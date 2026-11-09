Nữ nghệ sĩ xin nghỉ hưu sớm 3 năm, lương hưu gần 7 triệu đồng/tháng, U60 làm nông dân tại khu vườn hơn 3.500 m² ven sông Hồng

Gần 30 năm gắn bó với nghệ thuật, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình

Nghệ sĩ Tú Oanh sinh năm 1968, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, cùng khóa với những nghệ sĩ như Chiều Xuân, Phạm Cường và cố nghệ sĩ Giang Còi. Sau khi tốt nghiệp, cô công tác tại Nhà hát Tuổi trẻ và có gần 30 năm gắn bó với sân khấu.

Năm 2021, vai bà Bích trong bộ phim truyền hình Hương vị tình thân giúp tên tuổi Tú Oanh đến gần hơn với đông đảo khán giả. Nhân vật có tính cách đanh đá, nhiều chuyện nhưng cũng có những góc khuất tình cảm được nữ nghệ sĩ thể hiện sinh động, tạo dấu ấn riêng trong lòng người xem.

Nghệ sĩ Tú Oanh trong phim Hương vị tình thân (Ảnh: VTV)

Tú Oanh lọt đề cử hạng mục "Diễn viên nữ ấn tượng" của VTV Awards 2024 với vai Xoài trong phim Hoa sữa về trong gió

Sau đó, cô tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim như Nàng dâu order, Đấu trí, Đừng nói khi yêu, Hoa sữa về trong gió, Ngược đường, ngược nắng… Tú Oanh tham gia phim Mưa trên cánh bướm, tác phẩm từng giành hai giải thưởng tại Liên hoan phim Venice và được giới thiệu tại nhiều liên hoan phim quốc tế. Cô cũng là gương mặt nữ duy nhất góp mặt trong dàn Táo ở chương trình Táo Quân 2024 với vai Táo Văn thể.

Với Tú Oanh, diễn xuất không đơn thuần là một công việc mà còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. "Tôi đã không còn đếm được bao nhiêu giải thưởng mình đã nhận, nhưng tình yêu của khán giả, những ánh mắt, những lời động viên, đó mới là phần thưởng lớn nhất, là động lực khiến tôi tiếp tục cống hiến cho nghề", Tú Oanh từng chia sẻ.

Sau nhiều năm cống hiến tại Nhà hát Tuổi trẻ, Tú Oanh quyết định xin nghỉ hưu sớm 3 năm. Nữ nghệ sĩ cho biết cô muốn dành thêm thời gian cho gia đình, đồng thời theo đuổi những công việc bản thân yêu thích. Quyết định này cũng giúp cô chủ động hơn về thời gian, nhất là khi các con đã trưởng thành và có thể tự lo cho bản thân.

Vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ của nữ diễn viên Hoa sữa về trong gió (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống sau khi nghỉ hưu của nghệ sĩ Tú Oanh

Sau khi nghỉ hưu, Tú Oanh tìm thấy niềm vui trong công việc làm vườn. Từ năm 2019, nữ nghệ sĩ bắt đầu tìm thuê một khu đất ven sông Hồng ở Hà Nội để trồng rau, cây ăn quả và tạo không gian nghỉ ngơi cho gia đình.

Trên khu đất rộng hơn 3.500m², Tú Oanh trồng nhiều loại cây ăn quả như xoài, bưởi, bơ, nhãn, hồng xiêm, khế, chanh vàng cùng các loại rau theo mùa. Cô còn bố trí những giàn cây leo, thảm cỏ và hàng nghìn cây trúc sào, tạo nên không gian xanh mát. Ngoài ra, khu vườn còn có nhiều loại hoa như hoa hồng, hoa giấy, hoa cánh bướm, mẫu đơn, vừa tạo cảnh quan vừa trở thành không gian chụp ảnh vào dịp cận Tết.

Nữ nghệ sĩ dành nhiều tâm huyết cho mảnh vườn rộng hàng nghìn m2 (Ảnh: FBNV)

Để có được khu vườn như hiện tại, nữ nghệ sĩ đã dành nhiều năm cải tạo đất, trồng cây và chăm chút từng khu vực. Những ngày không có lịch quay, cô thường có mặt tại vườn từ sáng sớm, tự tay nhổ cỏ, tưới cây, thu hoạch rau quả. Thậm chí, có những hôm đi quay cả ngày, dù đã mệt, Tú Oanh vẫn muốn ghé qua khu vườn một lúc.

Theo nữ nghệ sĩ, công việc làm vườn mang lại cảm giác thư giãn, giúp cô vận động và tận hưởng thành quả từ những gì đã vun trồng. Đây không chỉ là thú vui tuổi nghỉ hưu mà còn là cách để Tú Oanh tìm lại sự cân bằng sau nhiều năm bận rộn với công việc nghệ thuật.

Dù đã nghỉ hưu, Tú Oanh vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê diễn xuất và nhận lời tham gia các dự án phim phù hợp. Gần đây, nữ nghệ sĩ góp mặt trong hai bộ phim điện ảnh Hộ Linh Tráng Sĩ và Bò Sữa Bay.

Hai dự án điện ảnh Hộ Linh Tráng Sĩ và Bò Sữa Bay có sự góp mặt của diễn viên Tú Oanh ra mắt trong năm nay (Ảnh: FBNV)

Nghệ sĩ Tú Oanh từng tiết lộ mức lương hưu của cô gần 7 triệu đồng/tháng. Bên cạnh khoản thu nhập này, nữ nghệ sĩ còn kinh doanh quán cà phê tại Hà Nội và cho thuê homestay ở Hội An để có thêm nguồn thu trang trải cuộc sống gia đình.

Nghệ sĩ Tú Oanh có cuộc hôn nhân hạnh phúc với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên

Tú Oanh có cuộc hôn nhân kín tiếng với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, người đứng sau nhiều tác phẩm điện ảnh như Cuốc xe đêm, Chơi vơi, Lời nguyền huyết ngải, Tro tàn rực rỡ, Địa đạo. Cả hai đã đồng hành cùng nhau gần 40 năm và có 3 người con trai. Nữ diễn viên từng chia sẻ, điều cô trân trọng nhất trong cuộc hôn nhân kéo dài nhiều thập kỷ là sự đồng điệu, tin tưởng và thấu hiểu từ người bạn đời.