thoáng, rộng rãi hơn.

Căn hộ của MC Huyền Châu toạ lạc tại Hà Nội

Không gian sống mang tông trắng - đen chủ đạo

Phòng khách thường xuyên được tô điểm bằng hoa tươi

Từng góc nhỏ trong phòng khách đều được MC Huyền Châu chăm chút kỹ lưỡng

Huyền Châu check-in trong góc phòng khách

Hệ cửa kính lớn giúp đón ánh sáng vào nhà

Khu vực bàn ăn nổi bật với mặt bàn có thiết kế đồng điệu với bàn trà phòng khách, tạo nên sự hài hòa cho tổng thể không gian. Ngay cạnh đó là một tấm gương lớn, vừa thuận tiện cho việc chỉnh trang diện mạo, vừa trở thành điểm nhấn trang trí bắt mắt. Đây cũng là một trong những góc selfie yêu thích của MC Huyền Châu trong cơ ngơi sang xịn.

Không gian bàn ăn liền kề khu vực phòng khách

Tại đây được Huyền Châu bài trí chiếc gương soi cỡ lớn

Khu vực này cũng được decor nhiều hoa tươi, đồ trang trí mỗi dịp lễ Tết

Góc bàn ăn nhìn ra không gian phòng khách

Phòng ngủ của MC Huyền Châu tiếp tục duy trì bảng màu trắng - đen đồng điệu với tổng thể căn hộ. Hệ cửa, tường và chăn ga mang gam trắng chủ đạo, tạo cảm giác tối giản, sạch sẽ và nhẹ nhàng. Trong khi đó, sắc đen được điểm xuyết qua một vài món nội thất, giúp căn phòng thêm cá tính, có chiều sâu mà không làm mất đi vẻ thanh lịch. Đặc biệt, hệ cửa kính lớn tiếp tục là điểm cộng, đưa ánh sáng tự nhiên vào phòng và mở ra không gian nghỉ ngơi thoáng đãng, thư thái.

Không gian phòng ngủ đơn giản, sang chảnh của MC Huyền Châu

Huyền Châu sử dụng bộ ga gối màu trắng, giúp căn phòng đồng điệu gam trắng - đen