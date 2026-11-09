Mùng 1 tháng 10 âm lịch, nhà nào thắp hương cũng nên nhớ 4 điều này

Thắp hương đầu tháng là nét đẹp quen thuộc, nhưng có những điều gia đình không nên bỏ qua.

Hôm nay, ngày 9/11/2026 dương lịch, tức mùng 1 tháng 10 âm lịch. Theo thói quen của nhiều gia đình Việt, ngày đầu tháng là dịp để thắp hương tưởng nhớ tổ tiên, dọn dẹp bàn thờ và chuẩn bị lễ vật với mong muốn khởi đầu tháng mới bình an, thuận lợi. Tuy nhiên, thắp hương không chỉ đơn giản là chuẩn bị lễ vật rồi châm lửa. Từ việc sắp xếp bàn thờ, lựa chọn thời điểm đến cách xử lý sau khi thắp hương đều có những điều đáng lưu ý. Dưới đây là 4 lời khuyên thiết thực dành cho các gia đình trong ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch.

1. Không cần cố thắp hương vào một giờ cố định

Nhiều gia đình có thói quen thắp hương vào sáng sớm ngày mùng 1. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện thực hiện đúng thời điểm này, nhất là những người phải đi làm sớm hoặc bận chăm sóc con nhỏ. Trên thực tế, không có quy định chung bắt buộc mọi gia đình phải thắp hương vào một khung giờ cố định trong ngày mùng 1. Việc lựa chọn thời điểm còn tùy thuộc vào nếp sinh hoạt, phong tục và điều kiện của từng nhà.

Vì vậy, nếu không kịp thắp hương vào buổi sáng, gia đình có thể chủ động sắp xếp thời gian phù hợp trong ngày. Điều quan trọng là thực hiện việc thờ cúng trong không gian trang nghiêm, có người trông coi và không phải vội vàng vì áp lực giờ giấc.

2. Kiểm tra bàn thờ trước khi châm hương

Vào ngày mùng 1, nhiều gia đình thường chuẩn bị thêm hoa tươi, trái cây hoặc lễ vật để đặt lên bàn thờ. Tuy nhiên, nếu không sắp xếp hợp lý, những món đồ này có thể nằm quá gần bát hương, làm tăng nguy cơ bắt lửa. Trước khi thắp hương, mọi người nên kiểm tra vị trí bát hương, đèn thờ và các vật dụng xung quanh. Hoa tươi, giấy trang trí, bao bì lễ vật hoặc những món đồ dễ cháy cần được đặt cách xa nguồn lửa. Nếu bát hương đã có quá nhiều chân hương, cần chú ý để chúng không nằm sát ngọn lửa hoặc các vật dễ bắt cháy. Ngoài ra, bàn thờ nên được giữ gọn gàng, chắc chắn. Không nên vì muốn bày biện nhiều lễ vật mà xếp chồng đồ đạc, che khuất tầm quan sát hoặc khiến việc thắp hương trở nên bất tiện.

3. Không nhất thiết phải thắp quá nhiều nén hương

Một số người có thói quen thắp nhiều nén hương trong ngày đầu tháng vì cho rằng như vậy sẽ thể hiện được sự thành tâm. Tuy nhiên, số lượng hương không phải thước đo lòng thành, cũng không có quy định chung yêu cầu các gia đình phải thắp thật nhiều. Việc đốt nhiều hương cùng lúc có thể khiến khói tích tụ trong nhà, đặc biệt ở những căn hộ kín, phòng thờ nhỏ hoặc không gian ít thông gió. Khói hương chứa các hạt bụi mịn và những chất sinh ra trong quá trình đốt cháy, có thể gây kích ứng đường hô hấp khi tiếp xúc. Vì vậy, gia đình nên hạn chế số lượng hương, tránh đốt liên tục và chú ý thông thoáng không gian. Với nhà có người cao tuổi, trẻ nhỏ hoặc người nhạy cảm với khói, càng cần hạn chế để khói hương lan vào khu vực sinh hoạt.

4. Thắp hương xong không nên lập tức rời khỏi nhà

Đây là điều đặc biệt quan trọng nhưng đôi khi bị bỏ qua. Vào ngày mùng 1, có người tranh thủ thắp hương trước giờ đi làm rồi vội vàng ra khỏi nhà khi hương vẫn đang cháy. Thực tế, hương đang cháy vẫn là một nguồn nhiệt. Tàn hương có thể rơi xuống những vật liệu dễ bắt lửa, trong khi đèn dầu hoặc nến thờ nếu không được trông coi cũng tiềm ẩn nguy cơ cháy. Đặc biệt, những bàn thờ đặt gần rèm cửa, đồ gỗ hoặc giấy trang trí càng cần được chú ý. Gia đình nên chủ động sắp xếp thời gian để có người trông coi trong lúc thắp hương. Trước khi ra ngoài hoặc đi ngủ, cần bảo đảm hương, nến và các nguồn lửa đã tắt hoàn toàn. Không nên để nến hay đèn dầu cháy liên tục khi không có người giám sát.

Thắp hương ngày mùng 1, quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm và phù hợp

Ngày mùng 1 tháng 10 âm lịch là dịp để nhiều gia đình duy trì nếp thờ cúng tổ tiên. Tuy nhiên, mỗi nhà có một điều kiện sinh hoạt và cách thực hiện khác nhau, không nhất thiết phải chuẩn bị mâm lễ cầu kỳ hay tuân theo những quy tắc giờ giấc cứng nhắc. Một bàn thờ sạch sẽ, lễ vật phù hợp và cách thắp hương an toàn đã đủ để gia đình gìn giữ nét đẹp truyền thống. Quan trọng hơn, việc thờ cúng nên mang lại cảm giác trang nghiêm, ấm cúng, thay vì trở thành áp lực hoặc nỗi lo vì những điều kiêng kỵ thiếu căn cứ.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm